Почему Меркель не будет считаться с настроением немцев, недовольных её политикой в отношении России • 146 • Аналитика







Чем удивил мартовский опрос по заказу Welt?





Меж тем, замеры общественного мнения показывают: в Германии устали не только от долгого правления Ангелы Меркель, но и от её антироссийской политики. В субботу, 17 марта, газета Welt опубликовала итоги недавно проведённого социологического опроса, который зафиксировал возрастающее желание немцев сблизиться с Россией, улучшить отношения с ней.



В прошлом августе на аналогичном опросе за сближение Берлина и Москвы высказывались менее половины респондентов (42%). Теперь на улучшение отношений с Россией выступили 58 процентов жителей Германии и только 14 процентов опрошенных согласились оставить без изменения нынешнюю политику немецких властей.



В какой-то мере компанию им составили ещё 26 процентов респондентов. Эти люди считают, что Берлин вообще должен дистанцироваться от Москвы. Как бы то ни было, опрос очевидно показал: в немецком обществе нарастают оппозиционные настроения к политике Меркель на российском направлении.



Welt отмечает, что наибольшие симпатии к России в очередной раз проявили жители восточных земель Германии, входивших ранее в состав ГДР. Там 72 процента опрошенных выступили за политику сближения Германии и России, а 43 процента – даже настроены на «значительное сближение».



В западных германских землях за сближение двух стран высказались 54 процента участников опроса. Такая же тенденция сохраняется, если посмотреть на ответы в разрезе политических пристрастий респондентов. За сближение с Россией выступило большинство сторонников всех крупных политических партий, включая христианских демократов Ангелы Меркель.



Особняком стоят только немцы, голосовавшие за экологов из партии «Союз-90 / Зелёные». Но даже среди них число людей, которые видят Германию на дистанции от России, лишь незначительно превысило сторонников сближения – 44 и против 39 процентов. Зато электорат правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в подавляющем большинстве разделяет идею сближения с Россией. За это высказались 81 процент опрошенных.



Кстати, «АиГ» в последние годы пользуется всё большей популярностью немцев и даже провела на осенних выборах в Бундестаг 94 своих депутата, сформировав третью по численности фракцию германского парламента. Эксперты предсказывали ей ещё больший успех в случае, если кризис с формированием правительства приведёт к новым досрочным выборам.



Не в последнюю очередь под давлением этой угрозы политики из блока ХДС/ХСС и СДРГ пересилили взаимную неприязнь и смогли в конечном итоге сформировать «великую коалицию» нового германского правительства. Однако отмахнуться от настроений избирателей «АиГ» они не смогли.



В минувшую пятницу новый министр внутренних дел, бывший лидер ХСС и бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в интервью немецким СМИ отчасти повторил один из предвыборных постулатов «АиГ» об угрозах, которые несёт политика властей, поощряющих миграцию в Германию из стран Азии и Африки.



Зеехофер заявил о планах «созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии». По мнению министра, мусульмане стали частью Германии, однако это не значит, что немцы из-за фальшиво понятой тактичности должны отказываться от собственных христианских традиций.

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«Ислам не является частью Германии», – пришёл к выводу Хорст Зеехофер. Его заявление вызвало немедленную реакцию мультикультуралистки Ангелы Меркель. «Ислам – часть Германии!», – парировала бундесканцлерин своему министру. Её реплика чётко показала, что Меркель так и не усвоила уроки последних выборов и будет продолжать свою прежнюю политику.



Хотя ещё в 2016 году замеры общественного мнения показали крайнюю настороженность немцев по отношению к исламу. Тогда 60 процентов опрошенных назвали ислам чуждым Германии. За прошедшее время это настроение в немецком обществе, по оценкам экспертов, только усилилось. Однако Меркель осталась при своём мнении.



Под пропагандистским прессом



Похоже, точно так же получится и с желанием немцев улучшить отношения с Россией. Как в случае с мультикультурализмом, Меркель и здесь рассчитывает не на одобрение населением действий правящего кабинета, а на поддержку германских СМИ, известных своей зашкаливающей русофобией.



Этот феномен изучал докторант университета Базеля Йохен Янсен. Проанализировав публикации германских СМИ о России, он пришел к неожиданному для себя выводу: «среди них преобладают отрицательные репортажи, написанные в негативных и пренебрежительных тонах,.. такого не было даже во времена «холодной войны».



Своё исследование Янсон сопроводил многими яркими примерами. Вот каким он увидел описание космодрома «Байконур» в газете «Handelsblatt»: «гигантский склад металлолома», где удачный старт ракеты-носителя следует немедленно «обмыть». Возмущенный Йохен Янсен задается вопросом: «Не обул ли немецкий автор при написании этой статьи нацистско-коричневые ботинки и не поклонялся ли он портрету доктора Геббельса? В конце концов, русские с этого «склада металлолома» умудряются посылать в космическое пространство ракеты, – вот что могло бы стать темой для статьи!»



Между прочим, в России к немцам благожелательное отношение. Фонд Фридриха Эберта и Союз немецкой экономики в России провели исследование, которое показало: подавляющее большинство граждан Германии, постоянно работающих в Москве, чувствуют себя здесь вполне комфортно. 84% опрошенных полагают, что «немецкие СМИ необъективны в отношении России и намеренно сгущают краски». Китай vs США: битва за высокие технологии



Причину этого докторант Йохен Янсен видит «в проигранной немцами мировой войне». «То, что на восточном фронте проходили самые жесткие сражения, и Россия внесла самый большой вклад в поражение Германии, осталось в коллективной памяти. Не забыт и тот факт, что немецкие солдаты нигде не лютовали так жестоко, как в России. Чтобы компенсировать собственные «долги», немцы после войны предпочитали вспоминать о насилии со стороны Красной Армии. Нынешнее предвзятое отношение к России во многом следствие этого комплекса. Кроме того, в последнее время немцы видят, что «противник зашевелился» – это не может не раздражать».



Наверное, Янсен не так уж далёк от истины. В пользу этого говорит прямая поддержка берлинским политикумом переворота в Киеве, устроенного наследниками украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами в годы второй мировой войны. Русофобскую позицию Германии видно и по молчаливому согласию её правящей элиты на ежегодные марши в Прибалтике недобитых эсэсовцев и притеснение здесь же русскоязычного населения.



К этой безрадостной картине можно добавить усиливающееся влияние ЦРУ на редакционную политику ведущих немецких СМИ. Американцы, не особенно таясь, используют своих партнёров по НАТО для давления на Россию. И даже оплачивают их «нелёгкий труд». Об этом в книге ««Купленная журналистика» достаточно подробно написал Удо Ульфкотте, бывший редактор одной из самых крупных газет Германии – Frankfurter Allgemeine Zeitung,



Удивительно, как под таким пропагандистским прессом немцы ещё умудряются менять своё отношение к России и выступать за сближение с ней. Меняются многие, кроме канцлера Ангелы Меркель. Говорят, у неё сложились непростые отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Что такое «операция Скрипаль»?



Судя по всему, это половина правды. Научный руководитель Германо-российского форума Александр Рар находит другое объяснение. По его мнению, Ангела Меркель отступила от прогерманской политики своих предшественников (канцлеров Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера), которые даже в период холодной войны стремились к стратегическому балансу с Москвой.



«Канцлер Меркель выступила за стопроцентную лояльность и преданность Соединенным Штатам и панъевропейскую политику Германии»,– считает Рар. Так она не только встала в строй самых громких критиков России (Польша, Прибалтика и иже с ними), но в чём-то даже превзошла их, поскольку имела большее влияние на усиление антироссийских санкций.



Сейчас Меркель трудно выбраться из наезженной политической колеи. На это не повлияет даже наметившееся изменение в общественном настроении немцев. Германия обречена терпеть канцлера, «который гуляет сам по себе», поскольку всё меньше становится сил, на которые опирается Меркель. Вряд ли это будет продолжаться долго… После полугодового правительственного кризиса Ангела Меркель пробралась-таки в кресло канцлера Германии. На этот раз – почти по-пластунски. Одной из первой акций бундесканцлерин на её старом-новом посту стало совместное с лидерами Америки, Британии и Франции заявление. В нем Россия обвиняется в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британскими спецслужбами. Тем самым Меркель уже на старте своего нового срока работы продемонстрировала, что не собирается менять германскую политику в отношении России.Меж тем, замеры общественного мнения показывают: в Германии устали не только от долгого правления Ангелы Меркель, но и от её антироссийской политики. В субботу, 17 марта, газета Welt опубликовала итоги недавно проведённого социологического опроса, который зафиксировал возрастающее желание немцев сблизиться с Россией, улучшить отношения с ней.В прошлом августе на аналогичном опросе за сближение Берлина и Москвы высказывались менее половины респондентов (42%). Теперь на улучшение отношений с Россией выступили 58 процентов жителей Германии и только 14 процентов опрошенных согласились оставить без изменения нынешнюю политику немецких властей.В какой-то мере компанию им составили ещё 26 процентов респондентов. Эти люди считают, что Берлин вообще должен дистанцироваться от Москвы. Как бы то ни было, опрос очевидно показал: в немецком обществе нарастают оппозиционные настроения к политике Меркель на российском направлении.Welt отмечает, что наибольшие симпатии к России в очередной раз проявили жители восточных земель Германии, входивших ранее в состав ГДР. Там 72 процента опрошенных выступили за политику сближения Германии и России, а 43 процента – даже настроены на «значительное сближение».В западных германских землях за сближение двух стран высказались 54 процента участников опроса. Такая же тенденция сохраняется, если посмотреть на ответы в разрезе политических пристрастий респондентов. За сближение с Россией выступило большинство сторонников всех крупных политических партий, включая христианских демократов Ангелы Меркель.Особняком стоят только немцы, голосовавшие за экологов из партии «Союз-90 / Зелёные». Но даже среди них число людей, которые видят Германию на дистанции от России, лишь незначительно превысило сторонников сближения – 44 и против 39 процентов. Зато электорат правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в подавляющем большинстве разделяет идею сближения с Россией. За это высказались 81 процент опрошенных.Кстати, «АиГ» в последние годы пользуется всё большей популярностью немцев и даже провела на осенних выборах в Бундестаг 94 своих депутата, сформировав третью по численности фракцию германского парламента. Эксперты предсказывали ей ещё больший успех в случае, если кризис с формированием правительства приведёт к новым досрочным выборам.Не в последнюю очередь под давлением этой угрозы политики из блока ХДС/ХСС и СДРГ пересилили взаимную неприязнь и смогли в конечном итоге сформировать «великую коалицию» нового германского правительства. Однако отмахнуться от настроений избирателей «АиГ» они не смогли.В минувшую пятницу новый министр внутренних дел, бывший лидер ХСС и бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в интервью немецким СМИ отчасти повторил один из предвыборных постулатов «АиГ» об угрозах, которые несёт политика властей, поощряющих миграцию в Германию из стран Азии и Африки.Зеехофер заявил о планах «созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии». По мнению министра, мусульмане стали частью Германии, однако это не значит, что немцы из-за фальшиво понятой тактичности должны отказываться от собственных христианских традиций.«Ислам не является частью Германии», – пришёл к выводу Хорст Зеехофер. Его заявление вызвало немедленную реакцию мультикультуралистки Ангелы Меркель. «Ислам – часть Германии!», – парировала бундесканцлерин своему министру. Её реплика чётко показала, что Меркель так и не усвоила уроки последних выборов и будет продолжать свою прежнюю политику.Хотя ещё в 2016 году замеры общественного мнения показали крайнюю настороженность немцев по отношению к исламу. Тогда 60 процентов опрошенных назвали ислам чуждым Германии. За прошедшее время это настроение в немецком обществе, по оценкам экспертов, только усилилось. Однако Меркель осталась при своём мнении.Похоже, точно так же получится и с желанием немцев улучшить отношения с Россией. Как в случае с мультикультурализмом, Меркель и здесь рассчитывает не на одобрение населением действий правящего кабинета, а на поддержку германских СМИ, известных своей зашкаливающей русофобией.Этот феномен изучал докторант университета Базеля Йохен Янсен. Проанализировав публикации германских СМИ о России, он пришел к неожиданному для себя выводу: «среди них преобладают отрицательные репортажи, написанные в негативных и пренебрежительных тонах,.. такого не было даже во времена «холодной войны».Своё исследование Янсон сопроводил многими яркими примерами. Вот каким он увидел описание космодрома «Байконур» в газете «Handelsblatt»: «гигантский склад металлолома», где удачный старт ракеты-носителя следует немедленно «обмыть». Возмущенный Йохен Янсен задается вопросом: «Не обул ли немецкий автор при написании этой статьи нацистско-коричневые ботинки и не поклонялся ли он портрету доктора Геббельса? В конце концов, русские с этого «склада металлолома» умудряются посылать в космическое пространство ракеты, – вот что могло бы стать темой для статьи!»Между прочим, в России к немцам благожелательное отношение. Фонд Фридриха Эберта и Союз немецкой экономики в России провели исследование, которое показало: подавляющее большинство граждан Германии, постоянно работающих в Москве, чувствуют себя здесь вполне комфортно. 84% опрошенных полагают, что «немецкие СМИ необъективны в отношении России и намеренно сгущают краски».Причину этого докторант Йохен Янсен видит «в проигранной немцами мировой войне». «То, что на восточном фронте проходили самые жесткие сражения, и Россия внесла самый большой вклад в поражение Германии, осталось в коллективной памяти. Не забыт и тот факт, что немецкие солдаты нигде не лютовали так жестоко, как в России. Чтобы компенсировать собственные «долги», немцы после войны предпочитали вспоминать о насилии со стороны Красной Армии. Нынешнее предвзятое отношение к России во многом следствие этого комплекса. Кроме того, в последнее время немцы видят, что «противник зашевелился» – это не может не раздражать».Наверное, Янсен не так уж далёк от истины. В пользу этого говорит прямая поддержка берлинским политикумом переворота в Киеве, устроенного наследниками украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами в годы второй мировой войны. Русофобскую позицию Германии видно и по молчаливому согласию её правящей элиты на ежегодные марши в Прибалтике недобитых эсэсовцев и притеснение здесь же русскоязычного населения.К этой безрадостной картине можно добавить усиливающееся влияние ЦРУ на редакционную политику ведущих немецких СМИ. Американцы, не особенно таясь, используют своих партнёров по НАТО для давления на Россию. И даже оплачивают их «нелёгкий труд». Об этом в книге ««Купленная журналистика» достаточно подробно написал Удо Ульфкотте, бывший редактор одной из самых крупных газет Германии – Frankfurter Allgemeine Zeitung,Удивительно, как под таким пропагандистским прессом немцы ещё умудряются менять своё отношение к России и выступать за сближение с ней. Меняются многие, кроме канцлера Ангелы Меркель. Говорят, у неё сложились непростые отношения с российским президентом Владимиром Путиным.Судя по всему, это половина правды. Научный руководитель Германо-российского форума Александр Рар находит другое объяснение. По его мнению, Ангела Меркель отступила от прогерманской политики своих предшественников (канцлеров Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера), которые даже в период холодной войны стремились к стратегическому балансу с Москвой.«Канцлер Меркель выступила за стопроцентную лояльность и преданность Соединенным Штатам и панъевропейскую политику Германии»,– считает Рар. Так она не только встала в строй самых громких критиков России (Польша, Прибалтика и иже с ними), но в чём-то даже превзошла их, поскольку имела большее влияние на усиление антироссийских санкций.Сейчас Меркель трудно выбраться из наезженной политической колеи. На это не повлияет даже наметившееся изменение в общественном настроении немцев. Германия обречена терпеть канцлера, «который гуляет сам по себе», поскольку всё меньше становится сил, на которые опирается Меркель. Вряд ли это будет продолжаться долго… Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 146 Источник Похожие новости Почему Меркель не будет считаться с настроением немцев, недовольных её политикой в отношении России Результаты выборов: кто, чем и как доволен Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»

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