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Почему молчат США? Эксперт задал голландцам неудобный вопрос об MH17

20 декабря 2021, 19:40  •  105 • Политика
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать, что самолёт MH17 сбит ракетой "Бук", запущенной из села Первомайское. Технический эксперт Юрий Антипов задал голландцам неудобный вопрос. Он поинтересовался, почему молчат американцы, которые должны были всё зафиксировать на спутник.
Голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что разбившийся в Донбассе "Боинг-777" (рейс MH17) сбит ракетой, выпущенной из комплекса "Бук". При этом местом запуска обвинение называет село Первомайское, которое в 2014 году контролировала ДНР.
Прокуратура также считает, что якобы перехваченный телефонный разговор, который суду предоставила Служба безопасности Украины, является одной из самых весомых улик. И это несмотря на то, что Киев формально сам является подозреваемым. Как минимум потому, что не закрыл воздушное пространство в зоне проведения военных действий.
Технический эксперт Юрий Антипов обратил внимание на одну странность. По его словам, трагедия произошла в тот момент, когда самолёт был на высоте более 10 км - над уровнем облаков. Это значит, что для спутников он должен был быть как на ладони. Однако США, которые опекают Украину, по какой-то причине отказываются предоставлять спутниковые данные суду, пишет NewInform.
Напомним, что Россия ранее уже предоставляла суду доказательства, что она никогда не перевозила "Бук" в Донбасс, а вот у украинской армии он был. Однако прокуратура и следователи не захотели брать их во внимание.

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