|
Почему Лавров отказался от встречи по "нормандскому формату": в МИД дали ответ
03 ноября 2021, 19:15 • 18 • Политика
Москва требует прояснения всех деталей
График главы российской дипломатии Сергея Лаврова не позволяет министру в ближайшее время выступить на встрече в рамках "нормандского формата", на проведении которого настаивает Киев с западными государствами. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Как указала госслужащая, глава внешнеполитического ведомства не может присутствовать на подобной встрече, не имея ясного понимания о ее результатах, равно как и времени проведения.
Захарова также отметила, что вопрос о встрече в "нормандском формате" на уровне министерств был озвучен во время переговоров Лаврова с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом во время саммита G20. Однако Париж не дал внятного ответа о том, каковы возможные итоги мероприятия.
По словам представителя российского ведомства, французский МИД проинформировали о том, что рабочий график Лаврова в ближайшее время не предполагает подобного участия.
Как указала Захарова, позиция Москвы в этом отношении остается неизменной – российская сторона исходит из того, что мероприятие необходимо тщательным образом подготовить и взять в разработку итоговый документ с информацией о состоянии переговоров и ходе выполнения итогов парижского саммита двухлетней давности с новыми ориентирами на основе Минских договоренностей. Однако, отметили в российском МИД, такого документа не существует.
"Даже в проекте", – отметила Захарова во время брифинга.
Ранее Лавров сравнил лидеров стран "нормандского саммита" с комедийной труппой.
Подпишитесь на нас
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2021, 22:15
|
02 ноября 2021, 12:55
|
28 октября 2021, 05:45
|
02 ноября 2021, 10:35
|
28 октября 2021, 07:30
|
29 октября 2021, 17:55
|
02 ноября 2021, 14:40