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Почему москвичи выбрали дистанционное голосование: политологи назвали ряд причин
02 сентября 2021, 10:10 • 16 • Политика
Дистанционное голосование на этих выборах в Москве пользуется бОльшей популярностью. Политологи объяснили, с чем это связано.
Ряд политических партий в России публично призывали отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако избиратели сами сделали выбор, и сегодня темп регистрации в системе только растёт.
"Свободная пресса" приводит комментарий политолога Наталии Елисеевой, которая подчёркивает, что за две недели до окончания регистрации в системе число решивших голосовать дистанционно выше, чем в прошлом году. Тогда, напомним, мы голосовали за поправки в Конституции России:
Политолог Александр Сараев добавил, что дистанционное голосование позволит принять участие в выборах москвичам, которые пока находятся за городом:
Политолог Павел Буслаков полагает, что за счёт такой системы голосования может вырасти и явка. Участие смогут принять "вечно занятые" - те, кто действительно не может выделить время, чтобы проголосовать.
Наконец, политолог Максим Крутилин отметил, что свой "вклад" в популяризацию онлайн-голосовании внёс и коронавирус.
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