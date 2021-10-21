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Почему мечты Зеленского о ЕС разлетятся в прах
21 октября 2021, 02:50 • 47 • Украина
И вот Украина всеми фибрами стремится в ЕС, подгоняемая обещаниями о процветании. Правда, на деле даже верные европейские партнеры не горят желанием прописывать у себя откровенно бедного соседа.
Буквально вчера Зеленский говорил, что у него нет сомнений, что самые весомые голоса в Евросоюзе, такие как Франция и Германия, будут рады дать Украине членство в ЕС хоть завтра. Ошибается. Не готовы. Вот что говорит на эту тему немецкий политолог Александр Рар:
«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы»
Да, оказывается, иметь русофобские взгляды – не единственный критерий, по которому принимают в Евросоюз. Нужна экономика, стабильность и, что немаловажно, мир. Ни по одному из пунктов Украина не проходит, да и вряд ли когда ей удастся выйти на европейский уровень с таким-то правительством.
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