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Почему мировые звёзды выбирают русский язык? Психолог Хорс указал на "русских хакеров"
13 мая 2020, 03:55 • 185 • Политика
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке. Психолог Хорс объяснил, почему мировые звёзды всё чаще выбирают русский язык. "Вот эта истерия про русских хакеров, про русские "вмешательства" в выборы и прочее - она создает такой же романтический образ русского человека", - считает специалист.
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, назвав его "идиотом" на русском языке. Это уже второй раз, когда "звезда хайтека" выражается на "великом и могучем". Также знанием русского не так давно блеснули актриса Милла Йовович и звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен. Почему русский язык набирает популярность среди мировых знаменитостей, объяснил психолог Михаил Хорс.
По его мнению, привычка американских властей обвинять во всём русских хакеров, русские спецслужбы и русскую мафию сыграла с ней злую шутку. Потому что это создало определённый образ сильных и опасных русских.
Напомним также, что актриса и певица Наталья Орейро в честь Дня Победы спела на русском песню Булата Окуджавы "И только нам нужна одна победа", а также поздравила всех с 9 Мая.
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