Почему на Украине объявили Пушкина врагом

ВОЙНА ПАМЯТНИКАМ

По весне горсовет Тернополя вынес на суд общественности вопрос о демонтаже памятника Пушкину в областном центре. Год назад депутаты города Золочев также выступили с инициативой: переименовать улицу Пушкина в честь усопшего лидера здешнего Евромайдана. Заодно назвать сквер Пушкина — сквером Памяти Героев, понятно, каких. Общественность выступила против. Майданутые под покровом ночи в злобе сбросили в том сквере бюст поэта с пьедестала.

Разрушенный бюст Александру Пушкину. Фото: Игорь Гринькив

В самом Тернополе бывший сквер им. Александра Пушкина, где пока еще стоит его монумент, уже стал улицей Чорновила, одного из организаторов украинского РУХа.

В Чернигове зимой 2017 г неизвестные также обезглавили памятник Пушкину, установленный в далеком 1900-м на деньги горожан. (Поэт останавливался в Чернигове по пути в Южную ссылку и возвращаясь из нее.) Во Львове дважды уже уничтожали бюст Александра Сергеевича у здания Русского культурного центра. Детская писательница (!!!) Лариса Ницой предлагала «ювелирно спилить» бюсты Пушкина, Ломоносова, Горького в киевском метро, чтоб поставить на их место великих украинцев. Тенденция, однако.

Мэр Золочева просил не усматривать в акте вандализма политической подоплеки. Застенчивый, однако. Депутаты Ивано-Франковска не стеснялись. Постановили именовать в областном центре Северный бульвар имени Александра Пушкина просто Северным. Объяснив свое решение именно политической целесообразностью. Дескать, поэт «занимал антиукраинскую позицию».

Это Александр-то Сергеевич враг Украины?

Его перу принадлежат проникновенные строки «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут...» Дочери полтавского помещика Петра Полторацкого Анне Керн посвятил бессмертные стихи «Я помню чудное мгновенье»! И много чего еще хорошего написал в стихах о здешней природе, людях. На Украине у него были друзья, возлюбленные...

А в прозе готовил «Очерк истории Украины». Но завершить не успел. Помешала трагическая дуэль.

Между прочим, его супруга Наталья Гончарова — прапраправнучка украинского гетмана Петра Дорошенко.

Казалось бы, за все это Киев давно должен был отобрать мирового классика у России и сделать украинцем. Назвал же на днях свежеиспеченный президент Незалежной Зеленский создателя вертолета Игоря Сикорского, русского ученого и философа «знаменитым украинцем».

Чем же так не угодил поэт майданутым русофобам?

Ответ дает история еще одного памятника Александру Сергеевичу, оскверненного в день его рождения, 6 июня 2014 г. в Харьковском сквере поэзии. Вскоре после киевского госпереворота, поддержанного Западом.

Вандалы намалевали желтой краской трезубец и надписи «Слава Украине», «Вате собираться тута», «Место авиаудара»... ( За несколько дней до того Киев нанес авиаудар по Луганску.)

В Харькове осквернили памятник Пушкину в день рождения поэта.

Этот памятник украинские националисты пытались взорвать еще в ...1904 году. Обвинив поэта в «подло-ложном изображении... гетмана Мазепы» в поэме «Полтава» .

И ОБОЛЬЩЕННАЯ ИМ ДОЧЬ!

На сочинение «Полтавы» Пушкина подвигли две строчки у поэта-декабриста Рылеева:

Жену страдальца Кочубея

И обольщенную им дочь.

Он изумился этим страшным обстоятельством. И сам взялся за перо. Внимательно изучив исторические материалы о гетмане Мазепе и генеральном судье Василии Кочубее. Они дружили семьями. Даже породнились. Кочубей выдал старшую дочь за племянника гетмана. А Мазепа стал крестным отцом младшей дочери друга Матрены (в поэме — Мария). Овдовев, посватался к 16 —летней крестнице, будучи на полвека ее старше. Хотя браки крестных отца и дочери церковью запрещены. Родители были в шоке и отказали старому другу семьи. Тот, видимо, применил к крестнице свое знаменитое чародейство. Матрена сбежала к нему. Кочубей отправил несколько донесений Петру Первому о готовящемся предательстве Мазепы. Царь не поверил. И отдал судью в руки гетмана. После жутких пыток ему отрубили голову.

Через несколько месяцев Мазепа переметнулся к шведскому королю, как и предупреждал казненный судья. Петр в ярости приказал изготовить в единственном экземпляре Орден Иуды для «награждения» предателя. Серебряный пятикилограммовый круг с изображением Иуды Искариота, повесившегося на осине. Под ним 30 сребреников и надпись: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».

Орден Иуды. Фото: wikipedia.org

Иуда умер через три месяца после Полтавской битвы. На чужбине. Как сложилась жизнь и судьба Матрены Кочубей, неизвестно.

Но дочь преступница...преданья

Об ней молчат. Ее страданья

Ее судьба, ее конец непроницаемою тьмою

От нас закрыты...

«КАКОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ!»

Сразу после выхода поэмы в журналах появилось несколько анонимных статей, обвинявших Пушкина в антиисторизме, очернении образа Мазепы.

Александр Сергеевич ответил критикам:

«Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер... Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича — своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятии человечества.

... Однако ж какой отвратительный предмет! ни одного доброго, благосклонного чувства! ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. «Полтаву» написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы все.»

... А стоит ли сегодня ворошить «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»?

Полагаю, стоит. Хотя бы ради исторической правды. Не случайно же майданутые воюют с памятниками Пушкину, переименовывают улицы, скверы, носящие его имя. До сих пор не могут простить поэту правдивого изображения Мазепы. Хотя поэма была издана 190 лет назад!

Зато после развала СССР иуду гетмана в Киеве стали поднимать на щит, ставить памятники в разных городах. Самый большой в мире установили в ...Полтаве. (Под которой Петр наголову разбил шведов и примкнувшего к ним Мазепу.) Бронзовый, в полный рост, весом 2,5 тонны. На открытии Порошенко назвал Мазепу символом украинского сопротивления...