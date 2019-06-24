Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сторонники партии Саакашвили устроили митинг у здания ЦИК в Киеве
Продукт санкций: Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года
Пролог к учениям «Центр-2019»: в ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
Один из списка Гройсмана
Главная / Политика

Почему Навальный и Соболь избегают общения с журналистами?

24 июня 2019, 19:09  •  28 • Политика
Очередной скандал вокруг предвыборной кампании Любови Соболь поднял вопрос о том, насколько российские оппозиционеры открыты для общения с прессой
Автор:
Афанасьев Андрей
Подготовка к выборам в Мосгордуму идёт полным ходом. Подписи собираются, вовсю работают медийные механизмы, один за другим происходят громкие и не очень скандалы. Команда Алексея Навального преуспевает сильнее других в том, чтобы привлекать к себе внимание самых разных людей. Недавно, например, досталось сборщикам подписей в поддержку Любови Соболь.
Некие охламоны подбегают к пунктам сбора подписей, принося с собой – извините за такую подробность неприятную – ведерко с де***ом. Плескают им в сборщиков. Иногда с криком «Вы против „Единой России“ – вот вам». После чего добегают до припаркованной рядом машины «Скорой помощи» (!) и уезжают,
написал Навальный на своём сайте.
Алексей Навальный. Фото: www.globallookpress.com
Также в Сети появился и ролик с произошедшим. Молодой человек без футболки произносит что-то невнятное про «Единую Россию», обливает автора видео нечистотами, после чего тот начинает нецензурно ругаться.
Навальный уверен, что это всё ни много ни мало хитрый план мэрии и «Единой России» по дискредитации кандидатов, которых лично поддержал оппозиционный блогер. По его мнению, этот эпизод отвернёт сторонников от Соболь и обеспечит лёгкую победу её конкурентам.
Версия весьма специфическая, учитывая, что этот эпизод скорее, наоборот, делает из его любимицы чуть ли не «жертву кровавого режима», а гонимых наш народ любил всегда. Ну, у каждого свои взгляды, не будем переубеждать Навального. Тут важно сказать только одно: кто бы это ни сделал, поступил он плохо, никого нельзя оскорблять и обливать нечистотами.
Гораздо важнее обратить внимание на другую фразу оппозиционера, в которой он прошёлся по журналистам и блогерам, которые якобы не заметят это событие:
К чему я это всё пишу. Я, конечно, не ожидаю ни строчки в поддержку Соболь от тех лицемеров, что писали про «травлю» Федермессер и Симоньян. Они сделают вид, что не заметили.
А мы вот заметили и решили осветить. При этом мы не утверждаем, что вы сами себя чем-то облили или, наоборот, что это сделали московские власти. В ситуации этой нужно разобраться. Для этой цели я решил лично пригласить к нам в студию Любовь Соболь. Если помните, она обещала прийти после того, как мы опубликуем информацию о том, что на её мужа якобы напали. Мы это сделали, разместили ролик в интернете, и после этого я позвонил Любови:
– Алло.
Алло, Любовь?
– Да.
Добрый день, это Вас Андрей Афанасьев беспокоит, мы несколько дней назад встречались. Любовь, хотел сказать, что на телеканале «Царьград» было опубликовано Ваше обращение по поводу нападения на Вашего мужа. Ещё в тот день, когда…
(ГУДКИ)
По-прежнему при слове «Царьград» у Любови что-то происходит со связью. На всякий случай решил написать в мессенджер, но после того, как она прочитала два первых сообщения, кандидат Соболь меня заблокировала. Если кто-то думает, что там были угрозы или хамство, то вот распечатка сообщений:
Любовь, здравствуйте. Мы правда хотим взять у Вас интервью, предоставить площадку. Да, вопросы будут не самые удобные и приятные – но в этом и заключается работа журналиста.
Пожалуйста, приходите! Мы выполнили Ваше требование, теперь надеемся на Вашу порядочность. Готовы поговорить о нападениях на Ваши кубы. Делаю сегодня материал про это. Уходя от общения, Вы ещё раз подтверждаете слабость своей позиции.
Скриншот телеканал «Царьград»
В общем, странная какая-то ситуация. На людей нападают, они обижаются на то, что никто не обратит на это внимание и не будет освещать. Мы предоставляем свою площадку, не хамим, не оскорбляем, предлагаем вместе во всём разобраться – от нас бегут как чёрт от ладана.
Вы уж определитесь: либо Навальный и его команда – самая открытая и честная группа общественных деятелей, либо вы сообщество тоталитарно мыслящих людей, которые общаются только со «своими».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
24 июня 2019, 15:54
В Совфеде допустили новые ограничения в отношении Грузии
24 июня 2019, 15:54
Матвиенко приняла предложение Беглова остаться представителем Петербурга в Совфеде
24 июня 2019, 19:09
Михаила Саакашвили готовят к возвращению на руководящие посты в Грузию - источник
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
24 июня 2019, 15:54
"О, как! Демократичненько". Соловьёв не сдержал эмоций за попадание в список "лиц русской пропаганды"
24 июня 2019, 13:54
Песков рассказал об условиях возобновления авиаперевозок из России в Грузию
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2019, 04:09
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в...
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Пути...
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаруж...
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 13:54
"Кто ж спорит, деэскалируйте": Скабеевой четыре раза стало смешно из-за заявления президента Грузии
22 июня 2019, 23:09
Хотите есть хинкали на условиях Тбилиси - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
20 июня 2019, 11:09
"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
19 июня 2019, 18:54
В Дании после намеков на компенсации определились с "приемлемым" маршрутом для "Северного потока - 2"
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.