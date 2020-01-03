Почему не будет Pax Germanica • 50 • Аналитика

Очередной подъём Германии

Глядя на современный подъем политической и экономической роли немецкого государства и на объединение Европы вокруг Берлина, невольно начинаешь задаваться вопросом о том, что будет завтра и как далеко зайдёт этот процесс. Ведь сегодня промышленное и финансовое лидерство Германии в Европе никто не оспаривает и оспаривать не собирается.



Но скажу честно: не верится в «немецкую модель Европы» почти никак. Совсем не верится. Причины тут скорее субъективные: мышление у немецких политиков устроено как-то нестандартно. Начать надо с того, что? в отличие от Испании, Франции, Британии, Польши, Турции, России, Германия очень поздно объединилась.







Чудовищно поздно — фактически в конце 19-го века. Что, кстати, немедленно привело к жуткому дисбалансу сил в европейской (мировой!) политике. Австрийская империя — это нечто немного другое. Подъём США и Японии вряд ли мог привести к мировым войнам, а вот внезапное появление в центре Европы сильнейшей державы, Германии, создавало абсолютно новую картинку мира и создавало массу проблем. Для многих живших на рубеже XIX—XX веков Первая мировая с её массовыми убийствами была полной неожиданностью.



Просто постарайтесь спокойно, внимательно изучить историю войн до объединения Германии. Не было подобного кошмара и не планировалось никем. Уже, собственно говоря, после всех этих безобразий начали активно «форситься» предсказания о «неизбежности» Первой мировой… Якобы уже в конце века 19-го умным людям всё уже было ясно с грядущим политическим катаклизмом.



Если, господа, мы не рассматриваем мировую историю исключительно с точки зрения Провидения Божьего, то мы будем вынуждены согласиться с тем простым фактом, что история имеет много вариантов развития. Именно так, и никак иначе. «История имеет сослагательное наклонение». Иначе её изучать просто бессмысленно.



Так вот войны имели место и до, и после Второй мировой войны, возьмём хотя бы эпоху Наполеоновских войн. Но тут имели место не просто две войны, но две катастрофы подряд. Да и Первая мировая, и Вторая — это не столько войны, сколько глобальные катастрофы. И нельзя не отметить один интересный факт: у их истоков стояла именно Германия и немецкое руководство. Такое вот «забавное совпадение». Понятно, что не Австро-Венгрия образца 1914 года, ни Италия образца года 1938 сами по себе на начало мировой войны абсолютно не были способны.



Не было у них ресурсов. Даже «милитаристская Япония» и «инцидент у моста Марко Поло» в одна тысяча тридцать седьмом году не могли стать причиной и началом глобальной бойни. Увы и ах. А вот как раз Германия стала, легко так. Именно немецкие инициативы и немецкий «динамизм» в области внешней политики послужили причиной превращения цветущей Европы в поле боя, рассадник экстремистских политических движений и послужили причиной массовой гибели тех самых европейцев. Причём те самые мировые войны выплеснулись далеко за пределы Европы, превратив сам «полуконтинент» в развалины…



Стоит вспомнить кайзеровскую Германию образца 1914 года, о которой так часто принято забывать. Именно тогда, в 1914 году, всё и начиналось… Так вот, тогдашняя Германия (в отличие от Германии Гитлера) реально была военно-промышленной сверхдержавой. Второй по силе флот, самая сильная в мире армия, самая мощная и передовая в Европе промышленность, научный мир начала 20-го века говорил по-немецки! Германия-1914 — это было очень и очень серьёзно.



Вот только этим самым «стартовым потенциалом» немецкие политики распорядились весьма и весьма своеобразно… Через 30 лет после этого Германия и Европа во второй раз подряд лежали в руинах, а немецкое государство терпело полное и окончательное поражение. Вот разные всякие дилетанты от военной истории утверждают, что это было абсолютно неизбежным исходом. Повторим ещё раз: история имеет много вариантов развития, мы живём в одном из них, но это не означает, что он единственно возможный.



То есть поражение Германии в двух мировых войнах не только не является «неизбежным», но и лично для автора представляет достаточно маловероятный исход первой половины 20-го века. Реальный мир 1945-го года — это не просто отклонение от «основного исторического русла», это, извините, нечто вообще невообразимое и очень случайное. То, что «сверхдержаву Германию» окончательно добьёт Россия, прошедшая через две катастрофы (Гражданская и 1941-1942) являлось ну очень маловероятным исходом событий, если смотреть из благополучного 1914 года… Какой-то невероятный «киберпанк».



Минутка истории

Просто вспомним, как сложно создавались великие империи. Та же самая великая Британская империя очень и очень долго балансировала на краю пропасти. Британия была гораздо слабее Испании XVI века или Франции XVII века. Вступить в «рубку» или «размен ударами» с ними она не могла никак. Всё было зыбко, смутно и ненадёжно. Если кто не в курсе, то путь к Pax Britanica (1815-1914) отнюдь не был усыпан лепестками роз… Почему-то люди исходят из неочевидной предпосылки: раз это произошло, то это и должно было произойти.



Таки знаете, церковная история мира — это одно, а даже история церкви — это нечто совсем иное… Не надо путать такие вещи. Так вот, как раз британцам пришлось очень и очень постараться, чтобы выбраться в лидеры. И ведь всё могло сложиться совсем иначе. В принципе, первую мировую державу построили континентальные испанцы. Путь которых, кстати, тоже был тернист и извилист. Тем самым испанцам пришлось много поколений шаг за шагом отвоёвывать у мавров Испанию, но сразу после Реконкисты они бросились осваивать Новый Свет.



Много кто создавал мировые империи… Даже те же французы, пройдя через горнило многочисленных войн, часть из которых они выигрывали, часть проигрывали… Но вполне себе была мировая французская империя, и Франция была великой державой (ещё в 1939-м!). Странно, да? У французов, британцев и испанцев (три разных страны с очень разной историей) получилось, а у немцев — нет. И если уж говорить о «потенциале», то ни маленькая Португалия, ни маленькая Голландия не обладали подобным потенциалом для чисто силового строительства мировых империй.







Но и маленькая Голландия, и маленькая Португалия их вполне себе построили. Но как? Каким образом? Как им это удалось? А ничего удивительного тут нет, безусловно, силовая компонента играла определённую роль при создании мировых империй, но одной грубой силы было совсем недостаточно. Политика, господа. Геополитика. Сложные дипломатические игры… А махать кулаками сможет любой дурак.



Нет, буквально все, кому ни лень, строили империи — те же малочисленные и бедные шведы на определённом историческом этапе превратили Балтику в «шведское озеро» и контролировали значительную часть Северной Германии, являясь вполне себе великой европейской державой. Нельзя не вспомнить про австрийцев, которые из разных кусочков собрали вполне себе великую державу (при этом сами «верхние немцы» составляли там меньше трети населения!).



Однако австрийцы никогда не были военной сверхдержавой. Трагический парадокс Габсбургов заключался в том, что французская армия была однозначно сильней, турки — многочисленней, пруссаки — организованней и сплочённей, а великих полководцев у австрийцев было удивительно мало. При всём желании австрийцы никак не могли опираться на чисто силовую компоненту при строительстве империи, но империю они построили… Тактика финской армии в 1941-1944 годах



Турки, которые посетили пригороды Вены в 1683 году, являются создателями одной из величайших империй в истории (а начиналось всё достаточно жалко…). Буквально «на взлёте» их практически уничтожил Тимур… в одной короткой битве. Вообще, Османская империя строилась не вдруг и не сразу, но во времена Сулеймана Великолепного равных она себе не знала…



Нельзя не упомянуть про тот простой факт, что Московия шла к мировой империи очень так неспешно и непросто (в допетровскую эпоху). Причина проста: бедность людьми, деньгами и технологиями. Все три противника, Польша — Литва, Швеция и Крымское ханство (вассал Османов), были почти непобедимы в лобовом столкновении.



Крымчаки налетали из Крыма, грабили, жгли, уводили пленных и были абсолютно недоступны для пеших русских ратей в своём Крыму. «Времена Очакова и покоренья Крыма» — это Екатерина Великая! Вот только тогда… совсем незадолго до Наполеона… Крымское ханство было разгромлено и присоединено.



Польша… с ней русские воевали бесконечно. И так же бесполезно. Несмотря на традиционный польский бардак, эта страна была богаче и многолюдней Московии. И более современной, если что. Не получалось «большой и красивой победы» над ляхами… не получалось… А тяжёлые и кровавые сшибки шли бесконечно. Без особого положительного результата. Польша стояла русским царям буквально поперёк горла — наличие сильной Польши под Смоленском ставило крест на всех имперских попытках и потугах, но разбить ляхов «вчистую» не получалось.



Московия не могла не строить империю, но и Польшу победить не могла. Войны приобретали затяжной характер. Третий противник — Швеция. Тут всё просто: шведы обладали современной дисциплинированной армией (одной из лучших в Европе, если не лучшей). Победить их «лоб в лоб» на ратном поле было, скорее, недостижимой мечтой, чем реальностью. Шведский вопрос решит уже Пётр Первый, проведя чудовищную мобилизацию всех ресурсов России.



То есть у московских царей ситуация была пиковая: со всех трёх сторон сильные враги, победить которых крайне проблематично. И тем не менее — империя состоялась. А вот у «немецких немцев» дела пошли как-то весьма оригинально. Вообще, в отличие от далёкой и холодной Московии, экономическое, техническое и культурное развитие земель немецких шло достаточно быстро. Просто если посмотреть количество разнообразных там технических новинок и книг, написанных в период Позднего Средневековья, на территории земель, населённых немцами и сравнить с Московским царством, то удивлению нашему не будет никакого предела.



Германия в целом была богатой, развитой, густонаселённой территорией уже тогда и мало от кого она в этом плане отставала. И даже если сравнить её с будущей Владычицей морей, то сравнение будет отнюдь не в пользу последней. Когда у нас многие удивляются тем техническим чудесам, которые немцы продемонстрировали под закат Второй мировой, то как-то забывается, что традициям металлообработки и точной механики там сотни лет. Те, кто считает, что Т-34 был более примитивно выполнен, чем Pz-IV, тоже забывают о том, что на их производстве были заняты очень разные люди. Разница в квалификации тех, кто собирал «Яки» и «Мессеры» в ходе войны, была просто фантастической.



Империя Круппа в 19-м веке возникла тоже не на пустом месте. И тем не менее, Германия заявила о себе как о великой мировой державе только в конце того самого 19-го века. Как-то немного поздно, не находите? Если очень примерно: Франция и Испания закончили процесс объединения как раз в эпоху Позднего Средневековья. Во Франции — это Людовик XI, конец 15-го века. Испания — Изабелла и Фердинанд, тоже конец 15-го века. Официально Королевство Великобритания было создано в 1707 году, но какой-то откровенной «феодальной раздробленности» после 1066 на территории Туманного Альбиона как-то не наблюдалось.



А вот немцы в этом плане как-то «задержались». Что не может не вызывать определённых вопросов. То есть одна из причин чудовищной Первой мировой как раз в этом: во-первых, немцы объединились очень поздно, во-вторых, объединившись, они создали ведущую военно-индустриальную силу Европы, ну и в-третьих, возникшие геополитические вопросы они предпочли решать методом грубой силы: «А что тут думать, трясти надо!» Запад подводит итоги "года Путина": что может остановить Россию



Что они забыли и чему они научились?

То есть вариант долгих и сложных геополитических игр ими почему-то принципиально не рассматривался. Они попытались переломить ситуацию через колено сразу, как только получили такую возможность. Тут, кстати, сказалось полное отсутствие опыта большой геополитики. Например, британцы последний раз так действовали в ходе Столетней войны. То есть предпринимая попытку переломить ситуацию в свою пользу в ходе прямого силового противостояния. По итогам Столетней войны бритты сделали определённые выводы: в том плане, что таранить головой ворота континентальных замков — далеко не лучшая стратегия.



Немцы же подобный опыт начали приобретать уже в «окопах Вердена». Уже в эпоху индустриальную. Все рассуждения о том, что в ходе двух мировых войн они приобрели «бесценный опыт» того, что не обязательно действовать силой, а можно, так сказать, действовать «экономически», не могут вызвать ничего, кроме усмешки. Как-то очень дорого они обрели этот самый «опыт» и это самое «понимание». И как-то очень уж поздно по историческим меркам.



Да и большие сомнения вызывает тот факт, что они чему-то там научились: современная «еэсовская» Европа чётко делится на «сорта и классы», и их даже не два. Вот кто-то там говорит, что Россия не хочет строить «равноправных отношений» с соседями. А вот немцы как раз их построили, и ведь не поспоришь! Просто кто-то автоматически оказался в роли «Европы второй скорости».



Ничего не напоминает? Чем больше немцы строят «Город Солнца», тем больше у них получается нечто совсем иное. Как-то так… не знаю, кто тут виноват, не мой проект. Касательно «ост-фронта» — тут, как говорится, без перемен. Вся критика «плохой, варварской России» очень уж хорошо ложится в германскую имперскую историческую традицию. Тут вот многие в российском информационном пространстве буквально светятся от счастья, узнав о проекте большой общеевропейской армии.



Я бы им советовал в складчину приобрести большую карту Европы и сопредельных земель, внимательно изучить её и выбрать варианты (направления!) использования этой общеевропейской армады. Наполеон и кайзер Вильгельм соврать не дадут. Вообще, что касается геополитики: когда-то пруссаков называли «британскими солдатами на континенте». Похоже, с той поры мало что изменилось. Глядя на современный подъем политической и экономической роли немецкого государства и на объединение Европы вокруг Берлина, невольно начинаешь задаваться вопросом о том, что будет завтра и как далеко зайдёт этот процесс. Ведь сегодня промышленное и финансовое лидерство Германии в Европе никто не оспаривает и оспаривать не собирается.Но скажу честно: не верится в «немецкую модель Европы» почти никак. Совсем не верится. Причины тут скорее субъективные: мышление у немецких политиков устроено как-то нестандартно. Начать надо с того, что? в отличие от Испании, Франции, Британии, Польши, Турции, России, Германия очень поздно объединилась.Чудовищно поздно — фактически в конце 19-го века. Что, кстати, немедленно привело к жуткому дисбалансу сил в европейской (мировой!) политике. Австрийская империя — это нечто немного другое. Подъём США и Японии вряд ли мог привести к мировым войнам, а вот внезапное появление в центре Европы сильнейшей державы, Германии, создавало абсолютно новую картинку мира и создавало массу проблем. Для многих живших на рубеже XIX—XX веков Первая мировая с её массовыми убийствами была полной неожиданностью.Просто постарайтесь спокойно, внимательно изучить историю войн до объединения Германии. Не было подобного кошмара и не планировалось никем. Уже, собственно говоря, после всех этих безобразий начали активно «форситься» предсказания о «неизбежности» Первой мировой… Якобы уже в конце века 19-го умным людям всё уже было ясно с грядущим политическим катаклизмом.Если, господа, мы не рассматриваем мировую историю исключительно с точки зрения Провидения Божьего, то мы будем вынуждены согласиться с тем простым фактом, что история имеет много вариантов развития. Именно так, и никак иначе. «Историясослагательное наклонение». Иначе её изучать просто бессмысленно.Так вот войны имели место и до, и после Второй мировой войны, возьмём хотя бы эпоху Наполеоновских войн. Но тут имели место не просто две войны, но две катастрофы подряд. Да и Первая мировая, и Вторая — это не столько войны, сколько глобальные катастрофы. И нельзя не отметить один интересный факт: у их истоков стояла именно Германия и немецкое руководство. Такое вот «забавное совпадение». Понятно, что не Австро-Венгрия образца 1914 года, ни Италия образца года 1938 сами по себе на начало мировой войны абсолютно не были способны.Не было у них ресурсов. Даже «милитаристская Япония» и «инцидент у моста Марко Поло» в одна тысяча тридцать седьмом году не могли стать причиной и началом глобальной бойни. Увы и ах. А вот как раз Германия стала, легко так. Именно немецкие инициативы и немецкий «динамизм» в области внешней политики послужили причиной превращения цветущей Европы в поле боя, рассадник экстремистских политических движений и послужили причиной массовой гибели тех самых европейцев. Причём те самые мировые войны выплеснулись далеко за пределы Европы, превратив сам «полуконтинент» в развалины…Стоит вспомнить кайзеровскую Германию образца 1914 года, о которой так часто принято забывать. Именно тогда, в 1914 году, всё и начиналось… Так вот, тогдашняя Германия (в отличие от Германии Гитлера) реально была военно-промышленной сверхдержавой. Второй по силе флот, самая сильная в мире армия, самая мощная и передовая в Европе промышленность, научный мир начала 20-го века говорил по-немецки! Германия-1914 — это было очень и очень серьёзно.Вот только этим самым «стартовым потенциалом» немецкие политики распорядились весьма и весьма своеобразно… Через 30 лет после этого Германия и Европа во второй раз подряд лежали в руинах, а немецкое государство терпело полное и окончательное поражение. Вот разные всякие дилетанты от военной истории утверждают, что это было абсолютно неизбежным исходом. Повторим ещё раз: история имеет много вариантов развития, мы живём в одном из них, но это не означает, что он единственно возможный.То есть поражение Германии в двух мировых войнах не только не является «неизбежным», но и лично для автора представляет достаточно маловероятный исход первой половины 20-го века. Реальный мир 1945-го года — это не просто отклонение от «основного исторического русла», это, извините, нечто вообще невообразимое и очень случайное. То, что «сверхдержаву Германию» окончательно добьёт Россия, прошедшая через две катастрофы (Гражданская и 1941-1942) являлось ну очень маловероятным исходом событий, если смотреть из благополучного 1914 года… Какой-то невероятный «киберпанк».Просто вспомним, как сложно создавались великие империи. Та же самая великая Британская империя очень и очень долго балансировала на краю пропасти. Британия была гораздо слабее Испании XVI века или Франции XVII века. Вступить в «рубку» или «размен ударами» с ними она не могла никак. Всё было зыбко, смутно и ненадёжно. Если кто не в курсе, то путь к Pax Britanica (1815-1914) отнюдь не был усыпан лепестками роз… Почему-то люди исходят из неочевидной предпосылки: раз это произошло, то это и должно было произойти.Таки знаете, церковная история мира — это одно, а даже история церкви — это нечто совсем иное… Не надо путать такие вещи. Так вот, как раз британцам пришлось очень и очень постараться, чтобы выбраться в лидеры. И ведь всё могло сложиться совсем иначе. В принципе, первую мировую державу построили континентальные испанцы. Путь которых, кстати, тоже был тернист и извилист. Тем самым испанцам пришлось много поколений шаг за шагом отвоёвывать у мавров Испанию, но сразу после Реконкисты они бросились осваивать Новый Свет.Много кто создавал мировые империи… Даже те же французы, пройдя через горнило многочисленных войн, часть из которых они выигрывали, часть проигрывали… Но вполне себе была мировая французская империя, и Франция была великой державой (ещё в 1939-м!). Странно, да? У французов, британцев и испанцев (три разных страны с очень разной историей) получилось, а у немцев — нет. И если уж говорить о «потенциале», то ни маленькая Португалия, ни маленькая Голландия не обладали подобным потенциалом для чистостроительства мировых империй.Но и маленькая Голландия, и маленькая Португалия их вполне себе построили. Но как? Каким образом? Как им это удалось? А ничего удивительного тут нет, безусловно, силовая компонента играла определённую роль при создании мировых империй, но одной грубой силы было совсем недостаточно. Политика, господа. Геополитика. Сложные дипломатические игры… А махать кулаками сможет любой дурак.Нет, буквально все, кому ни лень, строили империи — те же малочисленные и бедные шведы на определённом историческом этапе превратили Балтику в «шведское озеро» и контролировали значительную часть Северной Германии, являясь вполне себе великой европейской державой. Нельзя не вспомнить про австрийцев, которые из разных кусочков собрали вполне себе великую державу (при этом сами «верхние немцы» составляли там меньше трети населения!).Однако австрийцы никогда не были военной сверхдержавой. Трагический парадокс Габсбургов заключался в том, что французская армия была однозначно сильней, турки — многочисленней, пруссаки — организованней и сплочённей, а великих полководцев у австрийцев было удивительно мало. При всём желании австрийцы никак не могли опираться на чисто силовую компоненту при строительстве империи, но империю они построили…Турки, которые посетили пригороды Вены в 1683 году, являются создателями одной из величайших империй в истории (а начиналось всё достаточно жалко…). Буквально «на взлёте» их практически уничтожил Тимур… в одной короткой битве. Вообще, Османская империя строилась не вдруг и не сразу, но во времена Сулеймана Великолепного равных она себе не знала…Нельзя не упомянуть про тот простой факт, что Московия шла к мировой империи очень так неспешно и непросто (в допетровскую эпоху). Причина проста: бедность людьми, деньгами и технологиями. Все три противника, Польша — Литва, Швеция и Крымское ханство (вассал Османов), были почти непобедимы в лобовом столкновении.Крымчаки налетали из Крыма, грабили, жгли, уводили пленных и были абсолютно недоступны для пеших русских ратей в своём Крыму. «Времена Очакова и покоренья Крыма» — это Екатерина Великая! Вот только тогда… совсем незадолго до Наполеона… Крымское ханство было разгромлено и присоединено.Польша… с ней русские воевали бесконечно. И так же бесполезно. Несмотря на традиционный польский бардак, эта страна была богаче и многолюдней Московии. И более современной, если что. Не получалось «большой и красивой победы» над ляхами… не получалось… А тяжёлые и кровавые сшибки шли бесконечно. Без особого положительного результата. Польша стояла русским царям буквально поперёк горла — наличие сильной Польши под Смоленском ставило крест на всех имперских попытках и потугах, но разбить ляхов «вчистую» не получалось.Московия не могла не строить империю, но и Польшу победить не могла. Войны приобретали затяжной характер. Третий противник — Швеция. Тут всё просто: шведы обладалидисциплинированной армией (одной из лучших в Европе, если не лучшей). Победить их «лоб в лоб» на ратном поле было, скорее, недостижимой мечтой, чем реальностью. Шведский вопрос решит уже Пётр Первый, проведя чудовищную мобилизацию всех ресурсов России.То есть у московских царей ситуация была пиковая: со всех трёх сторон сильные враги, победить которых крайне проблематично. И тем не менее — империя состоялась. А вот у «немецких немцев» дела пошли как-то весьма оригинально. Вообще, в отличие от далёкой и холодной Московии, экономическое, техническое и культурное развитие земель немецких шло достаточно быстро. Просто если посмотреть количество разнообразных там технических новинок и книг, написанных в период Позднего Средневековья, на территории земель, населённых немцами и сравнить с Московским царством, то удивлению нашему не будет никакого предела.Германия в целом была богатой, развитой, густонаселённой территорией уже тогда и мало от кого она в этом плане отставала. И даже если сравнить её с будущей Владычицей морей, то сравнение будет отнюдь не в пользу последней. Когда у нас многие удивляются тем техническим чудесам, которые немцы продемонстрировали под закат Второй мировой, то как-то забывается, что традициям металлообработки и точной механики там сотни лет. Те, кто считает, что Т-34 был более примитивно выполнен, чем Pz-IV, тоже забывают о том, что на их производстве были занятыразные люди. Разница в квалификации тех, кто собирал «Яки» и «Мессеры» в ходе войны, была просто фантастической.Империя Круппа в 19-м веке возникла тоже не на пустом месте. И тем не менее, Германия заявила о себе как о великой мировой державе только в конце того самого 19-го века. Как-то немного поздно, не находите? Если: Франция и Испания закончили процесс объединения как раз в эпоху Позднего Средневековья. Во Франции — это Людовик XI, конец 15-го века. Испания — Изабелла и Фердинанд, тоже конец 15-го века. Официально Королевство Великобритания было создано в 1707 году, но какой-то откровенной «феодальной раздробленности» после 1066 на территории Туманного Альбиона как-то не наблюдалось.А вот немцы в этом плане как-то «задержались». Что не может не вызывать определённых вопросов. То есть одна из причин чудовищной Первой мировой как раз в этом: во-первых, немцы объединились очень поздно, во-вторых, объединившись, они создали ведущую военно-индустриальную силу Европы, ну и в-третьих, возникшие геополитические вопросы они предпочли решать методом грубой силы: «А что тут думать, трясти надо!»То есть вариант долгих и сложных геополитических игр ими почему-то принципиально не рассматривался. Они попытались переломить ситуацию через колено сразу, как только получили такую возможность. Тут, кстати, сказалось полное отсутствие опыта большой геополитики. Например, британцы последний раздействовали в ходе Столетней войны. То есть предпринимая попытку переломить ситуацию в свою пользу в ходе прямого силового противостояния. По итогам Столетней войны бритты сделали определённые выводы: в том плане, что таранить головой ворота континентальных замков — далеко не лучшая стратегия.Немцы же подобный опыт начали приобретать уже в «окопах Вердена». Уже в эпоху индустриальную. Все рассуждения о том, что в ходе двух мировых войн они приобрели «бесценный опыт» того, что не обязательно действовать силой, а можно, так сказать, действовать «экономически», не могут вызвать ничего, кроме усмешки. Как-то очень дорого они обрели этот самый «опыт» и это самое «понимание». И как-то очень уж поздно по историческим меркам.Да и большие сомнения вызывает тот факт, что они чему-то там научились: современная «еэсовская» Европа чётко делится на «сорта и классы», и их даже не два. Вот кто-то там говорит, что Россия не хочет строить «равноправных отношений» с соседями. А вот немцы как раз их построили, и ведь не поспоришь! Просто кто-то автоматически оказался в роли «Европы второй скорости».Ничего не напоминает? Чем больше немцы строят «Город Солнца», тем больше у них получается нечто совсем иное. Как-то так… не знаю, кто тут виноват, не мой проект. Касательно «ост-фронта» — тут, как говорится, без перемен. Вся критика «плохой, варварской России» очень уж хорошо ложится в германскую имперскую историческую традицию. Тут вот многие в российском информационном пространстве буквально светятся от счастья, узнав о проекте большой общеевропейской армии.Я бы им советовал в складчину приобрести большую карту Европы и сопредельных земель, внимательно изучить её и выбрать варианты (направления!) использования этой общеевропейской армады. Наполеон и кайзер Вильгельм соврать не дадут. Вообще, что касается геополитики: когда-то пруссаков называли «британскими солдатами на континенте». Похоже, с той поры мало что изменилось. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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