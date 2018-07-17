Почему Москва спасает Сирию, а не Украину

• 165 • Украина

«...Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье...»

С.Есенин

Одесса всегда была русским городом. Со дня своего основания. И до 2-го мая 2014 года. Жители моего города мало заморачивались вопросом национальности и гордо именовали себя «одесситами». Но потом...

Впрочем, я хочу о другом. О том, что «адекватные» жители Украины полны иллюзий на предмет интереса к ним и их территориям со стороны России.

Признаюсь честно. Я тоже ждала.

Сначала, что дадут по рукам Ющенко, нагло доставшего из схронов бандеровцев и поставившего карателей рядом с ветеранами. Но и его политические оппоненты из партии Регионов, и Запад, который вроде как осуждает нацизм, - предпочли отмолчаться.

Потом я ждала, что Янукович, за которого я всегда голосовала именно за его «пророссийский вектор», поставит вне закона всякие «Рухи», «Свободу» и прочую националистическую мразь. Но он побоялся стать «нерукопожатным» и изолированным, как тогда был Лукашенко, и не стал портить себе карму.

А потом случился майдан. Который можно было в два счета разогнать в зародыше по образу и подобию методов, используемых западными демократиями. С водометами, слезоточивым газом, дубинками и арестом его идейных вдохновителей.

Но опять облом.

Потом было бегство Януковича и позорный слив регионалами своего электората. Вместо того, чтобы ставить блок-посты и вскрывать склады с оружием, как их оппоненты на Западной Украине, предатели регионов предпочли договариваться с хунтой.

Все это время я ждала, что хоть кто-то рискнёт встать против ветра. Не рискнул никто.

А потом был Крым. После которого все воспряли духом и ждали чуда.

Но чуда не случилось. Наоборот, Украина спринтерскими темпами начала скатываться в бездну.

Страшное лето 2014-го принесло окончательное понимание: Донбассу будут помогать. Все остальные - сами.

Летом 2015-го, уложив всю свою прошлую жизнь в два чемодана, я уехала в Москву. И потому, что мое дальнейшее пребывание в Одессе представляло угрозу моей безопасности. И потому, что я поняла - этот кошмар на долго. Если не навсегда.

За полтора года после майдана стало окончательно ясно: освободить Украину могут только сами ее жители. Но за оговорённый срок в стране так и не появилась сила, способная это сделать.

Многие любят повторять «мы боремся». Но я вас разочарую. Нет никаких «мы». Каждый сам за себя. В лучшем случае - сетевые междусобойчики, от которых страна ни на йоту свободнее не становится.

Переехав же в Россию, буквально за неделю я окончательно рассталась с иллюзиями и осознала главное. То самое пресловутое «Русские не придут». Просто потому, что в списке приоритетов этой страны Украина не входит в топ стратегических интересов. Как для власти, так и для простых граждан.

Донбасс - да. Азовское море и акватория Черного у Крыма - да. Мигранты и беженцы - да. Но не более.

Я понимаю, что живущим там, за линией, разделяющей некогда части союзного государства - это принять сложно. И они продолжают ждать, бездействуя. И очень сильно обижаются, когда кто-то пытается донести до них объективную реальность. Которая заключается в том, что Россия может лишь оказать содействие, основываясь на объективной реальности, но не сделать все за вас.

Как в Сирии. Где лигитимный и законно избранный не сбежал. Где все ресурсы страны, на которую Запад наложил чудовищные санкции, направлены на борьбу и победу. Где большинство мужчин ушли в ополчение (сбежавшие в Европу «девочки» с усами и бородами - не в счёт).

На Украине нет ничего. Ни подполья. Ни ополчения. Ни-че-го.

И рисковать благополучием 145 миллионов своих граждан ради тех, кто за 4 года ничем, кроме патетических статей, в деле освобождения своей собственной страны замечен не был, - Путин не станет.

И чем дольше я живу в России - тем отчетливее это понимаю.

Пытаясь донести эту неприятную, но простую мысль до своих пока ещё сограждан, меньше всего хочу кого-то обидеть. Разве можно обидеть правдой? Но они упорно продолжают жить иллюзиями и грезить восстановлением империи.

Да, Русские и Украинцы - один народ. Были. До декабря 1991 года. Потом дороги разошлись.

Да, Россия готова принять и принимает в свои отеческие объятия всех. Но принять всю Украину вместе с ее территорией, населением, упадком, разрухой, деградацией, патриотами, националистами, бандеровцами и т.д., и тем самым увеличить процент собственного либерального вечно ноющего и всем недовольного дерьма раз в 10 - кому это надо?

Потому - ничего личного. Простая политика. Приоритетом которой являются интересы самой России.

Кто с этим не согласен - у вас есть шанс доказать, что вы достойны того, чтоб за вас бороться.

Но за более чем 4 года тотального превращения Украины в Бандерштадт не произошло ничего, что могло бы стать сигналом к такой вожделенной «русскими Украины» «интервенции»...

Юлия Витязева

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