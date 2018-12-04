Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Представитель президента России в «Большой двадцатке»: Встреча с Трампом отложен...
Виктор Ющенко обвинил в бедах Украины заселивших половину ее территории российск...
НАТО обострит конфликт: Пушков ответил сенатору США
На Украине зафиксировали 78 нападений на журналистов с начала 2018 года
Главная / Война

Почему Кремль молча проглотил израильскую атаку на Сирию

04 декабря 2018, 16:09  •  311 • Война
Несколько дней назад сообщалось, что израильские самолеты вновь приступили к выполнению боевых задач в Сирии. Они нанесли удары по нескольким населенным пунктам. Проблема в том, что информация об этом налете поступала различная, и составить точную картину до сих пор не удалось. Сначала сообщалось об атаках возле Дамаска и в населенном пункте Кисва. Затем пронеслась информация о взрывах близ российской базы Хмеймим, после же уточнялось об ударах у самой ливанской границы, а после взрывы будто бы и вовсе слышали недалеко от Иордании.
В общем, израильтяне залетели, нанесли удары, в ответ сирийские силы ПВО открыли огонь по самолетам ЦАХАЛ, как передавали многие арабские СМИ. Тут начинается самое интересное.
Одними из первых об эффективности сирийцев в отражении этой израильской атаки сообщили сирийское агентство SANA и российское РИА. Располагало к распространению этой информации сообщение на сайте Министерства обороны Сирии. Да и многочисленные независимые источники об этом писали. В общем, первоначально картина складывалась такая — самолеты залетели, атаковали цели, а затем один из них удалось сбить. Очень быстро израильская армия выступила с опровержением того, что ее самолет пострадал. Однако про атаку на Сирию ничего не было сказано — ни подтверждения, ни опровержения. Легкая недосказанность, так сказать. Но на следующий день Хезболла косвенно подтвердила израильскую активность в Сирии. Члены группировки опубликовали видеоролик, где на израильские военные и некоторые другие объекты был наложен прицел. Похоже на обещание мести. Дело в том, что большинство информаторов указывало, что от этой атаки ЦАХАЛа пострадали именно Хезболла и иранские объекты.
Помимо этого, молчание Тель-Авива как-то накаляет обстановку. При этом надо помнить, что даже до этого инцидента израильтяне неоднократно заявляли о сохранении военной активности в Сирии, невзирая на российские С-300. Сам Нетаньяху практически сразу после того, как наш Ил-20 был сбит, и наше Минобороны пообещало перебросить ЗРК, пообещал, что Израиль продолжит противостоять Ирану, несмотря ни на какие преграды. В общем, многое указывает на то, что атака все-таки была.
И тут возникает логичный вопрос, почему никто на нее не ответил. С другой стороны, достаточно оснований полагать, что на самом деле никто не бомбил Сирию, и это — банальный вброс, правда, неизвестно с какой целью сделанный.
Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что оснований для атаки у Израиля достаточно, но у него также есть и основания сделать подобный информационный вброс.
— Если это фейк, то тут и рассуждать не о чем. Возможно, это вброс с целью продемонстрировать, что Хезболла и ХАМАС в очередной раз поссорились. А возможно, правда. С ХАМАСом в Секторе Газа у Израиля договоренность о взаимном ненападении достигнута. После чего Либерман (бывший министр обороны Израиля, сейчас эту должность занимает премьер-министр Биньямин Нетаньяху — авт.) подал в отставку, хотя причин для этого больше, чем эта единственная. Похоже, что логика такая. Похоже, что израильтяне действительно решили расправиться с Хезболлой, и в данном случае их интересы и интересы ХАМАСа совпадают. Если эти бомбардировки, эти обстрелы реальны, то эту составляющую необходимо учитывать. У ХАМАСа и Хезболлы всегда непростые отношения, они и воевали между собой, и дружили, вот сейчас, видимо, обострение. К тому же, внутриполитический кризис тоже может заставить Нетаньяху возобновить активность в Сирии. Полиция выдвинула против него обвинения, и, насколько мне известно, дело должно дойти до суда. Это уже серьезно, совсем серьезно. И за счет Сирии премьер в том числе хочет улучшить рейтинги. Но однозначно утверждать, что удары были, я бы не стала. Вполне, может быть и вброс.
Учения на военном положении: ВСУ провели стрельбы в Азовском море
Российский военный эксперт Алексей Леонков уверен, что эта информация — фейк.
— Это точно был фейк. Это был вброс, который некоторые центральные СМИ подхватили, в солидарность с ними подхватили и другие каналы. Но на самом деле, этого не было. Понятное дело, что иногда некоторые товарищи выдают желаемое за действительное. Вот сирийское агентство SANA в последнее время попадается на таких вещах. Цитирует различных блогеров, которые что-то там засняли и тому подобное. Но те кадры, которые будто бы подтверждали атаку Израиля, очень похожи на кадры, зафиксировавшие апрельскую атаку (в апреле 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по правительственным сирийским территориям — авт.). Вот их выдали будто за свежие, и чуть ли не израильский самолет сбили. Если бы такое произошло, то, я думаю, Израиль в стороне не сидел бы. Он бы шум поднял.
«СП»: — Ну, может из-за переживаний на фоне кризиса с Россией израильтяне и не решились поднимать шум? Все-таки они провинились и залетели в Сирию с целью атаковать.
— Нет, тут нет никаких переживаний, тут есть четкое понимание ситуации. Израильтяне прекрасно знаю, что там, где расположены наши комплексы С-300, находятся российские военные, которые обучают сирийцев пользоваться ЗРК. Поэтому никто атаковать не будет. Если они начнут соваться, то не раньше марта-апреля. Начнут попытки делать тогда, когда удостоверятся, что на комплексах больше не присутствуют наши специалисты.
Новости Сирии: Минобороны сообщило о готовящейся в Сирии провокации с химоружием

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
311
Источник
Похожие новости
04 декабря 2018, 03:09
Катера стоят в Керчи: Москва ответила на «проверку» Киева
03 декабря 2018, 17:24
Абсурд: в Кремле ответили на слова Порошенко о «сухопутном коридоре»
02 декабря 2018, 15:24
«Втянуть в войну с Россией»: в ФРГ рассказали о планах Киева

01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
30 ноября 2018, 17:54
Учения на военном положении: ВСУ провели стрельбы в Азовском море
01 декабря 2018, 13:24
Будущее Сирии Запад будет решать без Москвы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
30 ноября 2018, 17:54
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
30 ноября 2018, 19:24
Украинские женщины — американскому телеканалу: «Нам не нужен Порошенко. Нам нужен хороший президент. Путин»
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
30 ноября 2018, 01:39
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.