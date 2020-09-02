Почему Меркель осмелела и дерзит США? Политолог назвал неожиданную причину

Германия поддерживает строительство "Северного потока - 2" и считает санкции США неприемлемыми, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в городе Штральзунд. Неожиданную причину жёсткой позиции главы правительства Германии раскрыл политолог Пётр Федосов.

По его словам, значительное влияние на ситуацию оказывают приближающиеся выборы президента США. Очевидно, что до того как они пройдут, Вашингтон не сможет предпринять каких-либо агрессивных действий в отношении Европы. А что будет после американских выборов - вообще никому не известно, поэтому Меркель ничего не остаётся, кроме как показывать жёсткую позицию по ключевому для её страны вопросу, объяснил эксперт.

"Это вполне понятно как с точки зрения экономических интересов Германии, так и с точки зрения ситуации с США, ведь никто не знает, каким путём они пойдут после выборов. Ответственные политики в Европе вынуждены принимать решения, руководствуясь этими факторами", - сказал Пётр Федосов в беседе с Nation News.

Политолог уверен, что даже после выборов в США Меркель вряд ли передумает и резко изменит своё отношение к "Северному потоку - 2". Однако он не исключил некоторую корректировку курса, в зависимости от того, какие политические инструменты задействует Вашингтон, чтобы надавить на Берлин.