Второй Западный окружной военный суд признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей вместо тюремного срока, хотя обвинение требовало шесть лет колонии общего режима. Либеральные журналисты и оппозиционеры уже объявили о своём намерении не только помочь осуждённой по обвинению в оправдании терроризма Светлане Прокопьевой в сборе денежных средств для выплаты назначенного судом штрафа, но и довести дело до ЕСПЧ. Однако этим планам может помешать блогер и "лидер несистемной оппозиции" Алексей Навальный.

Дело в том, что бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов обвинил Алексея Навального в прокручивании мошеннических схем через европейскую судебную инстанцию. По словам экс-навальниста, у "борца с режимом" давно "поставлен на поток" свой бизнес в ЕСПЧ.

Так, во время акций протеста 2019 года Навальный заманивал школьников на несанкционированные митинги обещаниями денежных компенсаций от ЕСПЧ. Однако никаких денег никто из участников митингов так и не увидел.

Вероятно, большая часть этих компенсаций через связи в ЕСПЧ могла остаться в кармане Навального и его подельников, - пишет Nation News.

Таким образом, участие Навального в доведении дела Прокопьевой до ЕСПЧ грозит обернуться фиаско и скандалом.