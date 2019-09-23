Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила ...
В МИД Украины рассказали о подготовке встречи «нормандской четвёрки»
"Какие-то признаки, может, и есть": Нарышкин заявил о "сдержанном...
Воспитание детей отдали "смердящей" Бузовой? Милонов взбунтовался прот...
Главная / В России

Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десанта

23 сентября 2019, 17:24  •  133 • В России

Во-первых, сразу скажем, что 2 боевых машины десанта (БМД), которые разбились на учениях, были без бойцов. То есть, никто не погиб. Но разобраться в случившемся все же стоит. Чтобы не этого не повторилось.

Ветераны Воздушно-десантных войск, с которыми мне удалось поговорить о ЧП на учениях "Центр-2019" с большим трудом вспоминали подобное.

- Да, лет 10 назад на том же полигоне в Оренбургской области вот так же грохнулась "бээмдешка", - говорили они, - Но чтобы сразу две?!

Подполковник ВДВ Андрей Смирнов, который, по его словам, "двадцать раз бросал броню с небес", говорил мне, что за все годы его службы был лишь один такой случай. И тогда причину установили сразу - не сработал вытяжной парашют, который выдергивает основные купола. Очень возможно, что подобное произошло и сейчас. Я спросил у него - а как вообще устроено десантирование бронетехники. Если вкратце, то вот так.

Военно-транспортный самолет Ил-76 поднимается на 2 тысячи метров. Бортмеханик открывает так называемую аппарель в "хвосте" самолета и включает выпускную парашютную систему. БМД "выпадает" из транспортника, таща за собой длинный трос, который и "включает" парашютную систему. А в ней - аж 9 парашютов общей площадью 3950 квадратных метров! Они выдерживают вес даже в 9 тонн! Если все парашюты раскрылись, БМД плавненько идет к земле, где под днищем боевой машины срабатывает воздушная подушка и броня плюхается на грунт. Все.

И Смирнов, и другие десантники, которые смотрели видео с места ЧП, в один голос говорят, что БМД не "плавали" в небе, как положено при девяти раскрывшихся куполах, а камнем летели вниз. Потому и превратились в груду металла.

Сейчас внушительная комиссия специалистов Минобороны, штаба ВДВ, конструкторов парашютной системы и представителей военной прокуратуры приступила к расследованию действительных причин "гибели" двух боевых машин. Расследование пройдет по всей цепочке, - от подготовки парашютных систем к выброске и состояния выпускного устройства в Ил-76 до изучения того, что долетело до земли. Одновременно будет проанализирована видеосъемка происшествия.

А неунывающие десантники тем временем вспоминают, что подобного рода инциденты случаются и в армиях других стран мира. Причем, намного чаще. Например, в апреле 2016-го на учениях в Германии 173-я воздушно-десантная бригада армии США потеряла сразу 5 (пять!) Хаммеров-вездеходов. По словам самих американцев, это было похоже на страшный "железный листопад". Кстати, на этих учениях американцы отрабатывали захват «восточных территорий». Доотрабатывались...

Во время десантирования под Оренбургом боевая техника разбивается вдребезги.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
23 сентября 2019, 15:39
Криминальный авторитет и месть за музыканта: СК раскрыл детали убийства Михаила Круга
22 сентября 2019, 21:54
Порошенко то ли заврался, то ли память потерял
23 сентября 2019, 14:09
Володин рассказал, какую роль Украине уготовили США
23 сентября 2019, 17:24
Новые правила перевозки детей: Медведев поручил оборудовать все экскурсионные автобусы ремнями безопасности
22 сентября 2019, 18:39
России выгодно соглашение по климату, а Китаю нет?
23 сентября 2019, 17:24
Россия перевооружит Абхазию: Во сколько это обойдется Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
16 сентября 2019, 18:09
«Развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских»
22 сентября 2019, 05:56
Соколова внезапно растерзала Порошенко
18 сентября 2019, 09:09
"Америка превыше всего?": Жители ЕС признались, кого поддержат в случае войны России и США - опрос
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.