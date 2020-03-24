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Почему коронавирус быстро распространился по Италии? Главный эпидемиолог России назвал две особенности

24 марта 2020, 02:35  •  43 • В мире
Главный эпидемиолог России Николай Брико рассказал о двух причинах быстрого распространения коронавируса в Италии. Эксперт также назвал особенности итальянской эпидемии.
Сегодня в Италии число заражённых коронавирусом с начала вспышки эпидемии составляет более 59 тысяч человек (включая вылечившихся и скончавшихся), а жертвами вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий стали более 5,4 тысячи человек. Выздоровели же более 7 тысяч пациентов.
Почему болезнь так быстро распространяется по территории страны? Своё мнение об этом высказал главный эпидемиолог России Николай Брико. Эксперт обратил внимание на особенности эпидемии коронавируса в Италии.
Первая связана с особенностями учёта погибших. "Во-первых, это результат - как ставится диагноз, - обратил внимание Брико. - В Италии считают погибших от пневмонии".
Вторая причина быстрого распространения эпидемии связана с особенностями здравоохранения. "Это настороженность", - отметил эксперт.
Он указал на то, что на первоначальном этапе в Италии "были не очень внимательны к этой инфекции". Да и сегодня, продолжает свою мысль Брико, в стране есть те, кто отказывается от необходимых мер по ограничению.
"То есть особенности менталитета, здравоохранения", - поясняет специалист.
Кроме того, Италия столкнулась с отсутствием нужного количества аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
К тому же в стране довольно высокая продолжительность жизни, а жертвами коронавируса среди итальянцев в большинстве своём (98 процентов случаев) становятся пожилые люди - те, кто справил 60-летие.
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