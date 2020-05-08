Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность • 113 • Аналитика © Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com Латвийские власти в очередной раз собрались определить ущерб, нанесенный республике в советский период. Глава Минюста Янис Борданс сообщил, что комиссия под его руководством займется созданием методики подсчета убытков. Кроме того, он обратил внимание, что Латвия была финансовым донором в СССР, перечисляя в союзный бюджет 48 процентов доходов. "Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе", — отметил министр. Русофобия и неблагодарность "бывших братьев", особенно прибалтийских, вызывает живой отклик российской аудитории. Стоит тамошнему чиновнику что-нибудь заявить про "советскую оккупацию", как отечественные СМИ наполняются многочисленными комментариями политиков, экспертов и публицистов, ядовито напоминающих и исторические факты, и колоссальные советские инвестиции в регион, и его нынешнее печальное социально-экономическое состояние. Но за привычными доводами и контраргументами нередко не замечают интересный феномен: наши недружелюбные соседи демонстрируют исключительную устойчивость в выбранной идеологической линии, как будто существуя вне реального мира и переживаемых им изменений. За три десятилетия Россия прошла путь от национальной катастрофы до державного возрождения, Европа — от безудержного еврооптимизма до Brexit и взаимного воровства медицинских масок, США утратили статус "короля мира", а Китай превратился из довольно бедной страны в одно из ведущих государств мира. При всей устойчивости идей в умах людей — неважно, идет ли речь о американской исключительности, вере страны в свое особое место в мире или либеральной политкорректности, — столь масштабные процессы не могут не влиять на них. Трамповское "Сделаем Америку снова великой" прекрасно иллюстрирует то, как приспосабливается идеология к меняющейся действительности. Прибалтийские республики прошли за тот же период по-своему не меньший путь — и дело далеко не только в том, что во имя светлого европейского будущего они пустили на металлолом индустриальное наследие "проклятого оккупационного прошлого", но это и на миллиметр не заставило их сдвинуть собственную позицию для большего соответствия новым реалиям. Изначально выбранная соседями идеология национально-государственного строительства была вполне адекватна — в девяностых и нулевых годах. Тогда вполне оправдывались жесткие прозападно-антироссийские позиции при прагматичном расчете, что, с одной стороны, есть все основания рассчитывать на определенную финансовую поддержку Европы и Штатов, а с другой — Москва никуда не денется и можно будет ее "доить", контролируя важнейшие транзитные артерии. Проблема даже не в том, что долгое время игнорировались все более явственные изменения, сигнализировавшие о необходимости пересмотра привычных конструкций: исчерпание позитивного эффекта от распила советского наследства и европейских бюджетных "инъекций", мрачные явления в экономике, депопуляция и последовательное выстраивание Россией новых транзитных схем. Это как раз вполне обычный человеческий подход — упорно верить, что негатив носит временный и поверхностный характер, что в итоге все как-нибудь рассосется и будет как было. Впечатляет то, что Латвия продолжает действовать по тем же шаблонам и ныне, когда привычный мир окончательно рассыпался и надежд на его возвращение просто не осталось. Текущие события лишь добавляют штрихов к уже давно сложившейся картине. МВФ прогнозирует на этот год падение латвийской экономики на 8,6 процента. Глава республиканского Центробанка еще более пессимистичен и допускает десять процентов. И дело тут не только в эпидемии коронавируса и в ударе, который она нанесла по многим отраслям, в частности туристической. В первом квартале — еще до всяких ограничений — в стране рухнул транзит. Объем грузовых железнодорожных перевозок сократился на 48,7 процента, а в портах — почти на 30 процентов. "Благодарить" за это Латвии надо, кстати, не Россию, а Соединенные Штаты. В декабре прошлого года Вашингтон ввел санкции против латвийского портового бизнеса. Ну а дальше власти республики стали работать сами, собственными руками разрушая важнейшую для страны индустрию. Данная история не уникальна, поскольку по похожей схеме два года назад демонтировали латвийский банковский сектор. Кто-то за океаном обратил внимание, что маленькая республика слишком уж хорошо зарабатывает на бизнесе для "взрослых" — выводе и "стирке" капиталов из постсоветских стран и предоставлении им услуг финансовой "тихой гавани". Тогда власти также молниеносно взяли под козырек и разнесли по кирпичику отрасль, которая приносила солидные деньги не только конкретным предпринимателям, но и государству в целом. Впрочем, не похоже, чтобы это волновало латвийские правящие элиты, продолжающие действовать в привычном русле. Очередной цикл заезженной пластинки о подсчете понесенного по вине СССР ущерба только подтверждает наблюдение. Самое примечательное, что им и впрямь не о чем особо беспокоиться. Вместо ласково-кусачего теляти (ласкового к Западу и кусачего по отношению к России), сосущего обеих маток, Латвия фактически уже превратилась в симулякр, который сохраняет все формальные признаки государственного образования, но по существу представляет собой пустую скорлупу без реального наполнения, включая даже людей. Любое становящееся "избыточным" по мере упрощения и ослабления экономики население выдавливается из республики и абсорбируется другими странами. Механизмы депопуляции работают бесперебойно, благо речь идет о относительно незначительных цифрах — чай не гигантская Украина. Именно поэтому тут можно проводить любую политику, включая разрушение самим государством "по звонку" ключевых отраслей экономики, реализацию замысловатых социальных экспериментов и впечатляющую идейную стойкость властных элит поперек здравого смысла и национальных интересов. Впрочем, вот уж кто может не опасаться за свое будущее, так это бюрократический аппарат и правящий класс, в чьи задачи входит поддержание всей этой государственно-политической иллюзии, которая с каждым годом все меньше связана с реальностью. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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