Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию

Несколько дней назад сообщалось, что израильские самолеты вновь приступили к выполнению боевых задач в Сирии. Они нанесли удары по нескольким населенным пунктам. Проблема в том, что информация об этом налете поступала различная, и составить точную картину до сих пор не удалось. Сначала сообщалось об атаках возле Дамаска и в населенном пункте Кисва. Затем пронеслась информация о взрывах близ российской базы Хмеймим, после же уточнялось об ударах у самой ливанской границы, а после взрывы будто бы и вовсе слышали недалеко от Иордании.

В общем, израильтяне залетели, нанесли удары, в ответ сирийские силы ПВО открыли огонь по самолетам ЦАХАЛ, как передавали многие арабские СМИ. Тут начинается самое интересное.

Одними из первых об эффективности сирийцев в отражении этой израильской атаки сообщили сирийское агентство SANA и российское РИА. Располагало к распространению этой информации сообщение на сайте Министерства обороны Сирии. Да и многочисленные независимые источники об этом писали. В общем, первоначально картина складывалась такая — самолеты залетели, атаковали цели, а затем один из них удалось сбить. Очень быстро израильская армия выступила с опровержением того, что ее самолет пострадал. Однако про атаку на Сирию ничего не было сказано — ни подтверждения, ни опровержения. Легкая недосказанность, так сказать. Но на следующий день Хезболла косвенно подтвердила израильскую активность в Сирии. Члены группировки опубликовали видеоролик, где на израильские военные и некоторые другие объекты был наложен прицел. Похоже на обещание мести. Дело в том, что большинство информаторов указывало, что от этой атаки ЦАХАЛа пострадали именно Хезболла и иранские объекты.

Помимо этого, молчание Тель-Авива как-то накаляет обстановку. При этом надо помнить, что даже до этого инцидента израильтяне неоднократно заявляли о сохранении военной активности в Сирии, невзирая на российские С-300. Сам Нетаньяху практически сразу после того, как наш Ил-20 был сбит, и наше Минобороны пообещало перебросить ЗРК, пообещал, что Израиль продолжит противостоять Ирану, несмотря ни на какие преграды. В общем, многое указывает на то, что атака все-таки была.

И тут возникает логичный вопрос, почему никто на нее не ответил. С другой стороны, достаточно оснований полагать, что на самом деле никто не бомбил Сирию, и это — банальный вброс, правда, неизвестно с какой целью сделанный.

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что оснований для атаки у Израиля достаточно, но у него также есть и основания сделать подобный информационный вброс.

— Если это фейк, то тут и рассуждать не о чем. Возможно, это вброс с целью продемонстрировать, что Хезболла и ХАМАС в очередной раз поссорились. А возможно, правда. С ХАМАСом в Секторе Газа у Израиля договоренность о взаимном ненападении достигнута. После чего Либерман (бывший министр обороны Израиля, сейчас эту должность занимает премьер-министр Биньямин Нетаньяху — авт.) подал в отставку, хотя причин для этого больше, чем эта единственная. Похоже, что логика такая. Похоже, что израильтяне действительно решили расправиться с Хезболлой, и в данном случае их интересы и интересы ХАМАСа совпадают. Если эти бомбардировки, эти обстрелы реальны, то эту составляющую необходимо учитывать. У ХАМАСа и Хезболлы всегда непростые отношения, они и воевали между собой, и дружили, вот сейчас, видимо, обострение. К тому же, внутриполитический кризис тоже может заставить Нетаньяху возобновить активность в Сирии. Полиция выдвинула против него обвинения, и, насколько мне известно, дело должно дойти до суда. Это уже серьезно, совсем серьезно. И за счет Сирии премьер в том числе хочет улучшить рейтинги. Но однозначно утверждать, что удары были, я бы не стала. Вполне, может быть и вброс.

Российский военный эксперт Алексей Леонков уверен, что эта информация — фейк.

— Это точно был фейк. Это был вброс, который некоторые центральные СМИ подхватили, в солидарность с ними подхватили и другие каналы. Но на самом деле, этого не было. Понятное дело, что иногда некоторые товарищи выдают желаемое за действительное. Вот сирийское агентство SANA в последнее время попадается на таких вещах. Цитирует различных блогеров, которые что-то там засняли и тому подобное. Но те кадры, которые будто бы подтверждали атаку Израиля, очень похожи на кадры, зафиксировавшие апрельскую атаку (в апреле 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по правительственным сирийским территориям — авт.). Вот их выдали будто за свежие, и чуть ли не израильский самолет сбили. Если бы такое произошло, то, я думаю, Израиль в стороне не сидел бы. Он бы шум поднял.

«СП»: — Ну, может из-за переживаний на фоне кризиса с Россией израильтяне и не решились поднимать шум? Все-таки они провинились и залетели в Сирию с целью атаковать.

— Нет, тут нет никаких переживаний, тут есть четкое понимание ситуации. Израильтяне прекрасно знаю, что там, где расположены наши комплексы С-300, находятся российские военные, которые обучают сирийцев пользоваться ЗРК. Поэтому никто атаковать не будет. Если они начнут соваться, то не раньше марта-апреля. Начнут попытки делать тогда, когда удостоверятся, что на комплексах больше не присутствуют наши специалисты.

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