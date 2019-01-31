Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Похоронивший" президента Татарстана теперь стал "экспертом"...
Порошенко выполняет заказ Вашингтона! Кургинян рассказал об "особенностях&q...
"Какая демократия? Это шизофрения!" Соловьев ПОРВАЛ украинского экспер...
«Повышает риски»: как в Москве отреагировали на решение США начать выпуск ядерны...
Главная / В мире

Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?

31 января 2019, 19:24  •  73 • В мире
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер застрял вместе с немецкой делегацией в Эфиопии из-за поломки правительственного самолёта, канцлер Ангела Меркель по той же причине опоздала на последний саммит «двадцатки» в Аргентине. Что происходит?
Автор:
Латышев Сергей
Когда немецкие лидеры отправляются с визитом в страну, в которую надо лететь на самолёте, всё происходит «как в последний раз»: никто не знает, когда они на самом деле туда прилетят, когда вернутся и вернутся ли из своего вояжа вообще. Поскольку летают на «воздушных гробах». Инциденты с их самолётами случаются с такой пугающей регулярностью, что на ум приходят самые нехорошие мысли.
Последняя история такого рода произошла 30 января с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который застрял вместе с правительственной делегацией в составе 55 человек в Эфиопии. Причина? Их самолёт Airbus A340 «Теодор Хойс» сломался. Возникли проблемы с системой подачи сжатого воздуха.
Для самого Штайнмайера всё это напоминало «день сурка». В 2014 году, будучи министром иностранных дел, он тоже застрял в Аддис-Абебе из-за поломки правительственного самолёта.
Сколько можно искушать судьбу?
В ноябре 2018 года правительственный самолёт аналогичного типа «Конрад Аденауэр» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на борту прервал полёт из Берлина на саммит «двадцатки» в Аргентину и, развернувшись над Нидерландами, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кёльн/Бонн из-за «сбоя электронных систем». Меркель пришлось добираться до Буэнос-Айреса «на перекладных» - лететь вместе со своим министром финансов Олафом Шольцем в Новый Свет коммерческим рейсом из Мадрида, в результате чего они пропустили открытие саммита, одной из тем которого стала эскалация конфликта в Донбассе и действия России в Керченском проливе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Вальтер Штайнмайер постоянно рискуют своей жизнью, отправляясь в зарубежные турне на ненадёжных самолётах. Фото: www.globallookpress.com

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


73
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 06:24
Что ждет Венесуэлу? Аналитики Guardian описали четыре наиболее вероятных исхода
31 января 2019, 02:54
«Усиление правоэкстремистского тренда»: почему ФРГ не может искоренить неонацистские настроения в бундесвере
31 января 2019, 09:39
"Обещал за 10 дней закончить войну — война длится уже пятый год. Обещал доллар по 10 — доллар уже по 28!": В Сети подвели итоги президентства Порошенко
Загрузка...
31 января 2019, 19:24
Почему Меркель и Штайнмайер используют «летающие гробы»?
30 января 2019, 23:54
Николас Мадуро: В моей смерти прошу винить Трампа и колумбийскую мафию
31 января 2019, 03:09
Курды по указке США развернули колонну с гумпомощью жителям Сирии
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провал...
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
27 января 2019, 14:39
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.