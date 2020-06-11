Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны

История с оскорблением участника Великой Отечественной войны со стороны Алексея Навального вскрывает нечто большее, нежели просто особенности политического стиля оппозиционера.

Если вдруг кто пропустил, то фабула произошедшего проста.

В преддверии голосования по поправкам к Конституции телеканал RT выпустил минутный ролик, в котором очень разные люди — великий хирург и многодетная мама, командир отряда космонавтов и олимпийская чемпионка, знаменитая актриса и старшина Черноморского флота, ветеран войны и директор музея, другие граждане России — зачитывают преамбулу Основного закона страны.

Бескомпромиссный борец с Кремлем Алексей Навальный прокомментировал в своем телеграм-канале данное видео, употребив в адрес его участников такие слова, как "продажные холуи", "позор страны" и "люди без совести".

В иной ситуации, наверное, никто бы и особого внимания на это не обратил. В конце концов представители радикальной оппозиции не в первый раз демонстрируют свою неспособность "припечатать" оппонентов без их прямого оскорбления. Обычное дело.

Да и от людей, участвующих в общественно-политической жизни, уже как-то подспудно ожидается наличие достаточно крепких нервов и толстой шкуры, которые позволяют безболезненно игнорировать любые нападки.

Вот только 93-летний участник Великой Отечественной Игнат Сергеевич Артеменко, снявшийся в ролике, оказался недостаточно крепким и толстокожим. Он принял высказывания оппозиционера близко к сердцу — настолько близко, что его родным пришлось вызвать скорую.

Внук Артеменко рассказал о случившемся в социальной сети, что закономерно вызвало бурную общественную реакцию и горячее обсуждение по поводу того, есть ли способы защитить ветеранов от подобных оскорблений.

Тут, правда, автоматически возникает вопрос: значит ли это, что гениального кардиохирурга Лео Бокерию и других участников ролика оскорблять, называя их холуями и людьми без совести, можно?

Однако более интересен иной аспект, поскольку нынешний случай напомнил еще одну недавнюю историю.

Ровно месяц назад разразился скандал из-за размещения портретов нацистских вождей в онлайн-проекте "Бессмертный полк". Правоохранительные органы вышли на некоторых участников акции и возбудили против них уголовные дела. В процессе выяснилась пикантная деталь: фигуранты состояли в пабликах Алексея Навального, громко заявляя о своих жестких оппозиционных политических взглядах.

СМИ, обратившие внимание на данное обстоятельство, подверглись тогда возмущенной критике со стороны оппозиции: мало того что в России "невинных шуток" не понимают, так власть теперь якобы намерена притянуть ситуацию за уши и расправиться с Навальным, навесив на него ответственность за действия других людей.

Что ж, теперь притягивать нет никакой необходимости. Нынешняя история однозначно подтвердила духовное родство "шутников", глумившихся над памятью воинов Красной армии, с их идейно-политическим лидером.

Современная Россия — поразительно свободная страна, причем свободная не формально, а по существу. Это проявляется особенно отчетливо в сравнении с новейшими тенденциями на Западе, чье общество все увереннее движется к идейному тоталитаризму. Малейшее отклонение от доминирующей и "единственно верной" идеологической линии теперь массово ломает там людские судьбы — неважно, идет ли речь о несколько теряющем позиции тренде #MeToo или остроактуальном #BlackLivesMatter.

В России же общественная терпимость к чужому мнению, даже если это грубые высказывания в адрес политических оппонентов, на порядок выше. Общих и неприкосновенных в глазах большинства граждан святынь почти нет. Фактически единственной является именно она — Великая Отечественная война. Зато попытки марать ее, оскорблять память о ней вызывают действительно консолидированное и резкое неприятие практически всего российского общества.

Теоретически присутствие ветерана в видео автоматически должно было отсечь для Алексея Навального любые варианты реакции, которую можно было бы расценить как личное оскорбление участников ролика.

В реальности же политик в выборе слов не церемонился.