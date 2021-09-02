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Почему наблюдатели ОБСЕ не нужны в Донбассе? Русский дипломат дал простое объяснение

02 сентября 2021, 22:05  •  96 • Политика
На заседании постоянного совета ОБСЕ представители России озвучили решение президента Владимира Путина не поддерживать продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на русских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич пояснил, почему принято такое решение.
Министерство иностранных дел Украины в четверг обвинило Россию в намерении поставить оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Так Незалежная отреагировала на заявление Москвы о том, что наблюдатели ОБСЕ на русских пунктах пропуска на госгранице в Донбассе не нужны.
В частности, представители России 2 сентября на заседании постоянного совета ОБСЕ озвучили принятое президентом Владимиром Путиным решение - наблюдателей ОБСЕ на русских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года не будет.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич позже, отвечая на обвинения Киева, просто объяснил принятое решение. По его словам, Россия не видит оснований для продления мандата наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной "Донецк" и "Гуково".

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