Почему мечты Зеленского о ЕС разлетятся в прах

В речах украинского президента Владимира Зеленского о будущем страны в Европе всегда слышится оптимизм. Да, всегда надо верить в лучшее. Как говорится, на Евросоюз надейся, а сам не плошай. Но Зеленский не усвоил эту мудрость.Украина, по сути, удобно устроилась. Ей со всего света тащат различные подачки, дают деньги под честное слово и всячески ублажают. Конечно, к хорошему быстро привыкаешь. Однако за всеми этими благами украинский истеблишмент не замечает, как Европа использует страну. Хотя, может быть и замечают, но от кормушки отлипать не хотят.И вот Украина всеми фибрами стремится в ЕС, подгоняемая обещаниями о процветании. Правда, на деле даже верные европейские партнеры не горят желанием прописывать у себя откровенно бедного соседа.Буквально вчера Зеленский говорил, что у него нет сомнений, что самые весомые голоса в Евросоюзе, такие как Франция и Германия, будут рады дать Украине членство в ЕС хоть завтра. Ошибается. Не готовы. Вот что говорит на эту тему немецкий политолог Александр Рар:«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы»Да, оказывается, иметь русофобские взгляды – не единственный критерий, по которому принимают в Евросоюз. Нужна экономика, стабильность и, что немаловажно, мир. Ни по одному из пунктов Украина не проходит, да и вряд ли когда ей удастся выйти на европейский уровень с таким-то правительством.