Почему «Мёртвая голова» боится «Мёртвой руки»

О спекуляциях вокруг превентивного ядерного удара

Название танковой дивизии СС «Мертвая голова» не скоро исчезнет из исторической литературы, её отнюдь не героический путь оставил незабываемые следы.

Дивизия эта была сформирована в 1939 году на базе учебного центра СС в баварском городке Дахау. Там к тому времени уже функционировал концлагерь, и курсанты учебного центра привлекались для выполнения в нём различных функций. В Дахау содержались политические противники нацистского режима, прежде всего коммунисты и социалисты. Сюда же бросали воров, гомосексуалистов, проституток, наркоманов и прочих, загрязнявших арийскую расу. Всех в одну кучу. Концлагерь стал первым опытным полигоном, где отрабатывалась система физического и психологического воздействия на людей.

Целью медицинских экспериментов было изучение возможности управления поведением человека. Кроме того, изучалось воздействие на человека низкого давления и холода. Здесь же проводилось испытание отравляющего газа «Циклон Б», производившегося на предприятиях «ИГ Фарбениндустри» и предназначавшегося для уничтожения представителей неарийских рас. Газ поступал в камеры с заключёнными через вентиляцию, так были убиты десятки тысяч людей. Отсюда связь между учеными «ИГ Фарбениндустри» и будущими палачами из дивизии «Мёртвая голова».

Все они действовали под символом Тотенкопф (мертвой головы), знака смерти. Характерным примером действий дивизии «Мёртвая голова» был расстрел пленных британских солдат у деревни Лё Парадиз во время французской кампании 1940 года. После непродолжительного боя деревня была окружена немцами. Британцам поступил приказ продержаться до темноты, но боеприпасы у них закончились, и командир оборонявшихся майор Райдер приказал сотне выживших сдаться. Командир 14-й роты Фриц Кнёхляйн велел отвести пленников к ближайшему сараю и из двух пулемётов расстрелять их. Оставшихся в живых он приказал добить штыками. Однако двум британцам удалось выжить в этой бойне и впоследствии дать свидетельские показания на процессе над Кнёхляйном, который по приговору британского военного суда был повешен в 1948 году. Следует добавить, что советская армия разметала дивизию «Мертвая голова» на полях сражений, к концу войны от неё остались жалкие ошмётки.

Однако это не конец истории. История « ИГ Фарбен » продолжалась. В 1920-х годах компания имела связи с либеральной Германской народной партией , за что нацисты заклеймили её как «международную капиталистическую еврейскую компанию». В следующем десятилетии она начала вкладывать капиталы в нацистскую партию и после прихода Гитлера к власти стала крупнейшим государственным подрядчиком. К 1938 году компания полностью избавилась от еврейских рабочих и служащих. Будучи «самым известным немецким промышленным концерном Третьего рейха », « ИГ Фарбен » широко использовала труд узников концлагерей, включая 30 000 заключённых. При этом газом « Цикл он Б » было убито более миллиона узников.

К 1939 году « ИГ Фарбен » производила 85 % всей военно-промышленной продукции для подготовки нацистской Германии к войне.

Устрашающий символ «Мёртвая голова» вполне подходит и этому финансово-промышленному конгломерату, заложившему традиции сотрудничества крупного капитала с силами, несущими смертельную угрозу человечеству. Эти силы сохранились. Ими руководит та же страсть к безраздельному контролю над миром, какая отличала гитлеровский рейх. И то же врождённое уродство пособников зла – убеждённость в собственном превосходстве над остальным человечеством. Это уродство и побудило их назвать советскую оборонительную систему «Периметр» «Мертвой рукой».

Система «Периметр» создавалась в годы холодной войны и предполагала автоматический ответ на случай обезглавливающего ядерного удара Запада по СССР. Система может войти в автоматический режим в случае потери Центром контроля над средствами ядерного удара и самостоятельно нанести удар возмездия. Вот почему пораженной страхом и ненавистью «Мёртвой голове» привиделась «мертвая рука», появляющаяся из могилы, чтобы схватить убийцу за горло.

Миновали десятилетия игры сил «Мёртвой головы» с Россией с целью загнать РФ в стратегический капкан, окружить базами и озлобленными лимитрофами, заглушить её голос тотальной пропагандой. И вот им показалось, что Российская Федерация уже в капкане: она утратила оборонительный буфер по своему периметру, она отстаёт в социально-экономическом развитии. Казалось бы, настало время зажать Россию так, что она уже не сможет уповать ни на что, кроме собственных Сил ядерного сдерживания. И тогда актуализируется тезис о целесообразности превентивного ядерного удара по РФ.

Первый шаг уже сделан. По сведениям The Financial Times, Великобритания, Франция, Германия, а также Япония и Австралия добиваются, чтобы Вашингтон не отказывался от принципа нанесения упреждающего удара в случае непосредственной угрозы безопасности США.

А теперь вспомним. Некоторое время назад В. Путин сообщил, что в России близится к завершению создание нового защищённого пункта управления ядерными силами со свойствами абсолютной защиты. Этот пункт управления уцелеет даже в случае ядерного удара. Сегодня, по сообщениям СМИ, строительство завершается.

Так зачем в НАТО так суетятся? Не призрак ли горячей войны на Украине подхлёстывал эту суету? Не случайно же Пентагон разместил дополнительные истребители F-15E на базах в Румынии и Болгарии - они могут принять участие в войне в Донбассе на стороне ВСУ. Однако, видимо, не примут: такое участие не будет подкреплено угрозой превентивного ядерного удара из-за «мертвой руки». Да и в Москве говорят о принятии доктрины превентивного ядерного удара против вероятного агрессора.

Что-то не складывается в «мертвой голове» с оценками собственного превосходства над остальным миром.