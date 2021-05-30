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Почему Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России": "Креаклы риск не любят"
30 мая 2021, 23:50 • 31 • Политика
Политолог Руслан Осташко объяснил, почему исполнитель Андрей Макаревич не бежит из "тоскливой и противной России". По словам эксперта, "креаклы риск не любят".
Политолог Руслан Осташко ответил на слова лидера "Машины времени" Андрея Макаревича о "противной и тоскливой" жизни в России. Эксперт предположил, почему певец, несмотря на такое отношение к стране, не хочет её покидать.
Политолог напомнил, что Макаревич ещё в 2019 году зарегистрировал брак с гражданкой Израиля Эйнат Кляйн, однако от эмиграции пока воздерживается.
"В Израиле, в отличие от "ужасной и тоталитарной" России, существует неиллюзорная возможность стать жертвой ракетного обстрела или теракта. А креаклы вроде Макаревича такой риск не любят", - заявил Осташко.
По его словам, главное в жизни таких людей - тёплое безопасное место "для собственного седалища". Политолог во время эфира на YouTube-канале "Политическая Россия - PolitRussia" выразил уверенность, что Макаревич из России "не сдвинет".
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