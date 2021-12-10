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Почему люди бастуют из-за QR-кодов? Пронько разложил всё по полочкам
10 декабря 2021, 08:45 • 65 • Политика
Абсолютное большинство граждан России не поддерживают законопроекты о введении в стране так называемых QR-кодов, без которых с 1 февраля 2022 года станет невозможно посещать общественные места, а также пользоваться воздушным и железнодорожным транспортом. Ключевой внутриполитический вопрос – услышит ли власть мнение большинства?
По данным социологов, 76% соотечественников выступают против сегрегации через QR-коды, которая, по мнению как минимум половины наших врачей, участвовавших в специальном исследовании, не имеет никакой медицинской целесообразности. Причина – заболеть могут как вакцинированные, так и не вакцинированные. 59% категорически отвергают данную инициативу правительства. Только 21% дали своё согласие на использование QR-кодов в транспорте, а каждый третий для посещения ресторанов, музеев, торговых центров и массовых мероприятий.
16 декабря Государственная дума, которая взяла трёхнедельную паузу, чтобы изучить общественное мнение по резонансным законопроектам о QR-кодах, вернётся к рассмотрению данного вопроса. Услышат ли депутаты мнение абсолютного большинства или пойдут на лобовое столкновение, что наряду с возможной вакцинацией детей может привести к далеко идущим последствиям, вопрос открытый. Из коридоров власти периодически идут сообщения, что власть готова пойти на компромисс. Один из них – предоставление QR-кодов "неофициально" переболевшим с высоким уровнем антител. Об этом просит и глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
Кстати, доктор юридических наук, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в России Игорь Понкин дал своё заключение правительственным законопроектам по QR-кодам.
По его мнению, цифровой идентификатор человека становится основой для реализации конституционных прав и получения социальных услуг. При этом QR-код находится в электронной базе, которую в любой момент могут изменить – как её владелец, так и криминал. Абсолютно защищённых баз нет и не может быть, а это существенные риски для каждого из нас. Более того, QR-коды были разработаны для маркировки товаров, а не для идентификации человека. По мнению Игоря Понкина, данный факт унижает человеческое достоинство, что противоречит 21-й статье Конституции страны.
Люди будут ещё больше недовольны, когда узнают про инициативу авиакомпаний, которые предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу. Впрочем, президент России Владимир Путин накануне впервые прокомментировал инициативы с QR-кодами на транспорте и подчеркнул, что действовать следует осторожно:
Что с того?
На мой взгляд, введение QR-кодов в России приведёт к серьёзному общественно-политическому кризису. К фактической сегрегации населения страны. Однако есть ещё один, возможно, более существенный момент: государство может запустить цепную реакцию коллективной безответственности и игнорирования закона, а это, в свою очередь, будет иметь труднопрогнозируемые последствия. До ключевого решения осталось ровно семь дней.
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