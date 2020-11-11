Почему Михаил Мишустин решил, что Марат Хуснуллин и Ирек Файзуллин должны работать вместе

Марат Хуснуллин с 2001 по 2010 год занимал должность министра строительства Татарстана, после переезда в Москву на его место заступил Ирек Файзуллин, с 2005 года работавший заместителем Хуснуллина. Теперь, уже вице-премьер Правительства РФ, Марат Хуснуллин курирует работу Минстроя, а Министром строительства и ЖКХ России 10 ноября назначен его бывший зам. Вот так встреча!

Можно предположить, что тандем планировался заранее. В марте премьер-министр поручил Марату Хуснуллину проработать механизм консолидации госзаказов на выполнение строительных работ в одних руках. Теперь мы знаем, что суммарный объем передаваемых в руки единого госзаказчика средств составит около 300 млрд рублей за три года. Нужно было проработать правовую форму, выстроить систему единого госзаказчика в сфере строительства. В Минстрое работу по этому вопросу возглавил Ирек Файзуллин, на тот момент заместитель министра. Рассматривались возможности создания как госкорпорации, так и публично-правовой компании.

Служба единого заказа

В августе было решено возложить функции единого государственного заказчика в строительной сфере на Минстрой. Предполагается, что такое решение позволит сократить сроки возведения объектов инфраструктуры и предотвратит появление долгостроев. 10 сентября Постановлением правительства в Минстрой переданы соответствующие учреждения, выполнявшие ранее функции заказчика строительства в других ведомствах: Минспорте, Минобрнауке, Минкультуры и Минздраве. Сверхзадачей намечено создать четкую централизованную структуру управления в отрасли.

Ирек Файзуллин имеет профильное строительное образование. До этого с 2018 года министерство возглавлял юрист, экономист и финансист Владимир Якушев, а ранее, с 2013 года, Михаил Мень, режиссер, юрист и доктор философии.

Новый глава Министроя в 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (КИСИ) по специальности «промышленное и гражданское строительство». После окончания учебы четыре года работал инженером кафедры металлоконструкций и испытания сооружений в этом же ВУЗе. С 1989 по 1995 года, работал главным инженером, затем был директором, а в 1993-1995 годах председателем правления архитектурно-проектной компании «Татстройпроект». После – два года в «Казстройдекоре», а с 1997 года уже в государственном проектно-ремонтно-строительном объединении «Татавтодор» в должности заместителя начальника.

В 2002 году Файзуллин возглавил ГУП «Татинвестгражданпроект», а в 2005-м стал замминистра строительства Республики Татарстан (РТ), которое тогда возглавлял Марат Хуснуллин. Наконец, с 2010 по январь 2020 года Ирек Энварович был министром строительства Татарстана.

Как строитель строителю

Настоящего строителя у руля отрасли с момента реорганизации Госстроя в министерство не было. Это, конечно, добавит авторитета чиновнику в глазах профессионалов.

(фото - tatarstan.ru) Особо воодушевлены профессионалы отрасли в Татарстане, они уже предвкушают, как «окно возможностей» откроется для них еще шире. Речь, конечно же, идет о доступе республиканских строителей к московским и федеральным контрактам. Как пишут некоторые СМИ РТ, местные подрядчики готовы раскрывать свой потенциал и на инфраструктурных стройках, и на рынке жилой недвижимости, и при организации общественных пространств.

Похоже, что одаренный политик Марат Хуснуллин сам решает, кого и когда привлечь к сотрудничеству. Не исключено, что и с Файзуллиным решение было Мишустина, а задумка Хуснуллина. «Наша Версия» уже писала, что, после своего утверждения в столице, Хуснуллин привлек в московский регион более 40 специалистов строительной отрасли Татарстана. Среди них есть такие, которые выросли в настоящих «тяжеловесов», заняв некоторые ключевые посты. О Файзуллине можно не говорить, хотя, именно за Маратом Шакирзяновичем решил двинуться татарский министр, другим не менее значимым фигурам, таким как Игорь Шувалов и Виталий Мутко – главам госкорпораций «ВЭБ.РФ» и «ДОМ.РФ», он в свое время отказал.

Среди прочих стоит упомянуть Рафика Загрутдинова, бывшего заместителем Хуснуллина в Минстрое РТ, в 2006-2010 годах; Марса Газизуллина, также работавшего замминистра строительства Татарстана, в 2001-2005 годах, ставшего Председателем Совета директоров АО «Мосинжпроект»; Дамира Газизова, бывшего в 2001-2005 годах начальником Управления реконструкции администрации города Казани, ставшего генеральным директором казенного предприятия «Управление гражданского строительства». Чтобы читатель не подумал, что отбор шел по национальному признаку, назовем также Владимира Швецова, Константина Матвеева и Валерия Леонова, все они переехали из РТ, чтобы укрепить армию специалистов отрасли, а заодно и команду Марата Хуснуллина.

Чтоб все так жили

За 10 лет работы в должности Министра строительства РТ Ирек Файзуллин сумел консолидировать под контроль ведомства около 350 млрд рублей, составляющих оборот строительной отрасти Татарстана. Финансирование около 40 республиканских программ шло также через Минстрой РТ. К слову, став министром строительства РТ в 2010 году, Файзуллин сумел не только провести подготовку к Универсиаде 2013 года на самом высоком уровне, но и не снизил при этом темпов республиканского жилищного и инфраструктурного строительства.

Об Иреке Файзуллине говорят, что он работоголик, не публичен, не агрессивен, не коррумпирован. Организованную Файзуллиным централизацию всех строительных процессов в Татарстане Михаил Мишустин желает распространить на всю страну.

Рустам Минниханов, президент Татарстана, одновременно возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по строительству. Так что, похоже, Татарстан полностью взял в свои руки штурвал управления отраслью в России. Показательный пример землячества, который, надеемся, для всех россиян построит дорогу в светлое будущее с комфортным доступным жильем, без долгостроев и обманутых дольщиков.