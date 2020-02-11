Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли

Несмотря на то что Минск до последнего момента рассчитывал на то, что договор с Россией на поставки энергосырья удастся заключить со скидкой, добиться привилегий так и не удалось. Минск пошёл на уступки, белорусские НПЗ сообщили о том, что будут покупать сырьё по мировым ценам. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он заявил, что работа продолжится "со всеми субъектами нефтяного рынка России".

"Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал и наш президент, белорусская сторона. Что Белоруссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал чиновник.

В ближайшие дни переговоры по поставкам энергосырья будут продолжены, добавил белорусский вице-премьер. При этом Александр Лукашенко заявлял ранее, что Минск был согласен покупать нефть по мировым ценам, однако российская сторона якобы настаивала на "более высоких премиальных по договорам о поставках".

Переговоры президентов России и Белоруссии проходили в Сочи 7 февраля. Один из важных вопросов - закупка нефти Белоруссией у России. Комментируя первые итоги переговоров глав государств, замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак заявил:

Мы не сможем предоставить скидок.

Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. А спустя короткое время анонимные источники, например авторы "Незыгаря", настаивали, что "во время переговоров в Сочи Лукашенко конфликтовал с Козаком", а "президент (Владимир Путин. - Ред.) несколько раз сдерживал агрессивный тон гостя".

"Все попытки Лукашенко надавить на Россию закончились ничем. Белорусская делегация подготовилась очень слабо. Многие вопросы вынеcли на дополнительные консультации. Александр Лукашенко покинул переговоры в подавленном настроении. В комнате сочинской резиденции белорусского гостя до утра горел свет", - добавлял автор канала.

Царьград в беседе с экспертом пытался понять, насколько оправдана подобная инсайдерская информация об итогах переговоров.

"Храбрится! А Путина увидит - и... всё"

Политолог Андрей Суздальцев, оценивая итоги встречи в Сочи, рассказал, как Владимир Путин и Александр Лукашенко договаривались о ценах на нефть и газ: "Храбрится! А Путина видит - и... всё", - отметил эксперт, добавив, что у Лукашенко, тем не менее, "звериное чутьё". Но и это не уберегло делегацию от "воплей и слёз". В целом с инсайдерской оценкой Суздальцев согласен. Он отметил, что его собственные источники говорят о том же: действительно, Лукашенко был расстроен и, по всей видимости, плохо подготовлен.

По словам эксперта, президент Белоруссии должен был приехать в Сочи на переговоры по ценам на энергоресурсы не 7 февраля, а неделей раньше. Российская сторона пригласила его по закрытым каналам, однако скандал уже разгорелся и Лукашенко отказался. Суздальцев отметил, что в то же время в Минск с визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео и белорусские эксперты вдруг решили, что это даст Лукашенко преимущества на переговорах с Путиным. Однако они ошиблись.

"Это, конечно, никакой не политический актив и даже минус для него”, - указал политолог.

По мнению Суздальцева, боевой настрой Лукашенко сбило опоздание российского лидера на встречу. Вместо 6 февраля Путин прибыл в Сочи 7-го числа.

"Лукашенко, он чувствует, что-то не то происходит. Чутьё у него звериное. Он почувствовал, что бывают ситуации, когда люди... их отсутствие бывает хуже, чем присутствие", - указал эксперт.

Он также отметил, что вся история со скандалом насчёт поставок газа и нефти привела к фактическому срыву обсуждения интеграции двух стран. Однако в Сочи Лукашенко и Путин всё же урегулировали эти моменты, как и цены на ресурсы.

Я знаю, что там, конечно, были вопли и слёзы и так далее. Но не знаю. По поводу 152 долларов - информация проскакивала. Если её считать по формуле, которая была согласована с Лукашенко ещё в 11-м году, то да, 152 доллара есть. Так что это, можно считать, и скидка, 127 долларов. Мы здесь много не теряем, потому что конъюнктура… тёплая зима.

Высказался эксперт и о резких репликах Лукашенко накануне визита в Сочи.

"Храбрится! - сказал Суздальцев, имея в виду заявления президента Белоруссии в Минске. - А потому каждый раз приезжает, Путина видит - и... всё. И это куда-то пропало. И он обижается, он там кричит иногда, он там психует".

По словам эксперта, в Москве, да и в Минске к таким перепадам уже привыкли. В целом же, как добавил эксперт, по нефти Россия Лукашенко "поймала", а по газу договорённости остались прежними, что не сулит Москве потерь.

Ставка на США. Ещё один неверный шаг

Минск пытался шантажировать Москву прошедшим визитом госсекретаря США Майкла Помпео. Однако "это никакой не политический актив и даже минус" для Лукашенко, убеждён политолог Суздальцев. В результате "Москва посмеялась" и над Помпео, и над Лукашенко.

С Помпео носились как с писаной торбой. То есть они считали, что визит Помпео позиции Лукашенко укрепит. Поразительная вещь, что у них там такие раскрученные, как они считают, политологи говорили, что Помпео дал Лукашенко политический актив, которым он может воспользоваться в переговорах с Путиным. Он сказал про Помпео, но как-то тускло. Боясь, как отреагирует Москва. Москва посмеялась немножко - Помпео нас пытается пугать. И он как-то потом замолчал, к этой теме не возвращался. В общем, это никакой не политический актив и даже минус для него, - заявил Суздальцев.

Кстати, ранее политолог Дмитрий Куликов на своей странице в Twitter обратил внимание на интересный момент: сразу после вояжа госсекретаря США Майка Помпео в постсоветские страны - Белоруссию, Казахстан и на Украину - в рабочую поездку на Кубу, в Мексику и Венесуэлу отправился глава МИД России Сергей Лавров.

"Совпадение? Не думаю", - отметил Куликов.

А заявления Лукашенко в свете сочинских переговоров прокомментировал и политолог Сергей Михеев, подводя итоги для Царьграда.

Кстати, в инсайдерской версии "Незыгаря" звучала версия о том, что Путину надоели переговоры с Лукашенко. Однако, например, Суздальцев считает, что это неправда. И дело не том, что Путин как-то особенно относится к Лукашенко. Просто он заботится и о русском, и о белорусском народе, понимая, что все мы - часть Империи. Белорусы могут видеть, что Россия "не отбрыкается", а протягивает руку, считает политолог.