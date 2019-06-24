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Почему Навальный и Соболь избегают общения с журналистами?
24 июня 2019, 19:09 • 28 • Политика
Очередной скандал вокруг предвыборной кампании Любови Соболь поднял вопрос о том, насколько российские оппозиционеры открыты для общения с прессой
Автор:
Афанасьев Андрей
Подготовка к выборам в Мосгордуму идёт полным ходом. Подписи собираются, вовсю работают медийные механизмы, один за другим происходят громкие и не очень скандалы. Команда Алексея Навального преуспевает сильнее других в том, чтобы привлекать к себе внимание самых разных людей. Недавно, например, досталось сборщикам подписей в поддержку Любови Соболь.
– написал Навальный на своём сайте.
Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com
Также в Сети появился и ролик с произошедшим. Молодой человек без футболки произносит что-то невнятное про «Единую Россию», обливает автора видео нечистотами, после чего тот начинает нецензурно ругаться.
Навальный уверен, что это всё ни много ни мало хитрый план мэрии и «Единой России» по дискредитации кандидатов, которых лично поддержал оппозиционный блогер. По его мнению, этот эпизод отвернёт сторонников от Соболь и обеспечит лёгкую победу её конкурентам.
Версия весьма специфическая, учитывая, что этот эпизод скорее, наоборот, делает из его любимицы чуть ли не «жертву кровавого режима», а гонимых наш народ любил всегда. Ну, у каждого свои взгляды, не будем переубеждать Навального. Тут важно сказать только одно: кто бы это ни сделал, поступил он плохо, никого нельзя оскорблять и обливать нечистотами.
Гораздо важнее обратить внимание на другую фразу оппозиционера, в которой он прошёлся по журналистам и блогерам, которые якобы не заметят это событие:
А мы вот заметили и решили осветить. При этом мы не утверждаем, что вы сами себя чем-то облили или, наоборот, что это сделали московские власти. В ситуации этой нужно разобраться. Для этой цели я решил лично пригласить к нам в студию Любовь Соболь. Если помните, она обещала прийти после того, как мы опубликуем информацию о том, что на её мужа якобы напали. Мы это сделали, разместили ролик в интернете, и после этого я позвонил Любови:
– Алло.
– Алло, Любовь?
– Да.
– Добрый день, это Вас Андрей Афанасьев беспокоит, мы несколько дней назад встречались. Любовь, хотел сказать, что на телеканале «Царьград» было опубликовано Ваше обращение по поводу нападения на Вашего мужа. Ещё в тот день, когда…
(ГУДКИ)
По-прежнему при слове «Царьград» у Любови что-то происходит со связью. На всякий случай решил написать в мессенджер, но после того, как она прочитала два первых сообщения, кандидат Соболь меня заблокировала. Если кто-то думает, что там были угрозы или хамство, то вот распечатка сообщений:
Скриншот телеканал «Царьград»
В общем, странная какая-то ситуация. На людей нападают, они обижаются на то, что никто не обратит на это внимание и не будет освещать. Мы предоставляем свою площадку, не хамим, не оскорбляем, предлагаем вместе во всём разобраться – от нас бегут как чёрт от ладана.
Вы уж определитесь: либо Навальный и его команда – самая открытая и честная группа общественных деятелей, либо вы сообщество тоталитарно мыслящих людей, которые общаются только со «своими».
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