Почему москвичи выбрали дистанционное голосование: политологи назвали ряд причин

Дистанционное голосование на этих выборах в Москве пользуется бОльшей популярностью. Политологи объяснили, с чем это связано.

Ряд политических партий в России публично призывали отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако избиратели сами сделали выбор, и сегодня темп регистрации в системе только растёт.

"Свободная пресса" приводит комментарий политолога Наталии Елисеевой, которая подчёркивает, что за две недели до окончания регистрации в системе число решивших голосовать дистанционно выше, чем в прошлом году. Тогда, напомним, мы голосовали за поправки в Конституции России:

Тогда проголосовало около миллиона, а сейчас уже зарегистрировано более миллиона. Естественно, эта цифра в дальнейшем будет расти, - сказала политолог.

Политолог Александр Сараев добавил, что дистанционное голосование позволит принять участие в выборах москвичам, которые пока находятся за городом:

Сама система ДЭГ очень понятна любому пользователю — от молодежи до пенсионеров.

Политолог Павел Буслаков полагает, что за счёт такой системы голосования может вырасти и явка. Участие смогут принять "вечно занятые" - те, кто действительно не может выделить время, чтобы проголосовать.

Наконец, политолог Максим Крутилин отметил, что свой "вклад" в популяризацию онлайн-голосовании внёс и коронавирус.