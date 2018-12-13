Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
Цепная собака: Кедми рассказал, какую миссию США возложили на Порошенко. Вечер о...
Начинается борьба за Боснию и Герцеговину
Ненапряжный Усик
Главная / В мире

Почему Мэй сохранила пост премьера, но проиграла Британию

13 декабря 2018, 17:54  •  164 • В мире
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй избежала самого серьезного унижения в своей карьере и не получила вотума недоверия от однопартийцев-консерваторов. Это означает неизменность курса Британии на Brexit с нынешним «плохим» соглашением, но не меняет ни тяжести этого процесса, ни судьбы премьера.
Автор:
Кучер Егор
Связанная с Brexit лихорадка в Великобритании продолжается. В среду, 12 декабря, премьер-министр Тереза Мэй выступала перед Палатой общин британского парламента и отвечала на резкие и неудобные вопросы. Заседание было очень нервным: члены палаты буквально кричали на Мэй, размахивали руками, критиковали ее за нынешний курс по выходу страны из ЕС.
Премьер крепилась и сохраняла твердость, заявляя, что будет бороться до конца, а Brexit соответствует желаниям народа. В этом заявлении можно было разглядеть намек на то, что если однопартийцы отправят Мэй в отставку, то воля народа якобы не будет выполнена. Ближе к полуночи по московскому времени стали известны итоги голосования по вотуму недоверия премьеру: Мэй его не получила и сохранила свой пост.
Впрочем, это решение, по сути, ничего не изменило. Британия имеет все то же соглашение с ЕС по Brexit, которое раскритиковали буквально все политические круги королевства, и которое будет почти невозможно утвердить в парламенте. Надежду могло бы дать решение ЕС пересмотреть его, однако Брюссель уже заявил, что никаких изменений не будет, а значит, Мэй «отфутболили» и там. Что теперь ждет Британию?
Мэй выиграла неудобное кресло
Принятое партией тори в среду вечером решение означает, что Мэй остается лидером Консервативной партии и сохраняет за собой пост премьер-министра. Решение было принято простым большинством голосов. За Мэй проголосовали 200 из 317 консерваторов в парламенте, хотя для победы премьеру было достаточно и 158 голосов. Теперь Мэй также получила иммунитет от повторения этой процедуры сроком на год.
Фото: www.globallookpress.com
Чтобы понять причины новой британской политической лихорадки, необходимо посмотреть на причины возникновения у консерваторов вопросов к Мэй. Конечно же, все дело в Brexit. Намерение вынести вотум недоверия премьеру возникло у ее однопартийцев не в одночасье.
В ноябре Мэй смогла протащить через правительство крайне неудобное и спорное соглашение с ЕС по Brexit. Часть консерваторов оказалась возмущена этим, глава руководящего комитета партии Грэм Брэди начал собирать письма депутатов за вотум недоверия. Но эта попытка провалилась, необходимое число писем не было собрано.
Однако в понедельник, 10 декабря, Тереза Мэй перенесла голосование в парламенте по соглашению с ЕС о Brexit. Это стало последней каплей в чаше терпения противников премьера внутри ее собственной партии, и к утру среды необходимые 48 писем депутатов были собраны, началась процедура вынесения вотума недоверия главе правительства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
164
Источник
Похожие новости
13 декабря 2018, 08:09
"Не дать нас отрезать": Украинский эксперт посоветовал Киеву не упустить контроль над Черным морем
13 декабря 2018, 11:24
Трамп добился от Китая серьезных уступок в торговой войне
13 декабря 2018, 01:24
«Ситуация далека от стабилизации»: что может стоять за словами Трампа об окончательном разгроме ИГ за 30 дней

13 декабря 2018, 01:25
«Вполне конкретные намерения»: зачем Турция собирается провести новую военную операцию в Сирии
13 декабря 2018, 17:54
Почему Мэй сохранила пост премьера, но проиграла Британию
13 декабря 2018, 07:54
Море волнуется: в США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 01:39
"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты...
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротче...
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
08 декабря 2018, 14:09
Эксперт прокомментировал фото Порошенко с солдатом с символикой СС
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
11 декабря 2018, 22:12
Юрий Бойко раскрылся
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
08 декабря 2018, 14:24
Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.