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Почему Меркель не будет считаться с настроением немцев, недовольных её политикой в отношении России
19 марта 2018, 08:54 • 146 • Аналитика
После полугодового правительственного кризиса Ангела Меркель пробралась-таки в кресло канцлера Германии. На этот раз – почти по-пластунски. Одной из первой акций бундесканцлерин на её старом-новом посту стало совместное с лидерами Америки, Британии и Франции заявление. В нем Россия обвиняется в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британскими спецслужбами. Тем самым Меркель уже на старте своего нового срока работы продемонстрировала, что не собирается менять германскую политику в отношении России.
Чем удивил мартовский опрос по заказу Welt?
Меж тем, замеры общественного мнения показывают: в Германии устали не только от долгого правления Ангелы Меркель, но и от её антироссийской политики. В субботу, 17 марта, газета Welt опубликовала итоги недавно проведённого социологического опроса, который зафиксировал возрастающее желание немцев сблизиться с Россией, улучшить отношения с ней.
В прошлом августе на аналогичном опросе за сближение Берлина и Москвы высказывались менее половины респондентов (42%). Теперь на улучшение отношений с Россией выступили 58 процентов жителей Германии и только 14 процентов опрошенных согласились оставить без изменения нынешнюю политику немецких властей.
В какой-то мере компанию им составили ещё 26 процентов респондентов. Эти люди считают, что Берлин вообще должен дистанцироваться от Москвы. Как бы то ни было, опрос очевидно показал: в немецком обществе нарастают оппозиционные настроения к политике Меркель на российском направлении.
Welt отмечает, что наибольшие симпатии к России в очередной раз проявили жители восточных земель Германии, входивших ранее в состав ГДР. Там 72 процента опрошенных выступили за политику сближения Германии и России, а 43 процента – даже настроены на «значительное сближение».
В западных германских землях за сближение двух стран высказались 54 процента участников опроса. Такая же тенденция сохраняется, если посмотреть на ответы в разрезе политических пристрастий респондентов. За сближение с Россией выступило большинство сторонников всех крупных политических партий, включая христианских демократов Ангелы Меркель.
Особняком стоят только немцы, голосовавшие за экологов из партии «Союз-90 / Зелёные». Но даже среди них число людей, которые видят Германию на дистанции от России, лишь незначительно превысило сторонников сближения – 44 и против 39 процентов. Зато электорат правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в подавляющем большинстве разделяет идею сближения с Россией. За это высказались 81 процент опрошенных.
Кстати, «АиГ» в последние годы пользуется всё большей популярностью немцев и даже провела на осенних выборах в Бундестаг 94 своих депутата, сформировав третью по численности фракцию германского парламента. Эксперты предсказывали ей ещё больший успех в случае, если кризис с формированием правительства приведёт к новым досрочным выборам.
Не в последнюю очередь под давлением этой угрозы политики из блока ХДС/ХСС и СДРГ пересилили взаимную неприязнь и смогли в конечном итоге сформировать «великую коалицию» нового германского правительства. Однако отмахнуться от настроений избирателей «АиГ» они не смогли.
В минувшую пятницу новый министр внутренних дел, бывший лидер ХСС и бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер в интервью немецким СМИ отчасти повторил один из предвыборных постулатов «АиГ» об угрозах, которые несёт политика властей, поощряющих миграцию в Германию из стран Азии и Африки.
Зеехофер заявил о планах «созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии». По мнению министра, мусульмане стали частью Германии, однако это не значит, что немцы из-за фальшиво понятой тактичности должны отказываться от собственных христианских традиций.
«Ислам не является частью Германии», – пришёл к выводу Хорст Зеехофер. Его заявление вызвало немедленную реакцию мультикультуралистки Ангелы Меркель. «Ислам – часть Германии!», – парировала бундесканцлерин своему министру. Её реплика чётко показала, что Меркель так и не усвоила уроки последних выборов и будет продолжать свою прежнюю политику.
Хотя ещё в 2016 году замеры общественного мнения показали крайнюю настороженность немцев по отношению к исламу. Тогда 60 процентов опрошенных назвали ислам чуждым Германии. За прошедшее время это настроение в немецком обществе, по оценкам экспертов, только усилилось. Однако Меркель осталась при своём мнении.
Под пропагандистским прессом
Похоже, точно так же получится и с желанием немцев улучшить отношения с Россией. Как в случае с мультикультурализмом, Меркель и здесь рассчитывает не на одобрение населением действий правящего кабинета, а на поддержку германских СМИ, известных своей зашкаливающей русофобией.
Этот феномен изучал докторант университета Базеля Йохен Янсен. Проанализировав публикации германских СМИ о России, он пришел к неожиданному для себя выводу: «среди них преобладают отрицательные репортажи, написанные в негативных и пренебрежительных тонах,.. такого не было даже во времена «холодной войны».
Своё исследование Янсон сопроводил многими яркими примерами. Вот каким он увидел описание космодрома «Байконур» в газете «Handelsblatt»: «гигантский склад металлолома», где удачный старт ракеты-носителя следует немедленно «обмыть». Возмущенный Йохен Янсен задается вопросом: «Не обул ли немецкий автор при написании этой статьи нацистско-коричневые ботинки и не поклонялся ли он портрету доктора Геббельса? В конце концов, русские с этого «склада металлолома» умудряются посылать в космическое пространство ракеты, – вот что могло бы стать темой для статьи!»
Между прочим, в России к немцам благожелательное отношение. Фонд Фридриха Эберта и Союз немецкой экономики в России провели исследование, которое показало: подавляющее большинство граждан Германии, постоянно работающих в Москве, чувствуют себя здесь вполне комфортно. 84% опрошенных полагают, что «немецкие СМИ необъективны в отношении России и намеренно сгущают краски».
Причину этого докторант Йохен Янсен видит «в проигранной немцами мировой войне». «То, что на восточном фронте проходили самые жесткие сражения, и Россия внесла самый большой вклад в поражение Германии, осталось в коллективной памяти. Не забыт и тот факт, что немецкие солдаты нигде не лютовали так жестоко, как в России. Чтобы компенсировать собственные «долги», немцы после войны предпочитали вспоминать о насилии со стороны Красной Армии. Нынешнее предвзятое отношение к России во многом следствие этого комплекса. Кроме того, в последнее время немцы видят, что «противник зашевелился» – это не может не раздражать».
Наверное, Янсен не так уж далёк от истины. В пользу этого говорит прямая поддержка берлинским политикумом переворота в Киеве, устроенного наследниками украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами в годы второй мировой войны. Русофобскую позицию Германии видно и по молчаливому согласию её правящей элиты на ежегодные марши в Прибалтике недобитых эсэсовцев и притеснение здесь же русскоязычного населения.
К этой безрадостной картине можно добавить усиливающееся влияние ЦРУ на редакционную политику ведущих немецких СМИ. Американцы, не особенно таясь, используют своих партнёров по НАТО для давления на Россию. И даже оплачивают их «нелёгкий труд». Об этом в книге ««Купленная журналистика» достаточно подробно написал Удо Ульфкотте, бывший редактор одной из самых крупных газет Германии – Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Удивительно, как под таким пропагандистским прессом немцы ещё умудряются менять своё отношение к России и выступать за сближение с ней. Меняются многие, кроме канцлера Ангелы Меркель. Говорят, у неё сложились непростые отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
Судя по всему, это половина правды. Научный руководитель Германо-российского форума Александр Рар находит другое объяснение. По его мнению, Ангела Меркель отступила от прогерманской политики своих предшественников (канцлеров Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера), которые даже в период холодной войны стремились к стратегическому балансу с Москвой.
«Канцлер Меркель выступила за стопроцентную лояльность и преданность Соединенным Штатам и панъевропейскую политику Германии»,– считает Рар. Так она не только встала в строй самых громких критиков России (Польша, Прибалтика и иже с ними), но в чём-то даже превзошла их, поскольку имела большее влияние на усиление антироссийских санкций.
Сейчас Меркель трудно выбраться из наезженной политической колеи. На это не повлияет даже наметившееся изменение в общественном настроении немцев. Германия обречена терпеть канцлера, «который гуляет сам по себе», поскольку всё меньше становится сил, на которые опирается Меркель. Вряд ли это будет продолжаться долго…
Автор: Геннадий Грановский
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