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Почему Кремль опять разрешил Израилю бомбить Сирию

03 июля 2019, 17:39  •  92 • Война
«СП» писала о том, что в ночь на понедельник, 1 июля Израиль в очередной раз атаковал Сирию. На этот раз удар по количеству разрушений и жертв превзошел многие прошлые. Погибли мирные граждане, в том числе один ребенок, более двух десятков раненных, в том числе и дети. При этом материальные потери местных и иранских военных незначительны — атаку, если она действительно была направлена против Тегерана, можно признать провалившейся. Из-за всего это складывается впечатление, что Тель-Авив преследовал какие-то другие цели в регионе.
Самое интересное, что эта атака на Дамаск и Хомс была одной из самых мощных за последнее время, и сирийским ПВОшникам пришлось серьезно попотеть, используя древнюю технику для отражения. Местные военные считают, что отпор был дан хороший — большинство ракет сбито, и это позволило избежать масштабных разрушений. В Израиле смотря на ситуацию иначе. По мнению специалистов из еврейского государства летчики ЦАХАЛ отработали отлично. Были даже опубликованы какие-то не совсем понятные спутниковые снимки, на которых изображены разрушенные здания, правда, разобраться, военные это объекты или нет, не получится. Впрочем, сами сирийцы в некоторой степени подтвердили израильскую версию — военные источники делились с местными СМИ, что пострадали в том числе и объекты военной инфраструктуры. Но есть расхождение в следующем — Дамаск говорит, что пострадали объекты, использующиеся Сирийской арабской армией, а вот со стороны Израиля сообщают о разрушении иранских складов и сооружений, принадлежащих Хезболле. Собственно говоря, эти детали не так уж и важны.
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Куда важнее то обстоятельство, что атака происходила под боком у приведенных в действие российских комплексов С-300. Последние почему-то в очередной раз вообще никак не отреагировали на атаку, хотя радиолокационная система была развернута. В чем причина, почему С-300 не проявили себя, хотя вроде бы как имели возможность? Есть версия, что Дамаск или Россия, которые несут ответственность за эту технику, просто-напросто не хотели вляпаться в очередной международный скандал, сбивая израильский самолет над территорией Ливана. А если бы С-300 работали, то они наверняка сбили бы самолет, а не мелкие цели, вроде тех ракет, что выпустили F-16 ЦАХАЛ.
Но есть и другая версия, которую рассматривают в Израиле. Речь об успешных переговорах Патрушева с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом и советником американского президента Джоном Болтоном. Успешных для Тель-Авива, разумеется. Израильские СМИ сейчас активно пишут о такой возможности. И поводов у них для этого много. Мол, атака произошла спустя всего несколько дней после встречи, и Москва на нее вообще никак не отреагировала. Плюс ко всему, полагают в еврейском государстве, без координации с Россией такую операцию вообще невозможно было бы провернуться. В одной из статей электронной версии популярной газеты «Едиот ахронот» отмечается следующее:
«Пролет над Средиземным морем из Кипра в направлении Сирии и Ливана требует координации с российскими военными, у которых в районе задействованы как военно-морские, так и воздушные силы. Очевидно, что это — результат новых договоренностей между Израилем и Россией по поводу „разделения труда“ в Сирии».
По мнению автора, Россия получает взамен «американское молчание». Будто бы США из-за потакания Израилю прощает России «жестокие бомбардировки» Идлиба, которые приводят к ежедневным жертвам и катастрофическим разрушениям. Сложно сказать, связано ли безразличие Вашингтона к идлибским делам с Тель-Авивом, однако версия, изложенная израильскими журналистами, выглядит, по крайней мере, любопытно. Действительно, сложно себе представить, чтобы израильские летчики пролетели незаметно на Средиземным море и без проблем нанесли удары. Перед тем как сделать это, они как минимум несколько раз были определены радарами наших военных. И зная это, в ЦАХАЛ вряд ли бы решились отправить своих летчиков, заранее не предупредив российских коллег. Все-таки мало ли, какие действия предпримут последние, обнаружив на радарах объект, который в небе рядом с Сирией сейчас быть не должен.
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По информации нашего источника в военных кругах РФ, координация с Израилем действительно есть. Фактически стороны взаимодействуют постоянно, но никакого сговора между РФ и Израилем против Ирана или, тем более, против Сирии нет. Источник сомневается, что поездка Патрушева привела к каким-то изменениям в политике РФ на израильском направлении — приказ не атаковать самолеты ЦАХАЛ поступал давно, и его никто не отменял. По поводу произошедшего первого июля источник сообщает, что наши военные об этой операции были уведомлены заблаговременно. Если говорить грубо, то тут действует договор о взаимном ненападении — Тель-Авив обязуется не делать в Сирии ничего такого, что может навредить россиянам. На Москве точно такие же обязательства. По сути, отношения стран друг с другом можно охарактеризовать как нейтральные — стороны не союзники и не враги, а координация нужна лишь для исключения случайностей.
Получаемую от Израиля информацию наши люди периодически передают сирийцам, если в этом есть необходимость. Успешное отражение ракетных атак первого июля обусловлено тем, что Сирия была заранее проинформирована о готовящемся нападении. И в этом отношении претензий со стороны Дамаска к РФ нет — с асадовцами у нас тоже есть договоренность, согласно которой воздушные атаки на контролируемые ими районы они отбивают сами. А вот о своих базах и своих людях Россия позаботится.
Военное обозрение: Американский генерал: на один перехват русских мы отвечаем тремя перехватами самолетов

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