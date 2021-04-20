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Почему Кулеба не дозвонился Лаврову: стала известна причина

20 апреля 2021, 22:05  •  62 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Обстоятельства сложились не в пользу украинца
Недавно глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба пожаловался, что российский коллега Сергей Лавров проигнорировал его желание побеседовать. Журналистам удалось выяснить, что послужило причиной отказа шефа дипломатии России от коммуникации с украинцем.
По словам инсайдера, данный инцидент произошел еще осенью прошлого года. Украинский министр действительно звонил главе нашего МИД, однако не получил ответа. Со слов источника выходит, что обстоятельства сыграли не в пользу планировавшего побеседовать украинца. В тот момент Сергея Лаврова не было в Москве, поэтому у него отсутствовала возможность пообщаться с Дмитрием Кулебой.
Знакомый с ситуацией собеседник РИА "Новости" также отметил, что вопрос главы украинского МИД не входил в зону ответственности Лаврова и не касался двухсторонних отношений. Высокопоставленный украинец хотел побеседовать на тему отношений киевских властей с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.
Такие темы нужно обсуждать в рамках контактной группы по стабилизации ситуации в Донбассе. Источник отметил, что Кулебе следовало обратиться со своими вопросами к представителям Луганской и Донецкой народных республик.
Ранее украинский министр нажаловался, что позвонил Сергею Лаврову, а тот не поднял трубку и даже не перезвонил.

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