Почему на учениях в Оренбургской области разбились сразу две боевые машины десанта

Во-первых, сразу скажем, что 2 боевых машины десанта (БМД), которые разбились на учениях, были без бойцов. То есть, никто не погиб. Но разобраться в случившемся все же стоит. Чтобы не этого не повторилось.

Ветераны Воздушно-десантных войск, с которыми мне удалось поговорить о ЧП на учениях "Центр-2019" с большим трудом вспоминали подобное.

- Да, лет 10 назад на том же полигоне в Оренбургской области вот так же грохнулась "бээмдешка", - говорили они, - Но чтобы сразу две?!

Подполковник ВДВ Андрей Смирнов, который, по его словам, "двадцать раз бросал броню с небес", говорил мне, что за все годы его службы был лишь один такой случай. И тогда причину установили сразу - не сработал вытяжной парашют, который выдергивает основные купола. Очень возможно, что подобное произошло и сейчас. Я спросил у него - а как вообще устроено десантирование бронетехники. Если вкратце, то вот так.

Военно-транспортный самолет Ил-76 поднимается на 2 тысячи метров. Бортмеханик открывает так называемую аппарель в "хвосте" самолета и включает выпускную парашютную систему. БМД "выпадает" из транспортника, таща за собой длинный трос, который и "включает" парашютную систему. А в ней - аж 9 парашютов общей площадью 3950 квадратных метров! Они выдерживают вес даже в 9 тонн! Если все парашюты раскрылись, БМД плавненько идет к земле, где под днищем боевой машины срабатывает воздушная подушка и броня плюхается на грунт. Все.

И Смирнов, и другие десантники, которые смотрели видео с места ЧП, в один голос говорят, что БМД не "плавали" в небе, как положено при девяти раскрывшихся куполах, а камнем летели вниз. Потому и превратились в груду металла.

Сейчас внушительная комиссия специалистов Минобороны, штаба ВДВ, конструкторов парашютной системы и представителей военной прокуратуры приступила к расследованию действительных причин "гибели" двух боевых машин. Расследование пройдет по всей цепочке, - от подготовки парашютных систем к выброске и состояния выпускного устройства в Ил-76 до изучения того, что долетело до земли. Одновременно будет проанализирована видеосъемка происшествия.

А неунывающие десантники тем временем вспоминают, что подобного рода инциденты случаются и в армиях других стран мира. Причем, намного чаще. Например, в апреле 2016-го на учениях в Германии 173-я воздушно-десантная бригада армии США потеряла сразу 5 (пять!) Хаммеров-вездеходов. По словам самих американцев, это было похоже на страшный "железный листопад". Кстати, на этих учениях американцы отрабатывали захват «восточных территорий». Доотрабатывались...