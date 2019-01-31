Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер застрял вместе с немецкой делегацией в Эфиопии из-за поломки правительственного самолёта, канцлер Ангела Меркель по той же причине опоздала на последний саммит «двадцатки» в Аргентине. Что происходит?

Автор:

Латышев Сергей

Когда немецкие лидеры отправляются с визитом в страну, в которую надо лететь на самолёте, всё происходит «как в последний раз»: никто не знает, когда они на самом деле туда прилетят, когда вернутся и вернутся ли из своего вояжа вообще. Поскольку летают на «воздушных гробах». Инциденты с их самолётами случаются с такой пугающей регулярностью, что на ум приходят самые нехорошие мысли.

Последняя история такого рода произошла 30 января с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который застрял вместе с правительственной делегацией в составе 55 человек в Эфиопии. Причина? Их самолёт Airbus A340 «Теодор Хойс» сломался. Возникли проблемы с системой подачи сжатого воздуха.

Для самого Штайнмайера всё это напоминало «день сурка». В 2014 году, будучи министром иностранных дел, он тоже застрял в Аддис-Абебе из-за поломки правительственного самолёта.

Сколько можно искушать судьбу?

В ноябре 2018 года правительственный самолёт аналогичного типа «Конрад Аденауэр» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на борту прервал полёт из Берлина на саммит «двадцатки» в Аргентину и, развернувшись над Нидерландами, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кёльн/Бонн из-за «сбоя электронных систем». Меркель пришлось добираться до Буэнос-Айреса «на перекладных» - лететь вместе со своим министром финансов Олафом Шольцем в Новый Свет коммерческим рейсом из Мадрида, в результате чего они пропустили открытие саммита, одной из тем которого стала эскалация конфликта в Донбассе и действия России в Керченском проливе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Вальтер Штайнмайер постоянно рискуют своей жизнью, отправляясь в зарубежные турне на ненадёжных самолётах. Фото: www.globallookpress.com