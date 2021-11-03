Почему Лавров отказался от встречи по "нормандскому формату": в МИД дали ответ

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Москва требует прояснения всех деталей

График главы российской дипломатии Сергея Лаврова не позволяет министру в ближайшее время выступить на встрече в рамках "нормандского формата", на проведении которого настаивает Киев с западными государствами. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как указала госслужащая, глава внешнеполитического ведомства не может присутствовать на подобной встрече, не имея ясного понимания о ее результатах, равно как и времени проведения.

Захарова также отметила, что вопрос о встрече в "нормандском формате" на уровне министерств был озвучен во время переговоров Лаврова с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом во время саммита G20. Однако Париж не дал внятного ответа о том, каковы возможные итоги мероприятия.

По словам представителя российского ведомства, французский МИД проинформировали о том, что рабочий график Лаврова в ближайшее время не предполагает подобного участия.

Как указала Захарова, позиция Москвы в этом отношении остается неизменной – российская сторона исходит из того, что мероприятие необходимо тщательным образом подготовить и взять в разработку итоговый документ с информацией о состоянии переговоров и ходе выполнения итогов парижского саммита двухлетней давности с новыми ориентирами на основе Минских договоренностей. Однако, отметили в российском МИД, такого документа не существует.

"Даже в проекте", – отметила Захарова во время брифинга.

Ранее Лавров сравнил лидеров стран "нормандского саммита" с комедийной труппой.