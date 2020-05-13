Почему мировые звёзды выбирают русский язык? Психолог Хорс указал на "русских хакеров"

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, назвав его "идиотом" на русском языке. Это уже второй раз, когда "звезда хайтека" выражается на "великом и могучем". Также знанием русского не так давно блеснули актриса Милла Йовович и звезда киновселенной Marvel Элизабет Олсен. Почему русский язык набирает популярность среди мировых знаменитостей, объяснил психолог Михаил Хорс.

По его мнению, привычка американских властей обвинять во всём русских хакеров, русские спецслужбы и русскую мафию сыграла с ней злую шутку. Потому что это создало определённый образ сильных и опасных русских.

"Вот эта истерия про русских хакеров, про русские "вмешательства" в выборы и прочее - она создаёт такой же романтический образ русского человека, как, наоборот, в Советском Союзе была попытка запретить американские жвачки, джинсы", - сказал психолог в интервью Nation News.

Напомним также, что актриса и певица Наталья Орейро в честь Дня Победы спела на русском песню Булата Окуджавы "И только нам нужна одна победа", а также поздравила всех с 9 Мая.