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Почему мэру Южной Пальмиры Геннадию Труханову не страшны угрозы Владимира Зеленского?

28 октября 2021, 16:50  •  149 • Украина
Недавно генпрокуратура Украины начала уголовное преследование одесского градоначальника и верных членов его команды – в Киеве вовсю судачили о скорой посадке Труханова. Между тем, его даже не отстранили от работы – а накануне Труханов даже встречался с временной поверенной США в украинских делах Кристиной Квин на форуме «Одесские дебаты». Труханов говорил по-английски и даже цитировал наизусть Эйзенхауэра. Вашингтон явно посылает Киеву знак – даже не пытайтесь подсидеть Труханова, он – наш!
Сюжет: Украинский кризис
Интерес США к Одессе не праздный – как мы уже не раз сообщали, в Ильичёвске и Очакове строятся две американские военные базы, замаскированные для блезира под «совместные учебные центры». В Молдавии дежурит американский военный контингент численностью в четыре сотни «миротворцев» – в случае, если на фронте в Донбассе случится обострение, они тут же окажутся в Одессе. Так что, похоже, Кристина Квин склонна выстраивать отношения скорее с Трухановым, нежели с Зеленским. И в этом контексте перспектива уголовного дела по обвинению Труханова сотоварищи в незаконной застройке и земельных манипуляциях – нулевая.
Примечательно, что открывать «Одесские дебаты» его устроители (проводившие форум на американские деньги) доверили именно Труханову, ещё вчера дававшему показания следователям прокуратуры и НАБУ. Ещё интересный штришок: НАБУ Артёма Сытника – фактически, подчинённая американцам напрямую структура. Но ещё несколько дней назад Сытник, довольный, рапортовал о скорой посадке Труханова, – мол, наконец-то мы взяли его, вечно ускользающего от фемиды, за жабры! На деле выходит, что крупную рыбу Сытнику снова придётся отпустить, иначе его кураторы могут не так понять. Труднее придётся Венедиктовой – генпрокурору придётся как-то объяснять резкое падение интереса к персоне градоначальника.
Ну, а Москве остаётся лишь наблюдать за взаимодействием тандема Труханова и американской смотрящей Квин – едва ли у нас найдётся нечто, что мы (в перспективе) могли бы противопоставить военному присутствию Вашингтона в Одессе. Как говорится, нам остаётся смириться. И одесситам, пожалуй, тоже.

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