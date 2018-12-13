Почему Мэй сохранила пост премьера, но проиграла Британию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй избежала самого серьезного унижения в своей карьере и не получила вотума недоверия от однопартийцев-консерваторов. Это означает неизменность курса Британии на Brexit с нынешним «плохим» соглашением, но не меняет ни тяжести этого процесса, ни судьбы премьера.

Автор:

Кучер Егор

Связанная с Brexit лихорадка в Великобритании продолжается. В среду, 12 декабря, премьер-министр Тереза Мэй выступала перед Палатой общин британского парламента и отвечала на резкие и неудобные вопросы. Заседание было очень нервным: члены палаты буквально кричали на Мэй, размахивали руками, критиковали ее за нынешний курс по выходу страны из ЕС.

Премьер крепилась и сохраняла твердость, заявляя, что будет бороться до конца, а Brexit соответствует желаниям народа. В этом заявлении можно было разглядеть намек на то, что если однопартийцы отправят Мэй в отставку, то воля народа якобы не будет выполнена. Ближе к полуночи по московскому времени стали известны итоги голосования по вотуму недоверия премьеру: Мэй его не получила и сохранила свой пост.

Впрочем, это решение, по сути, ничего не изменило. Британия имеет все то же соглашение с ЕС по Brexit, которое раскритиковали буквально все политические круги королевства, и которое будет почти невозможно утвердить в парламенте. Надежду могло бы дать решение ЕС пересмотреть его, однако Брюссель уже заявил, что никаких изменений не будет, а значит, Мэй «отфутболили» и там. Что теперь ждет Британию?

Мэй выиграла неудобное кресло

Принятое партией тори в среду вечером решение означает, что Мэй остается лидером Консервативной партии и сохраняет за собой пост премьер-министра. Решение было принято простым большинством голосов. За Мэй проголосовали 200 из 317 консерваторов в парламенте, хотя для победы премьеру было достаточно и 158 голосов. Теперь Мэй также получила иммунитет от повторения этой процедуры сроком на год.

Фото: www.globallookpress.com

Чтобы понять причины новой британской политической лихорадки, необходимо посмотреть на причины возникновения у консерваторов вопросов к Мэй. Конечно же, все дело в Brexit. Намерение вынести вотум недоверия премьеру возникло у ее однопартийцев не в одночасье.

В ноябре Мэй смогла протащить через правительство крайне неудобное и спорное соглашение с ЕС по Brexit. Часть консерваторов оказалась возмущена этим, глава руководящего комитета партии Грэм Брэди начал собирать письма депутатов за вотум недоверия. Но эта попытка провалилась, необходимое число писем не было собрано.

Однако в понедельник, 10 декабря, Тереза Мэй перенесла голосование в парламенте по соглашению с ЕС о Brexit. Это стало последней каплей в чаше терпения противников премьера внутри ее собственной партии, и к утру среды необходимые 48 писем депутатов были собраны, началась процедура вынесения вотума недоверия главе правительства.