Почему Макрон получил по лицу: Эксперт назвал главную ошибку "прикреплённого"

Макрон получил пощёчину во время встречи с народом. "Охрана сама по себе в данном случае не сработала. Потому что любая угроза в отношении охраняемого лица должна быть прежде всего предусмотрена охраной, а во-вторых, нейтрализована", - отметил эксперт по охране.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром. Инцидент прокомментировал президент Национальной ассоциации телохранителей, бывший сотрудник девятого управления КГБ Дмитрий Фонарёв.

Он указал, что если охраняемому лицу нанесён ущерб, то это недоработка охраны. Особенно если охраняемое лицо - это президент Франции. С другой стороны, европейская школа личной охраны, по мнению эксперта, является достаточно примитивной. Поэтому похожие инциденты случались не только с Макроном, но и с его предшественником Франсуа Олландом.

Охрана сама по себе в данном случае не сработала. Потому что любая угроза в отношении охраняемого лица должна быть прежде всего предусмотрена охраной, а во-вторых, нейтрализована,

- сказал Дмитрий Фонарёв в интервью Царьграду.

Эксперт отметил, что чем более "демократичной" является страна, тем сложнее охрана первого лица. Он считает, что близок к народу, а народ точно так же считает себя вправе выразить своё отношение к этому руководителю. Поэтому на любом подобном мероприятии обязательно должен присутствовать "прикреплённый".

Прикреплённый - это сотрудник охраны, который отвечает за безопасность охраняемого лица. Он должен находиться в непосредственной близости с сохраняемым лицом. И как раз его ответственность заключается в том, чтобы он не допустил нанесения ущерба охраняемому лицу, то есть он находится рядом, и любые действия в отношении охраняемого лица он должен предусмотреть и пресечь,

- объяснил Дмитрий Фонарёв.

К примеру, если к охраняемому лицу потянулись руки, надо компенсировать, если полетело что-то - надо нейтрализовать.

В Англии очень любят кидаться всякими помидорами, яйцами, майонезом, чаем, чем угодно, это мы знаем. Биллу Гейтсу тортом попали по лицу три раза подряд, в Амстердаме, по-моему, это было,

- отмечает эксперт.

Поэтому если охраняемому человеку попали чем-то по лицу, то это стопроцентная ошибка охраны. Это говорит прежде всего о некомпетентности охраны, о её невысокой квалификации.

По идее, должны последовать оргвыводы в отношении того человека, кто отвечал за безопасность Макрона,

- резюмировал Дмитрий Фонарёв.