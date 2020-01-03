Почему на защиту польских антисемитов ХХ века от президента России встали поляки

- Обвинять посла Польши Юзефа Липского в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно, - заявили главный раввин Польши Михаил Шудрих и председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын, комментируя высказывание Владимира Путина, и особо возмутились «манипуляцией» с запиской посла Польши в Берлине перед началом Второй Мировой войны Юзефа Липского.

ОСИНОЕ ГНЕЗДО

Напомним, о чем говорил российский лидер.

- Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве, - заявил президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны, припомнив один из отчетов польского посла Юзева Липского из Берлина в Варшаву, в котором тот после встречи с Гитлером в сентябре 1938-го писал: «Его (Гитлера) осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией (тут я ответил, что если это найдет свое разрешение, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве)».

«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши в нацисткой Германии.Из выступления президента на расширенной коллегии Министерства обороны, 24 декабря 2019 года.

Похоже, своей репликой про желание посла Польши в Германии воздвигнуть Гитлеру памятник в Варшаве в случае «решения еврейского вопроса» Владимир Путин даже не разворошил, а разворотил целое осиное (или змеиное – кому как больше нравится) гнездо.

Что тут началось!

- Пусть Путин отвалит от нашего хорошего дипломата! Слава Липскому! Долой коммунизм и советский геноцид! – выступил известный историк Института национальной памяти Польши Славомир Ценкевич (у восточно-европейских так называемых Институтов национальной памяти, что в Польше, что на Украине, похоже. одни и те же родимые пятна). И как ведь напоминает бандеровское: «Героям слава!» Не находите? Кто там кричит, что в Польше ненавидят бандеровцев?

- Россия сделает многое, чтобы подорвать нашу точку зрения, которая… могла бы привлечь внимание всего мира, - обвинил российского президента польский журналист Марек Щверчиньский в стремлении Москвы рассорить Варшаву с США и другими союзниками, а до кучи еще и во «вмешательстве во внутренние дела Польши».

На расширенном заседании коллегии министерства обороны Владимир Путин назвал Юзефа Липского сволочью. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Но не только какие-то «общественники» отметились болезненной реакцией на замечание Путина.

- Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза «Трехморье», - заявил экс-министр обороны Польши Антони Мачаревич, еще во времена своей деятельности на этом посту отметившийся целым рядом неадекватных заявлений.

Практически единым фронтом выступили президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и бывший премьер Польши и глава Евросовета Дональд Туск.

- Сегодня, когда некоторые для своих политических целей хотят растоптать память о тех событиях, Польша должна встать на защиту истины, - заявил Моравецкий и даже обвинил Путина, что он «много раз лгал о Польше».

При этом, никто из них не опроверг слова российского президента, не сказал, что Липский такого не говорил и не писал, не привел никаких фактов лжи. Максимально близко подошел к фактуре еще один польский историк Кшиштоф Рак, заявивший, что в 1938 году, дескать, «не было и речи о геноциде евреев. Даже Гитлер, вероятно, не в полной мере осознавал последствия своей доктрины для еврейского народа. Гитлер, вероятно, в то время думал об отправке евреев в колониальные районы». Но и он не опроверг ни слова, ни единого факта, приведенного Путиным. И вышеупомянутые руководители евреев Польши тоже внесли свою лепту.

Юзеф Липский

Их бесит, их корежит, но они ничего не могут возразить по факту. Понятно, что полякам очень хочется забыть этот этап своей истории, потому что в приличном обществе за подобное «морду бьют и плакать не велят». А ведь российский лидер вряд ли озвучил даже одну десятую того, что творилось в Польше в те годы. И документов в наших архивах по этим (и другим) вопросам хватит не на один десяток исследователей. Можно этому удивляться, но поляки в 30-х годах даже предвосхитили в какой-то степени Гитлера. И можно даже предположить, что частично свои антисемитские проекты он черпал из общения с польским дипломатами и государственными деятелями.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ – МАДАГАСКАР?

Начнем с того, что к идее переселения евреев из Польши правительство в Варшаве обратилось задолго до того, как в соседней Германии к власти пришел Адольф Гитлер. Правда, тогда в качестве варианта новой Земли обетованной рассматривалась не Палестина и не Африка, а остров Мадагаскар, являвшийся французской колонией. Польские антисемиты были не одиноки. Об этом возможном переселении евреев говорили и во Франции, и в Великобритании, и в той же Германии. Но если там это не выходило за пределы общественных обсуждений в антисемитских кругах, то в Польше все было серьезней, на государственном уровне. Летом 1926-го посол Польши граф Хлоповский в Париже проводил консультации на тему возможного выселения польских евреев на Мадагаскар. Французы указали на неблагоприятный климат, от которого гибнет даже местное население, на необходимость инвестиций в этот процесс со стороны польского правительства, потому что французское палец о палец для этого не ударит, на то, что вся тяжесть освоения острова ляжет на плечи самих переселенцев. В общем, всячески отговаривали. Но поляки продолжали упорствовать.

«Взгляд в будущее»: какое новое оружие разработала российская оборонная промышленность в 2019 году K идее переселения евреев из Польши правительство в Варшаве обратилось задолго до того, как в соседней Германии к власти пришел Адольф ГитлерФото: EAST NEWS

Причин для этого было сразу несколько. Во-первых, традиционный для Польши антисемитизм. Первый на территории Российской империи еврейский погром случился в Варшаве в 1865 году. И независимая Польша не отказалась от этой традиции. В ноябре 1918 поляки устроили крупный погром во Львове, потом в Пинске, антиеврейские волнения меньшего масштаба были позже и в других городах. Некогда претендовавшие на создание собственной мощной империи от моря до моря, поляки в результате целого ряда неудач потеряли свою государственность на несколько столетий и очень болезненно относились к этническому единству нации. Поляки стали крупнейшим разделенным народом Европы, а потому восстановленную государственность мыслили только в рамках моноэтнической. В немалой степени, антисемитским настроениям способствовали и тяжелая ситуация в экономике вкупе с большой долей еврейского населения в стране. Среди 35 млн граждан довоенной Польши евреи (3,3 млн человек) составляли второе по величине национальное меньшинство после украинцев (5 млн человек) – 10%. Это было в 3 раза больше миллиона проживавших в Польше немцев. Если учесть, что еврейское население росло более быстро, практически не поддавалось политике государственной «колонизации», поддерживало друг друга, оно имело конкурентные преимущества перед поляками и остальными в социуме и экономике. А еще евреи предпочитали селиться в городах, сбегая от деревенской нищеты (в Варшаве из чуть более 900 тыс. населения всего еврейское составляло более 310 тысяч человек, в Лодзи из почти 860 тыс. – около 290 тыс., в Кракове - из практически 470 тыс. более 120 тыс., а в Тернополе, входившем в состав Польши - из 200 тыс. почти 82 тыс.). В целом, в 32 крупных городах Польши евреи составляли 36,5% их населения, а потому субъективно казалось, что в стране их еще больше.

После прихода Гитлера к власти в Германии, антисемитизм в Польше только усилился. Тут уже поляки стали учиться у немцев приемам «решения еврейского вопроса».

Оправдывающие сейчас польского посла г-на Липского персоны из разных стран просят обратить особое внимание, что в сентябре 1938-го Гитлер, дескать, еще не был тем людоедом, не начал уничтожать евреев, а хотел лишь «выселить их в Африку». Однако, все они предпочитают не замечать, что массовое преследование евреев в Германии началось 1 апреля 1933 года, через 2 месяца после прихода Гитлера к власти. Тогда по всей Германии устроили первый бойкот всех еврейских предприятий в стране. С 1933 года правительство Германии последовательно ограничивало права евреев на работу, образование. А в 1935-м были приняты Нюрнбергские расовые законы, по которым евреев лишили гражданства Германии, запретили им получать образование, состоять на госслужбе, вступать в гражданские отношения с немцами.

Даже при Юзефе Пилсудском, начинавшим как социалист и закончившим свой жизненный путь националистом, который старался сдерживать антисемитизм в Польше, доступ евреев к государственной службе был закрыт, на определенные специальности в институтах существовали квоты для молодежи из еврейских семей (не более, чем n мест на курсе), а в лекционных залах для еврейских студентов существовали отдельные лавки на задних рядах. Из числа еврейских школ дотировались лишь те, которые вели обучение исключительно на польском. А после смерти Пилсудского официальный антисемитизм в Польше лишь усилился.

Все это привело к тому, что с 1927 по 1938 годы из Польши были вынуждены эмигрировать более 200 тысяч человек еврейского происхождения. Но для поляков и правительства страны этого было мало. Количество евреев в стране не уменьшалось, а росло. Поэтому план «Мадагаскар» был воспринят чуть ли не как панацея. В 1937-м правительство Франции дало разрешение на специальную экспедицию из Польши, чтобы поляки смогли выяснить вероятность реализации этого плана. Была создана специальная комиссия, в состав которой входили представитель польского правительства и два делегата еврейских организаций, и 5 мая 1937-го комиссия на пароходе из Марселя отбыла на Мадагаскар.

Но не сложилось. Даже по самым оптимистичным прикидкам делегата от правительства Польши Мечислава Лепецкого (которые не разделяли еврейские члены комиссии) пригодная для переселения европейских евреев зона Мадагаскара могла принять от 25 тыс. до 35 тыс. человек. И в октябре 1937-го Варшава от этого варианта отказалась. План был похоронен, но проблема осталась. Как и идея вывезти евреев.

(Окончание следует)

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