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Почему Макрон получил по лицу: Эксперт назвал главную ошибку "прикреплённого"
08 июня 2021, 22:20 • 208 • Политика
Макрон получил пощёчину во время встречи с народом. "Охрана сама по себе в данном случае не сработала. Потому что любая угроза в отношении охраняемого лица должна быть прежде всего предусмотрена охраной, а во-вторых, нейтрализована", - отметил эксперт по охране.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром. Инцидент прокомментировал президент Национальной ассоциации телохранителей, бывший сотрудник девятого управления КГБ Дмитрий Фонарёв.
Он указал, что если охраняемому лицу нанесён ущерб, то это недоработка охраны. Особенно если охраняемое лицо - это президент Франции. С другой стороны, европейская школа личной охраны, по мнению эксперта, является достаточно примитивной. Поэтому похожие инциденты случались не только с Макроном, но и с его предшественником Франсуа Олландом.
- сказал Дмитрий Фонарёв в интервью Царьграду.
Эксперт отметил, что чем более "демократичной" является страна, тем сложнее охрана первого лица. Он считает, что близок к народу, а народ точно так же считает себя вправе выразить своё отношение к этому руководителю. Поэтому на любом подобном мероприятии обязательно должен присутствовать "прикреплённый".
- объяснил Дмитрий Фонарёв.
К примеру, если к охраняемому лицу потянулись руки, надо компенсировать, если полетело что-то - надо нейтрализовать.
- отмечает эксперт.
Поэтому если охраняемому человеку попали чем-то по лицу, то это стопроцентная ошибка охраны. Это говорит прежде всего о некомпетентности охраны, о её невысокой квалификации.
- резюмировал Дмитрий Фонарёв.
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