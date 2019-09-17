Почему молодежь покидает российские города? Ответ дали в университете при правительстве

Финансовый университет при правительстве России провел анализ миграфионных поток молодых людей в стране из тех, что живут в крупных и средних городах. Исследование есть в распоряжении "Российской газеты". В материалах отмечено, что именно молодые люди чаще всего подвержены миграции. Но не во всех городах страны процессы проходят одинаково.

Самыми стабильными с точки зрения поток переселения оказались Москва, Грозный, Севастополь, а также Симферополь и Краснодар. В то же время, из Тольятти, Омска, Челябинска, Волгограда и Барнаула хотят переехать чаще всего.

Опрос проводился среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Исследователи пришли к выводу, что мегаполис жители стремятся покинуть, чтобы получить хорошее образование. Вторая причина - устроиться на работу. К слову, это следует из первой причины. Получив хорошее образование, человек надеется занять достойное место в профессии.

Главной проблемой городов, откуда чаще всего уезжают молодые люди, исследователи назвали несоответствие стандартов качества жизни и нехватку рабочих мест с достойной оплатой. Всего этого в достатке у соседей - например, в Москве и Санкт-Петербурге, туда молодые люди и едут, сделали вывод специалисты.