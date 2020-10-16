Почему Москва сняла санкции с Киева: названы три вероятные причины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Эксперт напомнил, что часть истеблишмента на Украине выступает за возобновление отношений с РФ

Решение РФ отменить санкции в отношении трех украинских компаний может заключаться заинтересованности Москвы в экономической "разрядке" с Киевом. Такое заявление сделал политолог Николай Пономарев.

14 октября президент России Владимир Путин заявил о согласии отменить санкции в отношении трех предприятий Украины. Ограничения снимаются с "Брацлава", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. Теперь они могут возобновлять экспорт в РФ.

6 октября прошла встреча Путина с главой украинской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. В ходе диалога российский лидер выразил готовность подумать об отмене ограничений против украинского бизнеса и добавил, что РФ не готова делать исключения для стран, которые пошли на антироссийские санкции.

По словам Пономарева, таким образом Россия могла дать положительный ответ своим партнерам, которые заинтересованы в тесном взаимодействии с ее бизнесом – это первое предположение. Политолог также считает, что возможен и еще один вариант: действия РФ направлены на укрепление "Оппозиционной платформы" на Украине, которая, опираясь на оказанную Москвой поддержку, решила поднять свой авторитет, продемонстрировав способность договариваться с Россией.

Третью вероятную причину назвал политэксперт Дмитрий Солонников, отмена санкций – тактика Медведчука. 25 октября на Украине состоятся выборы в местные органы власти, а его "Платформа" – единственная фракция, которая поддерживает хорошие отношения с РФ. Путин же, в свою очередь, оказывает таким образом Медведчуку поддержку.

Специалист напомнил, что в Незалежной часть электората, нацеленная на возвращение отношений с Москвой, до сих пор имеет вес. И Россия таким образом указывает на то, что Медведчук остается единственным украинским политиком, способным улучшить положение, пишет "Свободная Пресса".

Ранее Украина решила ввести санкции против Никарагуа за назначение в Крыму своего почетного консула, послав ноту протеста за признание полуострова российским.