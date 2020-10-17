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Почему лучше не бежать за билетом в Сербию и на Кубу: Глава СЖР предупредил жителей России

17 октября 2020, 15:15  •  49 • Политика
Росавиация подтвердила возобновление авиасообщения с Сербией и Кубой, однако не стоит пока бежать за билетом на самолёт, советует глава СЖР Соловьёв.
Росавиация подтвердила сообщение, что Россия возобновила регулярные пассажирские перевозки с Сербией и Кубой с 15 октября. Тем не менее лучше пока не спешить с визитом в эти страны, предупреждает глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
По его словам, необходимо чётко соизмерять риски. Так, от полёта на отдых, особенно с детьми или пожилыми родителями, лучше отказаться. И не только в Сербию и на Кубу, но и куда-либо в принципе.
Я бы не поехал. По работе, да. Это понятно, это святое, - сказал Владимир Соловьёв в беседе с Nation News.
Он добавил, что имеет знакомых в Сербии, и те сообщают, что эпидемиологическая обстановка в стране не внушает оптимизма. Ситуация не такая плачевная, как в Москве, но всё равно стоит несколько раз подумать, прежде чем туда лететь.

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