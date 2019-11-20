Почему НАТО тратит на армию в 20 раз больше России

Перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе один из журналистов задал генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу вопрос «на засыпку»:

- Почему военный бюджет НАТО в 20 раз превышает оборонные расходы России? И при этом вы заявляете, что надо инвестировать еще и еще в «сдерживание России»?

Давно замечено - Столтенберг - мастер словесной казуистики и «запудривания мозгов». Ну и как же он ответил на вопрос?

А вот так:

- Мы эффективный альянс и у нас есть эффективные армии, но уровень затрат, действительно, намного выше (чем у России, - ред.). Это отражает просто более высокий жизненный стандарт. Так что если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше. Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не означает меньшую эффективность. Если произвести расчеты с учетом покупательной способности, то можно получить «совершенно другие цифры».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Давайте разберемся в этой запутанной логике генсека.

«Эффективнй альянс» четыре года воевал в Сирии с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и не смог добиться успеха, пока в дело не вступила российская группировка.

Идем дальше. Столтенберг объясняет гиганский уровень военных затрат НАТО «высокими жизненными стандартами». Странная логика! То есть, чем дороже танки, тем толще колбаса на бутербродах? Любое вооружение США в три-четыре раза дороже российского. А по эффективности - еще неизвесно - чье лучше. Наше оружие - главный конкурент американского на мировом рынке. Из-за этого США уже дошли до постыдных угроз своим союзникам по НАТО, чтобы те не покупали боевую технику у России. США упорно навязывают свои дорогие вооружения другим членам альянса, чтобы американский военно-промышленный комплекс получал новые заказы и прибыли.

А, может, НАТО только для этого и существует?

Уже который год в НАТО рост расходов на оборону под лозунгами о «российской военной угрозе».

Москва же третий год подряд снижает военные расходы и в гонку вооружений не встревает.

В случае реальной военной заварухи наши «Тополя» и «Ярсы», «Калибры», «Искандеры», «Булавы» и «Авангарды» дадут достойный ответ НАТО, даже если его военный бюджет будет не в 20, а в 200 раз больше российского.

СПРАВКА «КП»

Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей (примерно $46 млрд.) Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд. Из них более $700 млрд. - американские.