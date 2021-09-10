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Почему Кремль поддерживает Лукашенко: аналитик дал ответ

10 сентября 2021, 16:10  •  126 • Политика
Фото: president.gov.by
Москва нередко сквозь пальцы смотрит на выкрутасы Батьки
Невооруженным глазом видно, что Российская Федерация оказывает всяческую поддержку белорусскому президенту Александру Лукашенко. Москва готова прийти на выручку Батьке, несмотря на всю его многовекторность и бесконечные попытки усидеть сразу на нескольких стульях. Причину такой лояльности властей РФ к главе соседнего государства раскрыл известный аналитик Станислав Бышок.
Умудренный опытом политический эксперт подчеркнул, что Лукашенко нужен нашей стране для сохранения стабильности на западных рубежах. Белоруссия должна оставаться союзником России. В противном случае наше геополитическое положение может существенно ухудшиться. Буферная зона в виде лояльной Белоруссии защищает российское государство от агрессивно настроенных западноевропейских держав.
Стратегический интерес Москвы заключается в том, чтобы Минск не думал о вступлении в Североатлантический альянс и не осознавал себя частью Евросоюза.
"Это вопрос безопасности", – пояснил аналитик в беседе с журналистами издания "Лента".
Политический эксперт также отметил, что немаловажную роль в теплых отношениях между Москвой и Минском играет "романтика, связанная с восточно-славянским братством".
К слову, сегодня, 10 сентября, в российском кабмине одобрили дальнейшее углубление интеграции нашего государства и Белоруссии. Стороны подписали несколько десятков союзных программ. На их основе два государства продолжат и углубят сближение.

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