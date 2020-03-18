Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
Главная / Аналитика

Почему нам будет не хватать Лимонова

18 марта 2020, 01:35  •  54 • Аналитика
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Писатель, поэт, публицист, председатель партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Архивное фото
Эдуард Лимонов не получал Нобелевской премии по литературе и даже никем на нее не выдвигался.
Он также никогда не получал ни одной отечественной литературной премии из тех, что считаются главными и престижными и тихо пилятся в своем кругу почтенными тусовками, приватизировавшими на себя так называемою русскую словесность (вернее, бренд от нее и доступ к госфинансированию) еще пару поколений назад. Кажется, Лимонов за всю свою 77-летнюю жизнь добыл только одну "премию Андрея Белого" — в размере одного рубля.
Тем не менее он был крупнейшим русским писателем конца XX и начала XXI века — просто потому, что, в отличие от тех, у кого были премии, у него был читатель. Его знали и читали по меньшей мере два поколения.
И еще у него был долгий "культурный след" — был и есть. Потому что в эти минуты десятки и сотни, а может, и тысячи более и менее известных писателей, поэтов, сценаристов, музыкантов и журналистов сидят и пишут — кто в своих СМИ, кто в своих блогах — о том, как много для них сделал Лимонов.
К кому-то он пришел тридцатилетним, в качестве автора "Эдички", напечатанного в перестройку дикими тиражами чуть ли не в качестве порнографической литературы (на деле — разумеется, нет, это был своеобразный "русский экспресс в западную литературу XX века", со всеми прилагающимися темами, приемами и мотивами).
К кому-то он явился пятидесятилетним, в качестве главного редактора "Лимонки" (из которой российская "неформальная" культура выросла в куда большей степени, чем из социально одобряемых в 90-е наркоманских ежемесячных птючей). Его крошечная полумесячная газета содержала в себе накал неприятия действительности, который сейчас не вместили бы все оппозиционные паблики, вместе взятые. Но при этом "Лимонка", непрерывно запрещаемая, продолжала оставаться "русским экспрессом" — только на сей раз не в западную литературу XX века, а в мировые политические фантазии, иллюзии, концепции и разочарования XX века.
К кому-то Лимонов пришел уже 70-летним, уже с прозвищем "Дед", уже отсидевшим за заведомо безнадежную попытку создания незаконного формирования, уже с "бородкой классика", но все таким же злым и неудобным. На него смотрели как на живой (очень живой) памятник бунтарскому прошлому — при этом в отличие от большинства других пожилых бунтарей не превратившийся в нечто уныло-конъюнктурное.
Он также был политиком, ни разу не избранным ни в один орган власти и неоднократно запрещенным во всех формах — но при этом оказавшим на политику куда больше влияния, чем многие, спокойно и доходно продремавшие десятилетия в креслах разного уровня.
Его партия, тоже запрещенная много раз и во многих формах, не была "партией ностальгии по СССР", это была скорее партия реванша и поиска его путей. Это была партия периферии и партия "конфликтов окраин". И потому лимоновцы, члены партии, которая была в резкой и радикальной оппозиции к российской власти, регулярно оказывались в тюрьмах бывших советских республик, тоже России враждебных на уровне официальных доктрин.
Как политик он оставался ничуть не менее злым и неудобным, чем как писатель, — и поэтому крайне редко Лимонов и лимоновцы "попадали в свое время" и даже просто пересекались с реальностью. Но были случаи, когда они просто опережали реальность на десятилетия — и сегодня об этом могут вспомнить, например, в ставшем вновь российским Крыму ("Крым наш" — был лозунг Лимонова еще в начале 90-х).
Лимонов доставлял кучу проблем. С Лимоновым, конечно, было трудно. Но сейчас Лимонова будет не хватать и русской литературе, и русской политике.
Потому что и в нашей литературе, и в нашей политике это крайне редкий и ценный товар — цельный без "ролевых условностей" человек, доказавший свою самоотверженность и начисто лишенный конъюнктурности.
Писать исповедальной матерщиной может любая первокурсница. Изображать непримиримую борьбу с элементами жертвенности может любой йельский стипендиат. Не быть при этом фальшивкой — могут единицы.
Одной из таких подлинных единиц был Эдуард Вениаминович Лимонов, русский писатель и политик.
Политик и философ: умер Эдуард Лимонов
1 из 12
Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.
© РИА Новости / Александр Поляков
2 из 12
Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.
© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 12
В 1974 году он эмигрировал в США.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
4 из 12
Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.
© РИА Новости / Александра Майданюк
5 из 12
В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.
© РИА Новости / Анна Волкова
6 из 12
Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.
© РИА Новости / Антон Денисов
7 из 12
В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.
© РИА Новости / Андрей Стенин
8 из 12
В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
9 из 12
В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.
© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 12
В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.
© РИА Новости / Андрей Стенин
11 из 12
В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.
© РИА Новости / Илья Питалев
12 из 12
Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.
© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12
Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске.
© РИА Новости / Александр Поляков
2 из 12
Лимонов начинал как поэт, но его стихи отвергались советскими издательствами.
© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 12
В 1974 году он эмигрировал в США.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
4 из 12
Затем переехал во Францию, где в 1987 году получил гражданство этой страны.
© РИА Новости / Александра Майданюк
5 из 12
В 1976 году вышел автобиографический роман Лимонова "Это я, Эдичка", который принес ему известность и скандальную репутацию.
© РИА Новости / Анна Волкова
6 из 12
Лимонов вернулся в Россию в 1991-м и спустя год получил российское гражданство.
© РИА Новости / Антон Денисов
7 из 12
В 1990-2010-х годах в его произведениях заметно усилилась политическая составляющая.
© РИА Новости / Андрей Стенин
8 из 12
В 1994 году вместе с Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию, которую ликвидировали в 2005 году.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
9 из 12
В 2007 году партию признали экстремистской организацией, запрещенной в России.
© РИА Новости / Андрей Стенин
10 из 12
В 2006 году была создана коалииция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В 2011-м Минюст отказал в ее регистрации как партии.
© РИА Новости / Андрей Стенин
11 из 12
В 2012 году Лимонов планировал участвовать в выборах президента, но ЦИК отказал ему в регистрации.
© РИА Новости / Илья Питалев
12 из 12
Эдуард Лимонов был несколько раз женат, у него остались сын и дочь.
© РИА Новости / Илья Питалев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 10:35
"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела
17 марта 2020, 11:35
Суд над разрушителями СССР: быть или не быть
17 марта 2020, 14:35
"Глобальный сумасшедший дом". В чем польза для политиков Европы
17 марта 2020, 14:35
"Революции нет, но есть сигнал". Эксперт о деле "Конкорда" в США
17 марта 2020, 15:35
Как обстоят дела в российском вертолётостроении
17 марта 2020, 16:35
Социальные обязательства и капиталистические обстоятельства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.