Почему Мишустин уволил замминистра Токарева

Мишустин снял с поста замглавы Минтранса Токарева, арестованного по делу о мошенничестве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра транспопрта России Владимира Токарева. Ранее Токарев был обвинён в крупном мошенничестве. Соответствующий документ об отставке опубликован на официальном сайте раскрытия правовой информации.

Добавим, решением Хорошёвского суда Москвы Токарев был арестован на два месяца.