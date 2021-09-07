Почему министру культуры Крыма Арине Новосельской можно рекламировать белье и ругаться матом

Возглавив в 2014 году министерство культуры Республики Крым, Арина Новосельская не раз оказывалась в интересных ситуациях, что называется на грани фола. То нецензурно выразится в прямом эфире, то грифона орлольвом назовет, ну а провокационные наряды чиновницы и вовсе шокируют благовоспитанных граждан.

В белье в школу?

В День знаний интернет взорвал фривольный образ министра культуры Крыма Арины Новосельской. Сия, без сомнения прекрасная дама, появилась 1 сентября в симферопольской школе-лицее им. Макаренко в кружевном брючном костюме, сквозь которое кокетливо просвечивало нижнее белье. Насмотревшись на пикантные детали туалета высокой чиновницы, родители учеников разразились бурными… нет, не овациями, а возмущенными обсуждениями в соцсетях. По мнению большинства, министр грубо нарушила дресс-код и подала ученикам дурной пример. «Мальчикам в школу нельзя носить джинсы, девочкам ходить с распущенными волосами, учителей за компрометирующие фото в сети увольняют, а министр себе такое позволяет», - возмущались родители.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская (слева) идет поздравлять учеников с Днем Знаний

Знойная женщина – мечта поэта

Впрочем, это не первый подобный выход мадам Новосельской. Будучи дамой в соку и обладательницей роскошного тела, Арина Вадимовна, по-видимости, хоть и старается, но не может порой отказать себе в демонстрации на публике своих прелестей. Несколько лет назад министр появилась на официальном мероприятии в еще более фривольном наряде: роскошный бюст невиданной красоты не скрывала полностью прозрачная черная сетчатая блузка. Потрясенная публика вдохнула, выдохнуть смогли немногие. Дамы принялись критиковать министра за безвкусицу, тогда как у представителей сильной половины буквально потекли слюнки. Отвести взгляд от шикарного бюста министра было не всякому по силам. Тогда тоже последовал резонанс в соцсетях, и один из пользователей, поместив фото пышногрудой красавицы, озаглавил его креативно: «Спасибо Вера (Арина) Вадимовна, что вы несете культуру в массы не в трусах».

О вкусах не спорят

Или все-таки спорят, ежли взяла в руки министерский портфель? Когда в 2015 году Крым посетил знаменитый французский музыкант Дидье Моруани, Арина Новосельская явилась на пресс-конференцию с ним в пресс-центр «Россия Сегодня» в леопардовом костюме. Бюст прелестницы был в тот раз прикрыт, зато ее ноги обтягивали узкие лосины. Это было в далеком 2017 году, тогда наряд министра культуры не обсудил только ленивый. Но Арина Вадимовна сумела заткнуть рты злопыхателям, заявив, что со стилистами не работает, все наряды подбирает сама.

- Я всегда сама выбираю одежду. Тогда я пришла на встречу с рок-звездой, леопардовый костюм я нашла наиболее уместным. Если бы я пришла на протокольную встречу, то я бы надела протокольный наряд. Конечно, я стараюсь одеваться соответственно.

Арина Новосельская и Дидье Моруани

Видимо полупрозрачный кружевной костюм для школьной аудитории министр также сочла соответствующим контексту.

Мать и обезьяна

Впрочем, министр культуры Крыма развлекает народ не только нарядами, уместными для дам, ищущих легких знакомств. Этой весной она даже умудрилась попасть под служебное расследование, когда непристойно выругалась матом во время правительственного совещания, проходившего в прямом эфире. Не заметив, что ее микрофон включен, Новосельская во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова обратилась к своим помощникам фразой «…твою мать. Поставили как обезьяне». Это услышали все, кто смотрел трансляцию. «Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?», — занервничал глава Крыма и поручил провести служебное расследование. Мат Новосельской не оставило без внимания даже Центральное телевидение России, и Иван Ургант в своей передаче пошутил про мать и обезьяну. Казалось, министерское кресло зашаталось. Однако Арина Вадимовна и тут вышла сухой из воды, она извинилась, а Сергей Аксенов в прессе заявил, что увольнять ее за мат не станет. «Нет, в этой связи (увольнять) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было. Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке – там все бы поняли, что без этого стройка не идет»,— подытожил Аксенов.

Орлолев или грифон?

Вскоре министр культуры снова оконфузилась. Когда министр экономического развития РФ Максим Решетников в компании российского главы Крыма Сергея Аксенова осматривал отремонтированную Митридатскую лестницу, Новосельская обратила их внимание на скульптуры грифонов, украшающие пролеты. «Это символ города – «орлолев»... Охраняет ворота в ад», - пояснила министр. И опять бурные обсуждения в соцсетях преследовали Арину Вадимовну, и снова никаких проблем она не нажила.

Так почему же министру культуры Крыма все сходит с рук? Простую учительницу могут уволить за фото в купальнике, размещенное на странице в соцсети, за мат в общественном месте - пришить статью «хулиганство», а Арина Новосельская все продолжает нести культуру в массы, оголяя роскошные груди. По слухам, у дамы столь шикарного телосложения имеется высокий покровитель, что, впрочем, неудивительно при ее-то внешних данных. Не будем уподобляться злопыхателям и завистникам прекрасного министра культуры, и лишь порадуемся, вслед за пользователями соцсетей, что Арина Вадимовна несет культуру в массы не в трусах.