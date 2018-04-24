Почему на Западе боятся и ненавидят русских • 54 • Аналитика







В настоящее время российские СМИ много говорят о русофобии на Западе – в связи с войной в Сирии и на Украине, удушением России с помощью санкций, информационной войной (допинговые скандалы, дело «Скрипаля», «воздействие» России на выборы в западных странах и пр.). Но суть в том, что русофобия появилась не при Путине, и не в советское время и даже не при царях. Она существовала практически всегда, с тех пор когда началось противостояние по линии Восток – Запад, Русь (русская цивилизация) – западный мир.





Хозяевам Запада всё равно, кто правит Россией – великие князья, цари, генсеки или президенты. Какая в России идеология – монархизм, коммунизм или российский либерализм. Достаточно вспомнить, как Англия натравливала на Россию различные страны Евразии (Турцию, Персию, Пруссию-Германию, Францию, Швецию и т. д.). Как англосаксы наживались на войнах, проводили секретные операции по устранению самых сильных и непокорных русских властителей, таких как Иван Грозный, Павел Первый, Николай Первый, Александр Третий, Сталин и т. д.



Прямые хищнические войны, информационная война и подрывная тайная деятельность против Руси-России велись всегда, на протяжении всей истории. Несмотря на постоянную угрозу с Востока, основным, постоянным, наиболее опасным и хищным врагом для России всегда оставался и остаётся Запад. Англо-романо-германский мир (европейская цивилизация, Западная Европа) и примкнувшие к нему позже и взявшие на себя роль лидера и «командного пункта» западного мира – США. Концептуально-идеологическим центром «крестового похода», «натиска на Восток» с момента своего возникновения и до наших дней остается папский престол (Рим). Западная матрица – программа развития – родилась как продолжение рабовладельческих обществ Древнего Востока (Древний Египет и Вавилон), Древней Греции и Рима. Её основа – социальный паразитизм. Расистское, рабовладельческое общество, где кучка «избранных» с помощью сокрытия знания, информационных технологий, богатства господствует над народными массами. Толпо-элитарное общество.



Главная цель «избранных» - полное зомбирование, тотальная идиотизация, цифровизация, превращение людей в стадо «двуногих орудий», реагирующих на заложенные в них СМИ, системами воспитания и «образования» рефлексы и импульсы. К примеру, в этом задача т. н. флешмобов. Наиболее эффективно идиотизация масс достигается ежедневными многочасовыми ток-шоу, развлекательно-юмористическими передачами, танцевальными и песенными программами, разлагающими сериалами. Вместо духовного и интеллектуального развития, массовой физической культуры – дебильные ток-шоу, пляски и песни, сериалы и низкий юмор. ТВ и интернет стали главным орудием полного морального и духовного разложения масс, его варваризации и цифровой идиотизации. Население превращают в покорное и безмозглое быдло, котором легко манипулировать. К примеру, в России в культурном отношении простое население опускается до уровня негров или латиносов, живущих в американских гетто-фавелах (кварталах для бедных). В этом суть всех «перестроек-реформ» и «оптимизаций». Простым людям (а с 1990-х годов и русским) – наркотики, табак, алкоголь, дебильные шоу с утра до утра, насилие, сексуальная революция, низводящая половые отношения до уровня первобытного стада, дегенераты-клоуны, актеры, звезды, и никакой культуры. Это настоящий духовный, культурный и социально-экономический геноцид всего человечества, попавшего под власть хозяев Запада. С конца 1980 – начала 1990-х годов в эту духовную «мясорубку» попала и Россия, ставшая огромным полигоном для различных культурных и социально-экономических экспериментов.



Таким образом, создают новый мировой порядок – «цифровой концлагерь», глобальную неорабовладельческую цивилизацию, где «избранные» владеют полнотой информации и самыми передовыми технологиями, а обычное население сознательно подвергается духовному, интеллектуальному и физическому разложению и обрекается на деградацию и вымирание. "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1)



На протяжении тысячелетий русский народ и Русь-Россия противостояли натиску Запада, укрепляя свою мощь, сохраняя свою матрицу-код (этногенетическую программу) суперэтноса, обеспечивая цивилизационную и генетическую эволюцию всего человечества. Россия и русские первыми вырвались в будущее и первыми построили общество будущего – социализм, советскую цивилизацию. Совесть – сопричастность к высшей Вести, божественному знанию и социальная справедливость – основы русской цивилизации и русского суперэтноса. Общество будущего - это общество служения и созидания, справедливости и знания.



Хозяева Запада тянут человечество в прошлое – звериное прошлое. В рабовладельческое общество. Общество потребления, самоистребления и саморазрушения, которое разрушает саму природу человека, ведёт к гибели человечество и всю биосферу. Отсюда и причина нынешнего биосферно-экологического кризиса.



Вопреки русофобскому мифу, созданному на Западе, и поддержанного российскими западниками-либералами, русский суперэтнос всегда находился на более высокой ступени духовного, интеллектуального и социального развития, чем этносы Западной Европы. В Риме, первом «командном пункте» западной цивилизации, его концептуально-идеологическом центре и хранилище знаний всего человечества, с самого начала стали искажать и переписывать историю в своих интересах. Подлинную историю переврали, скрыли. Западная Европа из «отстойника», хищническо-людоедского и паразитарного общества, «мира-вампира», живущего за счёт других цивилизаций, культур и народов, стала «передовой цивилизацией» и «просвещенным» обществом. А Русь, прямая наследница древней северной традиции и цивилизации – Гипербореи, арийской цивилизации и Великой Скифии, стала отсталой периферией европейской цивилизации. Сочинили чёрный миф о том, что цивилизацию и государственность русским принесли германцы и скандинавы (викинги), а высокую культуру и письменность – христианские миссионеры. Затем русских «варваров» превратили в рабов «татаро-монголы, которые якобы на века закрепили в России комплекс неполноценности» и варварские особенности развития государства и общества. Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?



При этом на Западе продолжили традицию Древнего Рима и Греции, где русов (русских) изображали «варварами», «гуннами», «скифами», «тавроскифами» и «татарами». Якобы на Западе всегда хранили цивилизацию и высокую культуру, а на Востоке и Руси всегда было варварство, отсталость и дикость. Хотя в реальности было все наоборот. Культурные, цивилизационные импульсы всегда шли с Севера на Запад и Юг.



Именно в этом коренное отличие между Россией и коллективным Западом. Именно в этом не понимание западными представителями «загадочной русской души» и соответственно, непонимание, неприятие русскими полной бездуховности, материализма, звериного эгоизма и хищных повадок «западного» человека. Духовно цивилизационно, генетически и в культурном отношении русские всегда стояли выше представителей западного мира. Представители западного мира создали общество звериного потребления и самоуничтожения, хищное капиталистическое общество, где одни пожирают других. Цель этого общества – бесконечное потребление и поиск удовольствий (гедонизм). И это звериное общество хозяева Запада распространили на всю планету, убивая её и человечество.



Таким образом, в основе современного биосферного кризиса, кризиса человека (его инволюция, упрощение и деградация), кризиса человечества, кризиса белой расы, кризиса капитализма и западного мира, распространившего свои язвы и опухоли по всей планете, хищническое паразитарное западное общество потребления и самоуничтожения.



Отсюда звериная ненависть хозяев Запада к русским. А они контролируют ведущие СМИ, источники информации, то есть транслируют эту злобу на всё человечество, формируя мнение «мирового сообщества». Русофобия – страх перед русскими, ненависть к ним, неприязнь – это абсолютно естественный комплекс неполноценности, свойственный менее развитому обществу в отношении более совершенного. Русский суперэтнос, несмотря на все катастрофические вторжения, войны, революции, разрушительные «реформы-перестройки» и «оптимизации», несмотря на десятки миллионов людей, погибших только в последнее столетие, с каждым витком своего развития становится все более могущественным. Именно Россия создала общество будущего – социализм. Россия содержит матрицу создания общества «золотого века» - единственное спасение нынешнего человечества, обреченного на деградацию и гибель в нынешнем тупике западного общества потребления и самоистребления. Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса»



Страх перед могущественными «скифами»-русскими, которые не раз имели возможность подмять под себя весь Запад, колонизировать его, но не сделали этого в силу своего великодушия и благородства, непонимание и неспособность понять более развитое общество и народ, порождает психобиологическую зависть и ненависть западников. Поэтому Запад старается уничтожить русский суперэтнос, русскую культуру и язык, Россию. «Русскость» - явление непонятное для хозяев Запада, которые всегда грабили и порабощали окрестные народы и племена, тащили в свои логова богатства со всей планеты. А представителей других народов и племен порабощали и уничтожали. Русские же делали людей других культур и племен «русскими», равными себе, приобщая их своей более высокой духовной и материальной культуре. Инородцев и иноверцев не истребляли, все они становились частью великой цивилизации. Новые земли не грабили, высасывая все ресурсы и богатства, наоборот, развивали, подтягивали к более высокому уровню русских губерний-областей.



Непонятность «русской души» вызывает опасение. Запад ощущает угрозу, исходящую из России. Угрозу их «новому мировому порядку» - рабовладельческому миру «избранных-господ» и «двуногих орудий-быдла». Эта угроза цивилизационная, духовная, прогрессивная и культурная. Русь – носительница более высокой цивилизации и культуры. Реагирует на эту угрозу Запад по животному – агрессией. Запад противопоставляет эволюции и развитию – войны, вторжения, агрессию, насилие, смерть, все виды разрушительной деятельности. Россию и русских пытаются уничтожить. Хозяев Запада не устраивает само существование русских как более высокой духовно-культурной ступени подвида человека. Поэтому любые попытки Москвы как-то договориться с хозяевами Запада – это глупость или предательство прозападных «элит», а также потеря исторического времени и ресурсов, необходимых для качественного рывка русской цивилизации и народа в общество будущего. Записки Колорадского Таракана. Шаланды нам с автокефалью зачем-то Петя привозил...



Таким образом, мы должны твердо помнить, что Запад – это общество рабов и рабовладельцев. В нынешнем виде – общество ростовщиков-олигархов-банкиров, их политической (президенты, депутаты-сенаторы, губернаторы, мэры и пр.), интеллектуальной и военной обслуги и потребителей-рабов. Запад не может в своем социальном развитии подняться выше олигархической толпо-элитарной плутократии, невольничьей, кастово-рабовладельческой цивилизации. При каждом витке развития Запад повторяет привычную для себя форму – общество рабов и рабовладельцев. Выше подняться западный мир не может. Более того, Запад распространяет своё общество и «цивилизацию» на весь мир. В частности, почти уже подмял под себя более развитые в духовном и культурном отношениях цивилизации Востока. Запад уничтожает всё вокруг себя, что стоит выше него. Как он уничтожил при помощи выродившейся советской «элиты» советское общество служения, знания и созидания, опередившего его одним рывком в одно поколение на сотни лет.



Запад и западная «демократия» со времен Древнего Рима и Греции стоят на рабстве, рабовладении, олигархии и рабовладельческой морали скрытой ныне под моралью общества потребления с его потребителями-рабами «золотого тельца» и звериного гедонизма. В России и в среде русского суперэтноса приоритета рабства, хищнической, паразитарной морали не было. Когда социальная справедливость нарушалась, русский народ отвечал смутой, особым социальным механизмом русской цивилизации. Поэтому никакое сближение, слияние и взаимовыгодное сотрудничество Руси-России и Запада невозможно в принципе. Запад постоянно вёл и ведёт сейчас разрушительную войну против русской цивилизации и русского народа. Войну на полное уничтожение – решение «русского вопроса». Стратегическая цель русофобии – лишить русских идентичности, уничтожить русский язык, русский народ и русскую цивилизацию, как главного противника Запада на планете.В настоящее время российские СМИ много говорят о русофобии на Западе – в связи с войной в Сирии и на Украине, удушением России с помощью санкций, информационной войной (допинговые скандалы, дело «Скрипаля», «воздействие» России на выборы в западных странах и пр.). Но суть в том, что русофобия появилась не при Путине, и не в советское время и даже не при царях. Она существовала практически всегда, с тех пор когда началось противостояние по линии Восток – Запад, Русь (русская цивилизация) – западный мир.Хозяевам Запада всё равно, кто правит Россией – великие князья, цари, генсеки или президенты. Какая в России идеология – монархизм, коммунизм или российский либерализм. Достаточно вспомнить, как Англия натравливала на Россию различные страны Евразии (Турцию, Персию, Пруссию-Германию, Францию, Швецию и т. д.). Как англосаксы наживались на войнах, проводили секретные операции по устранению самых сильных и непокорных русских властителей, таких как Иван Грозный, Павел Первый, Николай Первый, Александр Третий, Сталин и т. д.Прямые хищнические войны, информационная война и подрывная тайная деятельность против Руси-России велись всегда, на протяжении всей истории. Несмотря на постоянную угрозу с Востока, основным, постоянным, наиболее опасным и хищным врагом для России всегда оставался и остаётся Запад. Англо-романо-германский мир (европейская цивилизация, Западная Европа) и примкнувшие к нему позже и взявшие на себя роль лидера и «командного пункта» западного мира – США. Концептуально-идеологическим центром «крестового похода», «натиска на Восток» с момента своего возникновения и до наших дней остается папский престол (Рим). Западная матрица – программа развития – родилась как продолжение рабовладельческих обществ Древнего Востока (Древний Египет и Вавилон), Древней Греции и Рима. Её основа – социальный паразитизм. Расистское, рабовладельческое общество, где кучка «избранных» с помощью сокрытия знания, информационных технологий, богатства господствует над народными массами. Толпо-элитарное общество.Главная цель «избранных» - полное зомбирование, тотальная идиотизация, цифровизация, превращение людей в стадо «двуногих орудий», реагирующих на заложенные в них СМИ, системами воспитания и «образования» рефлексы и импульсы. К примеру, в этом задача т. н. флешмобов. Наиболее эффективно идиотизация масс достигается ежедневными многочасовыми ток-шоу, развлекательно-юмористическими передачами, танцевальными и песенными программами, разлагающими сериалами. Вместо духовного и интеллектуального развития, массовой физической культуры – дебильные ток-шоу, пляски и песни, сериалы и низкий юмор. ТВ и интернет стали главным орудием полного морального и духовного разложения масс, его варваризации и цифровой идиотизации. Население превращают в покорное и безмозглое быдло, котором легко манипулировать. К примеру, в России в культурном отношении простое население опускается до уровня негров или латиносов, живущих в американских гетто-фавелах (кварталах для бедных). В этом суть всех «перестроек-реформ» и «оптимизаций». Простым людям (а с 1990-х годов и русским) – наркотики, табак, алкоголь, дебильные шоу с утра до утра, насилие, сексуальная революция, низводящая половые отношения до уровня первобытного стада, дегенераты-клоуны, актеры, звезды, и никакой культуры. Это настоящий духовный, культурный и социально-экономический геноцид всего человечества, попавшего под власть хозяев Запада. С конца 1980 – начала 1990-х годов в эту духовную «мясорубку» попала и Россия, ставшая огромным полигоном для различных культурных и социально-экономических экспериментов.Таким образом, создают новый мировой порядок – «цифровой концлагерь», глобальную неорабовладельческую цивилизацию, где «избранные» владеют полнотой информации и самыми передовыми технологиями, а обычное население сознательно подвергается духовному, интеллектуальному и физическому разложению и обрекается на деградацию и вымирание.На протяжении тысячелетий русский народ и Русь-Россия противостояли натиску Запада, укрепляя свою мощь, сохраняя свою матрицу-код (этногенетическую программу) суперэтноса, обеспечивая цивилизационную и генетическую эволюцию всего человечества.Хозяева Запада тянут человечество в прошлое – звериное прошлое. В рабовладельческое общество. Общество потребления, самоистребления и саморазрушения, которое разрушает саму природу человека, ведёт к гибели человечество и всю биосферу. Отсюда и причина нынешнего биосферно-экологического кризиса.В Риме, первом «командном пункте» западной цивилизации, его концептуально-идеологическом центре и хранилище знаний всего человечества, с самого начала стали искажать и переписывать историю в своих интересах. Подлинную историю переврали, скрыли. Западная Европа из «отстойника», хищническо-людоедского и паразитарного общества, «мира-вампира», живущего за счёт других цивилизаций, культур и народов, стала «передовой цивилизацией» и «просвещенным» обществом. А Русь, прямая наследница древней северной традиции и цивилизации – Гипербореи, арийской цивилизации и Великой Скифии, стала отсталой периферией европейской цивилизации. Сочинили чёрный миф о том, что цивилизацию и государственность русским принесли германцы и скандинавы (викинги), а высокую культуру и письменность – христианские миссионеры. Затем русских «варваров» превратили в рабов «татаро-монголы, которые якобы на века закрепили в России комплекс неполноценности» и варварские особенности развития государства и общества.При этом на Западе продолжили традицию Древнего Рима и Греции, где русов (русских) изображали «варварами», «гуннами», «скифами», «тавроскифами» и «татарами». Якобы на Западе всегда хранили цивилизацию и высокую культуру, а на Востоке и Руси всегда было варварство, отсталость и дикость. Хотя в реальности было все наоборот. Культурные, цивилизационные импульсы всегда шли с Севера на Запад и Юг.Именно в этом коренное отличие между Россией и коллективным Западом. Именно в этом не понимание западными представителями «загадочной русской души» и соответственно, непонимание, неприятие русскими полной бездуховности, материализма, звериного эгоизма и хищных повадок «западного» человека. Духовно цивилизационно, генетически и в культурном отношении русские всегда стояли выше представителей западного мира.И это звериное общество хозяева Запада распространили на всю планету, убивая её и человечество.Отсюда звериная ненависть хозяев Запада к русским. А они контролируют ведущие СМИ, источники информации, то есть транслируют эту злобу на всё человечество, формируя мнение «мирового сообщества». Русофобия – страх перед русскими, ненависть к ним, неприязнь – это абсолютно естественный комплекс неполноценности, свойственный менее развитому обществу в отношении более совершенного. Русский суперэтнос, несмотря на все катастрофические вторжения, войны, революции, разрушительные «реформы-перестройки» и «оптимизации», несмотря на десятки миллионов людей, погибших только в последнее столетие, с каждым витком своего развития становится все более могущественным., обреченного на деградацию и гибель в нынешнем тупике западного общества потребления и самоистребления.Страх перед могущественными «скифами»-русскими, которые не раз имели возможность подмять под себя весь Запад, колонизировать его, но не сделали этого в силу своего великодушия и благородства, непонимание и неспособность понять более развитое общество и народ, порождает психобиологическую зависть и ненависть западников. Поэтому Запад старается уничтожить русский суперэтнос, русскую культуру и язык, Россию. «Русскость» - явление непонятное для хозяев Запада, которые всегда грабили и порабощали окрестные народы и племена, тащили в свои логова богатства со всей планеты. А представителей других народов и племен порабощали и уничтожали. Русские же делали людей других культур и племен «русскими», равными себе, приобщая их своей более высокой духовной и материальной культуре. Инородцев и иноверцев не истребляли, все они становились частью великой цивилизации. Новые земли не грабили, высасывая все ресурсы и богатства, наоборот, развивали, подтягивали к более высокому уровню русских губерний-областей.Непонятность «русской души» вызывает опасение.Угрозу их «новому мировому порядку» - рабовладельческому миру «избранных-господ» и «двуногих орудий-быдла».Запад противопоставляет эволюции и развитию – войны, вторжения, агрессию, насилие, смерть, все виды разрушительной деятельности. Россию и русских пытаются уничтожить.как более высокой духовно-культурной ступени подвида человека. Поэтому любые попытки Москвы как-то договориться с хозяевами Запада – это глупость или предательство прозападных «элит», а также потеря исторического времени и ресурсов, необходимых для качественного рывка русской цивилизации и народа в общество будущего.Таким образом, мы должны твердо помнить, что Запад – это общество рабов и рабовладельцев. В нынешнем виде – общество ростовщиков-олигархов-банкиров, их политической (президенты, депутаты-сенаторы, губернаторы, мэры и пр.), интеллектуальной и военной обслуги и потребителей-рабов. Запад не может в своем социальном развитии подняться выше олигархической толпо-элитарной плутократии, невольничьей, кастово-рабовладельческой цивилизации. При каждом витке развития Запад повторяет привычную для себя форму – общество рабов и рабовладельцев. Выше подняться западный мир не может. Более того, Запад распространяет своё общество и «цивилизацию» на весь мир. В частности, почти уже подмял под себя более развитые в духовном и культурном отношениях цивилизации Востока. Запад уничтожает всё вокруг себя, что стоит выше него. Как он уничтожил при помощи выродившейся советской «элиты» советское общество служения, знания и созидания, опередившего его одним рывком в одно поколение на сотни лет.Запад и западная «демократия» со времен Древнего Рима и Греции стоят на рабстве, рабовладении, олигархии и рабовладельческой морали скрытой ныне под моралью общества потребления с его потребителями-рабами «золотого тельца» и звериного гедонизма. В России и в среде русского суперэтноса приоритета рабства, хищнической, паразитарной морали не было. Когда социальная справедливость нарушалась, русский народ отвечал смутой, особым социальным механизмом русской цивилизации. Поэтому Автор: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 54 Источник Похожие новости Армейская поступь Роскомнадзора как репетиция «железного занавеса» Записки Колорадского Таракана. Шаланды нам с автокефалью зачем-то Петя привозил... Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!

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