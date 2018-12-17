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Почему Лукашенко боится России и предпочитает НАТО

17 декабря 2018, 16:09  •  117 • Политика
Александр Лукашенко напугал Белоруссию попытками «впихнуть» её в состав России. За два дня до этого он назвал НАТО меньшим злом, чем «нацменов с ружьём» на Украине
Автор:
Гасанов Камран
Россия поглощает Белоруссию? Россия теряет Белоруссию? Или наш западный сосед решил взять курс на НАТО? Повод для таких сомнений и спекуляций дала жёсткая беседа Александра Лукашенко с журналистами на брифинге 16 декабря.
На нём белорусский президент заявил о попытках определённых сил разделить страну на области и «впихнуть» её в состав России.
Нам говорят — (налоговый) манёвр будет, когда будет более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации. Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно,
- заявил Лукашенко, добавив, что «суверенитет – это святое».
Фото: www.globallookpress.com
Походы на брифинги «батьки» - настоящий подарок для журналистов, делающих новости буквально из каждой фразы белорусского лидера. Но, учитывая эксцентричность любящего импровизировать Лукашенко, надо всегда учитывать и контекст.

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