Почему наёмник из Integrity Initiative Бен Ниммо по-прежнему подаётся мейнстримными СМИ как «независимый» эксперт?

«Чаще всего Ниммо называют исследователем из Атлантического совета, не объясняя читателям, что речь идёт о структуре НАТО. К слову, до того как занять нынешнюю должность, Ниммо работал в натовской пресс-службе. Когда же его преподносят как научного сотрудника по вопросам информационной безопасности Лаборатории цифровой криминалистики (Digital Forensic Research Lab — да-да, это тоже Атлантический совет, и тоже НАТО), образ Ниммо получается чем-то средним между бородатым учёным в очках (впрочем, борода и очки у него на месте) и учителем из Хогвартса».

В отличие от «охотника на российских троллей» Бена Ниммо, у нас нет желания затыкать рты всем, с кем мы не согласны. Но для западных СМИ было прогрессом не апеллировать к нему — и людям такого же сорта — как к беспристрастным авторитетам, и не позволять им формировать новости о России.

В последний раз Ниммо дал о себе знать в воскресном выпуске газеты The Times, в статье, которая шельмует журналистов эдинбургского бюро радио Sputnik и рассуждает об их роли в «увеличении воздействия» ноябрьской утечки информации из британского Института государственного управления. Последний контролировал проект Integrity Initiative, в рамках которого на средства, выделяемые МИДом Великобритании, проводились тайные психологические операции и антикремлёвская деятельность по всему миру.

За комментариями автор статьи обратился к некоему «эксперту по вопросам обороны» по имени Бен Ниммо, который, как и положено, объявил Sputnik «орудием российской государственной власти, а не независимым СМИ».

Правда, не было упомянуто, что британец Ниммо сам является старшим научным сотрудником Института государственного управления. И это не какие-то секретные сведения, добытые хакерами, — об этом гордо говорится в биографии Ниммо на сайте натовского Атлантического совета, то есть по его основному месту работы.

Итак, Ниммо предвзят, но, кроме того, представителя организации, о которой говорится в статье, привлекают для комментария как стороннего аналитика. Это сродни тому, как, если бы автор материала о судебном иске против Дональда Трампа, попросил «эксперта по правовым вопросам» Руди Джулиани оценить правомерность иска. Даже самый неэтичный репортёр (а будьте уверены, в большинстве средств массовой информации за такое нарушение журналистской этики наказывают) не рискнёт вот так считать своих зрителей или читателей за дураков. Если, конечно, его сюжет — не о России.

Комическую завершённость этой неприглядной истории придаёт то, что буквально только что Integrity Initiative уличили именно в этом: в привлечении дружественных (или хорошо оплаченных) мнений при публикации в мейнстримных СМИ политически мотивированных материалов под видом респектабельной журналистики.

Поверить на слово

Происходит такое не в первый раз. Ранее в 2018 году та же газета презентовала Ниммо как «специалиста по российской дезинформации» — в статье за авторством Деборы Хейнс, редактора The Times по вопросам обороны. Неудивительно, что она также значится в списке доверенных контактов Integrity Initiative.

Есть и другие подобные примеры, но чаще всего Ниммо называют исследователем из Атлантического совета, не объясняя читателям, что речь идёт о структуре НАТО. К слову, до того как занять нынешнюю должность, Ниммо работал в натовской пресс-службе.

Когда же его преподносят как научного сотрудника по вопросам информационной безопасности Лаборатории цифровой криминалистики (Digital Forensic Research Lab — да-да, это тоже Атлантический совет, и тоже НАТО), образ Ниммо получается чем-то средним между бородатым учёным в очках (впрочем, борода и очки у него на месте) и учителем из Хогвартса.

Конечно, важны не титулы, а то, что, какую ни открой статью мейнстримных СМИ за минувший год, мы не увидим ни сомнений в авторитетности и беспристрастности самого Ниммо, ни попыток поставить то, что он говорит, в контекст.

А говорит он очень много.

Только за последний месяц он успел сообщить BBC, что появляющиеся в России интернет-мемы — это «дезинформация в информационную эпоху»; заверить ABC, что Instagram «идеально подходит для пропаганды с использованием хэштегов», а газету The Guardian — что Найджел Фарадж «феноменально полезен российскому правительству» (привет, Кэрол Кадуалладр); и порассуждать в Politico об опасностях «интернационализации национализма».

Время от времени Ниммо слишком забегает вперёд. Так было, когда он публично заклеймил двух пользователей Twitter «кремлёвскими троллями», а впоследствии журналисты смогли пообщаться с этими людьми вживую, и те оказались явно не россиянами.

Но в основном его комментарии воспринимаются как безусловное доказательство и не только подкрепляют, но и служат основой для целых статей. Как получилось, что 46-летний мужчина, попавший в поле зрения общественности как любитель подводного плавания, тромбонист и автор путевых очерков (да, именно так), и по экспертным познаниям, кажется, не превосходящий рядового журналиста или пиарщика, вдруг стал проводником какой-то «высшей истины»? И это уже не говоря о том, что он является аналитиком, получающим деньги от британского МИД.

Пусть говорит

Ничто из этого само по себе не делает его мнения несостоятельным. Сейчас Ниммо, которого в принципе не интересует самоанализ, обсасывает в блоге вероятность того, что британский надзорный орган введёт против RT санкции за нарушение принципов объективности; сам же он, как мы считаем, сможет и дальше оставаться тем человеком, слова которого будут цитировать по любой теме, связанной с Россией. В конце концов, по имеющимся сведениям, за это он получает от Integrity Initiative 2,5 тысячи фунтов в месяц (плюс сколько-то ещё от Атлантического совета), и вполне вероятно, что сам он верит каждому своему слову.

Средствам же массовой информации полагалось бы всякий раз сопровождать мнение Ниммо подобающей оговоркой (на которые они не скупятся каждый раз, когда цитируют российский источник) — если не во имя истины, то хотя бы ради читателей, которые могут воспринимать сказанное всерьёз. Или, может быть, подумать о том, чтобы для разнообразия время от времени обсуждать Россию с кем-нибудь помимо профессиональных русофобов?