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Почему Мишустин уволил замминистра Токарева
25 января 2022, 16:55 • 243 • Политика
Мишустин снял с поста замглавы Минтранса Токарева, арестованного по делу о мошенничестве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил заместителя министра транспопрта России Владимира Токарева. Ранее Токарев был обвинён в крупном мошенничестве. Соответствующий документ об отставке опубликован на официальном сайте раскрытия правовой информации.
Добавим, решением Хорошёвского суда Москвы Токарев был арестован на два месяца.
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