Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Похоронивший" президента Татарстана теперь стал "экспертом"...
Госстат Украины назвал сумму долгов украинцев за коммунальные услуги
"Абсолютное большинство" против: Глава Сахалинской области о передаче ...
Выборы на Украине: «Юморист» обошел «женщину с рулем»
Главная / В России

Почему Лужков решение Хрущева подарить Крым Украине не признает, а идею отдать Курилы Японии – поддерживает

31 января 2019, 20:54  •  120 • В России

Помните, была такая популярная реклама пива «Толстяк»: одетый в Деда Мороза актер Александр Семчев так увлекся распитием хмельного напитка в компании друзей, что явился на праздник аж 8 марта. Последовавший диалог («Ты где был?» - «Пиво пил. А мужики-то и не знают…») быстро стал мемом. Вот так и сейчас: новогодние праздники вроде закончились, а один из «дедов морозов» только нарисовался. Сразу несколько каналов в соцсетях сообщили, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков собрался вернуться на политическую авансцену – принять участие в предстоящих выборах Мосгордумы и даже возглавить законодательную власть в столице. Как утверждает «Кремлевский безбашенник», он «регулярно проводил встречи с членами своей старой команды» с конца ноября до конца декабря прошлого года.

Сам Лужков успел опровергнуть эти слухи, назвав их «бредом». Однако в нашем информационном мире, как известно, дыма без огня не бывает. Тем более, что ньюсмейкер тут же выступил с сенсационным комментарием по внешней политике. Ностальгируя по тем временам, когда он вместе с бывшим премьер-министром Страны Восходящего Солнца Дзюнъитиро Коидзуми возглавлял российско-японский «совет мудрецов», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» взял да и предложил… подарить Японии часть Южных Курил – остров Шикотан и гряду Хабомаи – в обмен на заключение мирного договора. Он обосновал это подписанной в 1956 г., но так и не реализованной советско-японской декларацией. «Это основание, на котором должны двигаться японцы и наши, если мы подтверждаем договоренности на межгосударственном уровне, достигнутые в те времена. С каким режимом взаимодействия и использования? Это вопрос больше хозяйственный. А вопрос статуса, я думаю, нужно решать в рамках той договоренности, которая была», - заявил Лужков.

Это пробуждение титана натолкнуло меня на размышления. Сравнивая периоды Лужкова и Собянина в жизни моего родного города, я не перестаю удивляться. Юрий Михайлович практически безраздельно, как удельный князь, правил Москвой 18 лет, причем на его правление пришлись самые «тучные», «нулевые» годы, когда нефтедоллары сыпались, как из рога изобилия, а все компании нефтегазового сектора платили налоги в столице. Единственными ощутимыми достижениями за все эти годы стали, пожалуй, МКАД и чудовищный монумент Петру Первому на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала. Причем этот «шедевр» мэрского друга Зураба Церетели изначально представлял собой памятник Христофору Колумбу, который он пытался впарить Испании к 500-летию открытия Америки в 1992 г., но тамошние власти вежливо отказались от этого пугала.

Собянину досталась Москва в гораздо более сложных условиях. Не успел отгреметь кризис 2008-2009 гг., как обрушились цены на нефть и западные санкции. Многие крупные компании перевели свои головные офисы из столицы в другие города. Однако в плане градостроительства и инфраструктуры при нынешнем мэре, к которому коренные москвичи поначалу относились весьма скептически, для города было сделано во сто крат больше, чем при его предшественнике. Именно поэтому Москва занимает первые строчки в мировых рейтингах городов по удобству жизни для населения, что Лужкову и не снилось.

Где тут собака зарыта? Ответ на эту головоломку очень прост: у Собянина нет жены-строителя, которая покорила вершины «списка Форбс» и ныне проживает в Лондоне. Нет «брата Тельмана», Шалвы, Зураба и других закадычных друзей, которые гуляли по городскому бюджету, как по бесплатному буфету в отеле «все включено». Нет кассира семьи в лице начальника муниципального «Банка Москвы», в котором «растворилось» 5 млрд. долларов, а сам начальник оказался обладателем самого дорого поместья Туманного Альбиона, принадлежавшего ранее принцу Уэльскому. Москва при Собянине не тратит деньги на безумные, не имеющие никакого отношения к городу проекты вроде поворота сибирских рек в Среднюю Азию. И вообще, мэр занимается тем, чем и должен заниматься – обустраивает город, а не лезет в геополитику, не пишет графоманские трактаты, не изобретает кулебяки и не откалывает цирковые номера.

Мэром Махачкалы стал политик из Москвы

Кстати, о геополитике. Возвращаюсь к вопросу о Южных Курилах, не могу не вспомнить, как яростно Юрий Михайлович отстаивал возвращение Крыма из Украины в Россию. При этом в качестве главного обоснования необходимости такого шага он указывал на то, что Крымскую область передали из юрисдикции РСФСР в УССР волюнтаристским решением Хрущева. Советско-японская декларация была, на самом деле, очередной авантюрой Никиты Сергеевича, который хотел в рамках мирного договора сделать Японию нейтральным государством и добиться вывода с ее территории американских военных баз. Решительно не понимаю, почему в одном случае решение генсека-самодура подарить кому-то «Кемску волость» Лужков не признает, а в другом – поддерживает.

Впрочем, этому может быть дано объяснение. Судя по книге бывшего мэра «Российские «законы Паркинсона», он хорошо изучил творчество известного английского историка. Видимо, его любимым изречением и жизненным кредо стало «для репутации важен размах, а не итог».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


120
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 17:39
Глава Курганской области запретил своим подчиненным говорить, что «денег нет»
31 января 2019, 20:54
Путин - Васильевой: Не нужно учителей нахваливать, за их зарплатой следите
31 января 2019, 14:24
Путин заранее знал о задержании Арашукова
Загрузка...
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
31 января 2019, 20:54
Франц Клинцевич: Большой вопрос — как Арашуков попал в парламент
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провал...
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
30 января 2019, 14:09
"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
29 января 2019, 05:39
"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.