Почему "наши" люди в принципе не могут быть предателями Родины? • 120 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Астапкович Арест Ивана Сафронова, бывшего спецкора "Коммерсанта", специализировавшегося на военной тематике, вызвал волну протестов и обвинений в адрес силовиков и власти как таковой: хотят заткнуть рот свободной прессе, запугивают, Иван честный человек и патриот и вообще — инкриминируемая ему статья 275 УК России ("Госизмена") написана так, что позволяет привлечь любого, кто имел отношение к оборонной тематике или вопросам государственной безопасности, а потом обсуждал их с иностранцем. То, что арест Сафронова состоялся на следующий день после приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой, признанной виновной в оправдании терроризма и приговоренной к выплате 500 тысяч штрафа, лишь подлило масла в огонь, не говоря уже о том, что сразу же вспомнили и прошлогоднюю историю журналиста-расследователя Ивана Голунова, против которого пытались сфабриковать дело о торговле наркотиками. Дело Голунова развалилось в считанные дни, во многом благодаря массовым протестам журналистского сообщества, хотя и без этого оно изначально вызывало очень большие подозрения. И вот теперь Сафронов — опять кто-то мстит журналисту? Можно понять знакомых и друзей Ивана: не хочется верить в то, что близкий друг и хороший парень продавал и предавал Родину. Этого не может быть: он патриот и сын офицера (его отец работал в "Коммерсанте" по той же самой военной тематике), а значит, "представить его изменником просто невозможно". А представить спецслужбы на пустом месте фабрикующими дело против журналиста? Легко: вот же дело Голунова, да и по статье "Госизмена" несколько раз пытались посадить людей за "сущую ерунду", например телефонный звонок с информацией о передвижении российских войск. Ну и что, что статья 275 применяется крайне редко: в год речь идет о считанных случаях — вот сейчас, мол, начнут повально всех сажать, о ужас, новый 1937 год, с его "английскими шпионами"! Да и чешская разведка — что это, цитата из романа про Швейка? Все это очень волнительно, но тут же возникает целый ряд вопросов, от ответов на которые зависит вовсе не только отношение к делу Сафронова. Да и вообще вопросы не касаются конкретно Сафронова. Работают ли в России иностранные, в первую очередь западные, натовские разведслужбы? Да, это будут отрицать только самые отмороженные из числа "борцов с режимом". Интересуются ли эти разведки работой российского ВПК, новыми видами российского оружия, контрактами с зарубежными странами? Естественно, военная сфера всегда была едва ли не главным приоритетом разведок. Являются ли журналисты, специализирующиеся в военной и военно-промышленной тематике объектом разработок иностранных спецслужб? Несомненно, потому что у них есть непосредственные контакты с теми самыми секретоносителями, добраться до которых иностранным разведкам на порядок сложнее. Занимается ли российская контрразведка работой по пресечению попыток иностранных разведок добыть секретную информацию о российском ВПК и оборонных контрактах? Конечно же, причем было бы странно, если бы наши спецслужбы отслеживали только контакты секретоносителей и забывали бы о такой чувствительной и пограничной профессии, как журналисты. Могли ли российские спецслужбы установить контакты иностранных спецслужб с тем или иным журналистом и в ходе их разработки обнаружить передачу секретной информации? Оплаченной или нет — второй вопрос, хотя в данном случае, судя по всему (предварительно, потому что обвинение Сафронову будет предъявлено только на следующей неделе), речь не идет о безвозмездной передаче. Ничего удивительного в обнаружении таких контактов нет. Может ли в принципе российский гражданин работать на иностранные разведки? По идейным соображениям или за деньги? Да, конечно, Россия в этом смысле ничем не отличается от любой другой страны. Могут ли иностранные разведки использовать российского гражданина, что называется, втемную? Он думает, что пишет аналитические статьи или просто делится информацией, а разведка получает важные для нее и секретные сведения? Тоже ничего невозможного, хотя понятно, что вероятность такого случая применительно к военной тематике гораздо ниже, ведь хороший специалист (журналист) прекрасно понимает, что является секретным, а что нет. Почему важны эти абсолютно банальные вопросы? Потому что у нас сложилась ситуация, когда определенная часть общества просто не хочет на них отвечать, не хочет даже слышать о них. Не вообще, а если речь идет об одном из своих. То есть предатели, казнокрады, убийцы в России, конечно, есть, но все они относятся к чиновникам, власти, в крайнем случае к патриотическому молчаливому большинству. К быдлу. А люди со светлыми лицами, активно борющиеся с режимом или просто критикующие любые его действия, в принципе не могут быть плохими. А если они и делают что-то недостойное, так это не они такие, это жизнь такая, власть создала такие правила игры, что нельзя быть честным. Очень удобная позиция, и дело тут вообще не в Сафронове. Он, кстати, может, и не считал себя принадлежащим к "лучшим людям", но они автоматически записывают его в свои. Потому что журналист из делового СМИ, да еще и пострадавший за правду. Какую правду? Заметка о замене Валентины Матвиенко на посту главы Совета Федерации на Сергея Нарышкина, появившаяся в прошлом году и ставшая поводом для ухода из газеты Сафронова (он был одним из авторов) и всего отдела политики, была чем угодно, но не "раскрытием страшных тайн режима". Мало того что вся история была высосана практически из пальца: Нарышкин работал в СВР меньше трех лет и никуда не собирался — так и скандальные последствия, ею вызванные, были связаны не с давлением власти, а с желанием собственника газеты разобраться с причинами странной публикации. Журналисты отказались раскрыть свои источники информации своему руководству (скорее всего, по причине их несерьезности), а потом был коллективный исход из редакции. Наши люди всегда правы — очень удобная позиция. Вообще, корпоративная солидарность — это страшная сила, причем речь идет даже не о журналистской корпорации, ну да и бог бы с ней. Если бы не обратная сторона медали, которая на самом деле является главной во всех подобных историях. Мы хорошие — власть и даже государство плохие. Вот что главное, и вовсе не только в тот момент, когда приключается что-то нехорошее с одним из наших. Нет, власть плохая всегда, во всем, чтобы она ни делала, чем бы ни занималась. "Многолетнее ограничение политических и гражданских свобод создало в России не просто несвободное, а репрессивное государство. Государство, с которым небезопасно и страшно иметь дело. Каждый представитель этого государства считает своим долгом использовать свою власть против гражданина. Это не только силовики. Органы опеки, судебные приставы, пожарные инспекторы — все будут против вас, если выдастся случай. Признать ошибку, проявить снисхождение, простить — такие опции тут недоступны. Репрессивное по отношению к собственным гражданам государство теперь встречает "ответочку". Юный гражданин, который видел от власти только запреты и наказания, не мог и придумать другого способа коммуникации. Жестокость порождает жестокость. Безжалостное государство произвело на свет гражданина, который сделал смерть своим аргументом. Надейтесь, что он исключение". День Петра и Февроньи. Ждать ли вал разводов после карантина? Так заканчивается статья Светланы Прокопьевой, псковской журналистки, с которой она выступила в ноябре в эфире "Эха Москвы" в Пскове, — за это ее обвиняли в оправдании терроризма. Нет, конечно, Прокопьева не оправдывала теракт в здании архангельского УФСБ, она просто описывала ту Россию, которая существует в голове у "лучших людей". Репрессивную по отношению к собственным гражданам, которым, увы, не остается ничего другого, как сопротивляться. А уж какими методами… Нет, это не оправдание терроризма — это оправдание ненависти к власти, государству, которую десятилетиями, прикрываясь борьбой за права граждан, пестуют как либеральные революционеры, так и реальные иностранные враги нашей страны (не конкретная журналистка — она выступает лишь как "полезный идиот", искренне верящий в то, что государство опасно для народа). Отчуждение людей от власти, расчеловечивание и демонизация ее, противопоставление народа и власти, потом народа и государства — это же не страшно, правда? И потом, зачем перекладывать вину с больной головы на здоровую — это же ответная реакция лучшей части общества, "ответочка" на тот беспредел, что творит власть: вот что мы слышим в ответ. Власть может делать правильные или неправильные вещи, конкретные чиновники или структуры могут быть коррумпированы или чисты, кадры могут обновляться, а политика меняться — все это не имеет никакого значения для ниспровергателей. Потому что для них есть только черное и белое — и белыми могут быть только они сами, а черным становится все, что делает русское государство. На самом деле это поведение точно такое же (даже в нюансах отстаивания "своих"), как в 1905-1917 годах и в перестройку, завершившуюся 1991 годом, — самоубийственное и для самих "борцов с режимом". Оба раза кампания по дискредитации государства как такового накладывалась на верхушечный заговор, и все заканчивалось страшным обвалом страны. Благодаря этому ужасному историческому опыту сейчас у высшей власти и абсолютного большинства народа есть ясное понимание опасности таких "игр". Измена Родине опасна, но в сто крат опасней та борьба с собственным государством, которую ведут ниспровергатели не власти, а самого государства. Это и есть предательство своего народа и измена Родине — другое дело, что многие из них и не считают их своими. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





120 Источник Похожие новости У Америки есть план перестройки. Он страшен На доступном языке и американскими методами: КНР нещадно жалит США «Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны ВСУ не жалеют ни своих, ни чужих Владимир Нестеров: у США нет шансов конкурировать с нами в ракетах Нужно ли России отказываться от экспорта нефти и газа: размышления об экспортно-импортном дисбалансе Новости партнеров