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Полуостров боялся оказаться оторванным от России

Крым процветал при СССР, поэтому опасался развала страны больше, чем другие регионы Украины. На это указал политолог Александр Форманчук.

Он напомнил, что до 1991 г. практически каждое крымское село производило много продукции – это и куры, и яйца, и вино. Консервное производство было налажено. Все это продавалось в дальние регионы Советского союза.

"Крым был очень тесно интегрирован в общесоюзное народное и хозяйственное пространство",

– подчеркнул Форманчук в ходе пресс-конференции в Симферополе 15 марта, посвященной вопросу жизнеспособности СССР на фоне событий 1991 года. По его мнению, Советский Союз можно было спасти, но начинать этот процесс следовало гораздо раньше. Весной же 1991 года, когда 77% жителей СССР проголосовали на всенародном референдуме за сохранение единства большой страны, было уже поздно.

Крымчане так же выступали за сохранение СССР, поскольку понимали насколько их экономика ориентирована на Россию.

"Мы понимали, что если произойдет развал СССР, то Крым останется в составе Украины, а мы всегда себя чувствовали частью России",

– приводит РИА ФАН слова крымского политолога.

Ранее на Украине заявили, что подняли полуостров из руин, и поэтому генсек Никита Хрущев закрепил за Крым украинский статус. Однако Форманчук настаивает, что за 23 года в составе Незалежной на полуострове ничего делалось для его жителей. Это стало решающим моментом в 2014 г., когда крымчане предпочли воссоединиться с Россией.