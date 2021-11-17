Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину

Политолог Кошкин объяснил, почему конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой именно сейчас. "Здесь много факторов, которые влияют довольно масштабно на хрупкий мир", - отметил он.

В ночь на 16 ноября в Нагорном Карабахе вновь произошли обстрелы, а Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении мирных договорённостей. Почему конфликт вспыхнул с новой силой, объяснил политолог Андрей Кошкин.

Он указал, что проблема Нагорного Карабаха образовалась не вчера и даже не год назад - ей уже не один десяток лет. И за всё это время сторонам конфликта так до конца и не удалось разрешить все имеющиеся противоречия.

Ситуация весьма сложная, она имеет глубокие корни - почти 100 лет. Конечно же, весомая роль РФ, что эта проблема тушится, позволяет завершить широкомасштабные столкновения,

- объяснил ситуацию Андрей Кошкин.

Что касается того, почему конфликт возобновился именно сейчас, политолог считает, что дело в результатах прошлой 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией. Баку считает себя победителем в том конфликте, а Ереван, исходя из внутренней повестки, стремится взять реванш.

Эксперт отметил, что пока проблема региона не будет решена окончательно, обострения между Арменией и Азербайджаном будут происходить снова и снова. Кроме того, не стоит забывать о внешнем влиянии на ситуацию со стороны других стран.

Здесь много факторов, которые влияют довольно масштабно на хрупкий мир, который сегодня в основном держится благодаря РФ,

- подытожил политолог в беседе с Nation News.