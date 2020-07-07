|
Почему Навальный не спасёт оправдывавшую терроризм журналистку Прокопьеву
07 июля 2020, 07:00 • 19 • Политика
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма. Навальный может сорвать планы либералов довести дело Прокопьевой до ЕСПЧ.
Второй Западный окружной военный суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей вместо тюремного срока, хотя обвинение требовало шесть лет колонии общего режима. Либеральные журналисты и оппозиционеры уже объявили о своём намерении не только помочь осуждённой по обвинению в оправдании терроризма Светлане Прокопьевой в сборе денежных средств для выплаты назначенного судом штрафа, но и довести дело до ЕСПЧ. Однако этим планам может помешать блогер и "лидер несистемной оппозиции" Алексей Навальный.
Дело в том, что бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов обвинил Алексея Навального в прокручивании мошеннических схем через европейскую судебную инстанцию. По словам экс-навальниста, у "борца с режимом" давно "поставлен на поток" свой бизнес в ЕСПЧ.
Так, во время акций протеста 2019 года Навальный заманивал школьников на несанкционированные митинги обещаниями денежных компенсаций от ЕСПЧ. Однако никаких денег никто из участников митингов так и не увидел.
Таким образом, участие Навального в доведении дела Прокопьевой до ЕСПЧ грозит обернуться фиаско и скандалом.
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 08:00
|
01 июля 2020, 06:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
03 июля 2020, 08:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 03:00