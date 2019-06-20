Почему Малайзия не верит, что Россия уничтожила боинг МН17

Автор:

Латышев Сергей

Честный политик (иногда встречаются и такие), патриот своей страны, человек с безупречной репутацией, который всякого насмотрелся за 93 года своей жизни, страдал от лжи и обмана, может себе позволить практически всё. В том числе и честно сказать, что думает, не боясь последствий – политических или каких-либо ещё. На рубеже вечности и земной суеты обычно так и бывает. А поскольку ни обычный человек, ни особенно политик не обязан говорить всё, о чём знает, очень похоже на то, что движет Махатхиром Мохамадом не только здравый смысл, но и знание того, что на самом деле произошло.

Глава малайзийского правительства правдивой информацией наверняка обладает. Хотя циничная провокация с гибелью в небе Донбасса малайзийского «Боинга-777» произошла до того, как он вновь стал премьером.

Махатхир Мохамад – творец малайзийского экономического чуда – прекрасно знает методы достижения своих целей США и их союзниками. При нём Малайзия из слаборазвитой аграрной страны превратилась в «азиатского тигра». Темпы экономического роста до организованного США в 1998 году финансового кризиса составляли там 9% ВВП. Малайзия быстрее других стран и с минимальными потерями вышла под его руководством из кризиса, потому что Мохамад отвергал советы МВФ и Вашингтона и делал то, что считал нужным, за что потом и пострадал.

Противник западных «ценностей», критик Израиля и ЕС за «двойные стандарты», он не сомневается, что теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне организованы правительством и спецслужбами США. Понятно, что человек с таким опытом никогда не поверит в грубую и примитивную ложь о гибели MH17.

Почему такой пафос?

Между тем Малайзия – вместе с Нидерландами, откуда 17 июля 2014 года стартовал обречённый лайнер, Украиной, сделавшей всё для его уничтожения, и стоящими за ней США, без отмашки которых всё это было бы невозможно, – не могла изначально в этой провокации тем или иным образом не поучаствовать, поскольку это был её самолёт. Вынужденно, конечно. Как и Южная Корея, потерявшая два своих пассажирских боинга – в 1978-м и 1983 году, над Карелией и Сахалином – в антироссийских провокациях в интересах США.

Поэтому «подставить» свою страну, пусть и управлявшуюся тогда несимпатичными ему людьми, Мохамад не может.

Но тем сильнее и праведнее его гнев против тех, кто пытается повесить это преступление на совсем невиновного – на Россию.

93-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад – не только самый пожилой, но, вероятно, и самый честный политик мира. Фото: www.globallookpress.com

Что сказал премьер?

Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным – чтобы найти способ обвинить Россию в противоправных действиях, – заявил Мохамад. – Ещё до того, как началось расследование этого дела, они уже утверждали, что вина лежит на России.

«Что касается нас, – отметил малайзийский премьер, – мы хотим получить доказательства вины. Но пока что никаких доказательств нет, одни слухи».

«Это смехотворно. Кто-то стреляет из пистолета, и вы не можете видеть кто, но вы знаете, кто стрелял», – возмутился политик-ветеран.

Он отверг высказанное журналистом предположение о том, что Куала-Лумпур поддерживает Россию, потому что та закупает в Малайзии пальмовое масло, поведала сегодня газета The Star.

Запад совершенно не собирается расследовать свою собственную провокацию. Фото: www.globallookpress.com

Что возмутило Мохамада?

Эти комментарии были сделаны на следующий день после того, как фарсовая Совместная следственная группа (ССГ), состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Голландии, Украины и Малайзии, назвала имена четырёх подозреваемых, якобы организовавших крушение малайзийского лайнера над Донбассом. Ими были объявлены донецкие полевые командиры – Стрелков (Игорь Гиркин), Гюрза (Олег Пулатов), Хмурый (Сергей Дубинский), Крот (Леонид Харченко). Все они, естественно, связаны с ГРУ и, хотя «сами не нажимали на кнопки», «тесно работали для получения системы "Бук" и её доставки на место запуска с целью сбить самолёт».

Видимо, именно благодаря позиции Малайзии мистификаторы, приурочившие это наглое и беспардонное враньё к саммиту ЕС с целью продления без разговоров антироссийских санкций, не пошли дальше. А вовсе не потому, что опираются в своих обвинениях на фейковые аккаунты в социальных сетях, сплетни, слухи, сотрудничающих с западными спецслужбами блогеров из Bellingcat. Теперь это нормально. Highly likely, если это касается России и других стран-«изгоев», – значит, доказано.

Озвученная ССГ насквозь политизированная версия, что четыре не ладивших между собой «сепаратиста» смогли организовать непонятно для чего уничтожение летевшего на недосягаемой высоте пассажирского авиалайнера, является самой неправдоподобной из всех на этот счёт существующих. Особенно когда конкретно известно, кто с украинской стороны стрелял по боингу, из чего, судьбы этих людей, у каких стран (России и США) есть неопровержимые данные объективного контроля, позволяющие конкретно указать на виновника.

К взрыву американского боинга над Шотландией в 1988 году были причастны многие, кроме ливийцев, на которых его повесили. Фото: www.globallookpress.com

Более правдоподобные версии

Куда более правдоподобной выглядит «конспирологическая» версия о том, что Украина перепутала малайзийский боинг с возвращавшимся в Россию из Бразилии самолётом российского президента Владимира Путина, которого Киев вместе со своими заокеанскими кураторами решили уничтожить. И по размерам, и по окраске эти самолёты, которые почти пересеклись в одной точке в небе над Европой, очень похожи.

Есть и масса неудобных для Запада и поэтому игнорируемых им доказательств того, что малайзийский боинг был заминирован в Голландии, набит трупами и что это была грандиозная геополитическая провокация англосаксонских и тесно связанных с ними голландских спецслужб с целью дискредитации России. В частности, чтобы отобрать у неё чемпионат мира по футболу, изменить политику Москвы в регионе, и не только.

Схожая провокация против Ливии со взрывом американского боинга над Шотландией в 1988 году, которую повесили на Триполи и за которую невиновных ливийцев заставили заплатить огромные деньги, стала фактически прологом трагедии, происшедшей впоследствии с их государством. Эта печальная история также хорошо известна Махатхиру Мохамаду, и он, конечно, не желает новых провокаций Запада такого рода, жертвами которых может стать любая страна, в том числе его собственная.