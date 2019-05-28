Почему Китай встал на сторону США, а не Ирана?

Автор:

Кучер Егор

Торговая война США и Китая всё больше становится войной казусов, прецедентов, неожиданных решений и безвыходных ситуаций. Более того, противостояние становится настолько масштабным, что начинает вбирать в себя не только серьёзные экономические вопросы, но всё больше и больше — вопросы политического характера.

Если говорить о той линии, которую избрал Дональд Трамп, то следует иметь в виду его главную цель — лишить Китай бурного экономического роста, задавить его экономически и политически, провозгласить победу и использовать потом этот фактор в качестве аргумента на выборах в 2020 году.

Глобальные цели требуют и глобальных средств, которые они вполне могут оправдать. Это значит, что если для давления на Китай необходимо использовать санкционные меры против другого государства, то это будет сделано. Если эти меры можно затем использовать для оказания косвенного давления на цель, то это тоже будет реализовано. Таким образом, торговая война США и Китая уже давно перестала быть личным делом двух стран и оказывает теперь влияние не только на международную экономику, но и политику.

Китай между тем сломал существующую парадигму. Страны, на которые Вашингтон оказывает давление, приучили американцев к тому, что государства эти плывут в одной лодке и так или иначе будут занимать антиамериканскую позицию. Поднебесная, однако, гораздо чаще ставит на первый план вопросы экономической выгоды, поэтому и политические рычаги для неё отчасти второстепенны. Почему же Китай решил соблюдать санкции США против Ирана?

Партизанская война

Первым о полном прекращении Китаем закупок иранской нефти сообщило издание Wall Street Journal. Новость эта буквально взорвала западное экономическое сообщество, так как никто не ожидал, что Китай, который официально не соблюдает санкций против Тегерана и осуждает их, по-тихому начнёт блокировать нефть из Ирана.

Этим были удивлены и в Тегеране, где готовились к чему-то подобному, но даже в случае официального отказа Китая от закупок рассчитывали продолжить поставки на китайские мини-НПЗ. Однако Китай порвал вообще все отношения по нефти с исламской республикой.

Конечно, новость эта могла бы наделать ещё больше шума, объяви о ней сам Си Цзиньпин или кто-либо из китайских официальных лиц. Однако таких заявлений сделано не было. В условиях отсутствия этих самых официальных заявлений нужны веские доказательства, чтобы утверждать, что Китай прибег к такому эмбарго.

«По словам бизнесменов из Тегерана, китайские компании больше не покупают иранскую нефть. Это включает в себя и покупки так называемых мини-НПЗ — небольших частных компаний, которые, как надеялся Иран, могут заменить крупные государственные нефтяные компании», — сообщает WSJ.

Издание также ссылается на данные трекинга FleetMon, который отслеживает передвижение судов. В середине мая в иранском порту Харга, откуда идёт большинство экспорта в азиатские порты, на загрузку нефтью стоял китайский танкер, что было истолковано в Вашингтоне как отказ Китая соблюдать санкции против Ирана.

Танкер впоследствии обозначил своей целью Индонезию, но в данный момент он остаётся недалеко от Ирана в Оманском заливе,

— сообщает Wall Street Journal.

Аналитики предположили, что в данный момент гигантский китайский танкер стоит «под парами» у берегов Ирана, что он «доверху загружен нефтью» и ждёт команды Пекина на то, чтобы отправиться в Китай. По утверждению источников в Тегеране, отправки в Китай в иранских хранилищах ожидают ещё миллионы баррелей. Однако команда из Пекина никак не поступает.

Газета также приводит заявление владельца международного торгового дома Meraat International в Тегеране Хамида Хоссейни, который сообщил, что общался с представителями китайских мини-НПЗ, и они сказали ему, что правительство Китая запретило им покупать нефть у Ирана.

«У Китая достаточно проблем с США. Они не хотят давать им предлог», — сказал другой иранский нефтяной управляющий, пожелавший остаться неизвестным.

На что же следует обратить внимание в этой ситуации? В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены «свести в ноль» нефтяной экспорт из Ирана. Новый фатальный удушающий приём, впрочем, до настоящего времени не слишком хорошо удавался Вашингтону. После введения санкций США против Ирана, которые включали и запрет на закупку иранской нефти, американцам пришлось сделать исключения для восьми стран, включая Южную Корею, Турцию, Японию, Китай и даже Великобританию.

Дело всё в том, что эти страны зависят от поставок иранской нефти и не готовы одномоментно от неё отказываться без достойной альтернативы, которой нет. Однако Помпео как раз и заявил, что преференции для этих восьми стран, включая Китай, отменяются.

Игры только начинаются

Фактически это означает, что Китай встал на рельсы соблюдения санкций США против Ирана. Между тем свою порцию непредсказуемости в ситуацию накануне внёс и сам Дональд Трамп. В последние дни президент США находился с визитом в Японии, где как раз занимался организацией усиления давления на Иран со стороны Токио. Трамп встретился с недавно взошедшим на престол императором Нарухито и провёл переговоры с премьером Синдзо Абэ. Американский президент при этом несколько раз потребовал от них использовать влияние Токио на Тегеран, чтобы «наказать» исламскую республику за неподобающее поведение.

В последние дни президент США находился с визитом в Японии, где как раз занимался организацией усиления давления на Иран со стороны Токио. Фото: www.globallookpress.com

На пресс-конференции после встречи с Абэ Трампа спросили про Китай. Тот неожиданно ответил, что США не готовы к сделке с Пекином.

Я думаю, что они, вероятно, хотели бы заключить сделку, которую они имели на столе прежде, чем попытались пересмотреть её. (Но) мы не готовы заключить сделку,

— заявил Трамп.

Как передаёт Bloomberg, президент США вновь пригрозил Китаю «лёгким и существенным» ростом пошлин на его товары. По словам Трампа, различные предприятия начинают покидать Китай и переезжают в другие страны, включая США и Японию.

«Я думаю, что когда-нибудь в будущем у Китая и Соединённых Штатов будет отличная торговая сделка, и мы с нетерпением ждём этого. Потому что я не верю, что Китай может продолжать платить эти сотни миллиардов долларов в виде тарифов. Я не верю, что они могут это сделать», — сказал Трамп.

То есть до настоящего момента президент США постоянно заявлял, что Вашингтон готов к торговой сделке с Китаем, однако Пекин якобы решил пересмотреть ряд условий соглашения и тем самым испортил дело.

Западные аналитики полагают, что Трамп вступает в новую фазу игры с Китаем. Во-первых, он не отрицает желания Вашингтона заключить «хорошую сделку» в будущем. А во-вторых, у Трампа есть основания максимально обезопасить США от встречного давления со стороны Пекина.

Дело в том, что после введения технологических санкций против китайского IT-гиганта Huawei, включающих в себя не только отключение гаджетов компании от операционной системы Android, но и запрет на поставку чипов и процессоров, Китай неофициально пригрозил перекрыть поставки в США редкоземельных металлов, без которых создание этих чипов попросту невозможно.

Западные экономисты забили тревогу, когда узнали, что Си Цзиньпин на прошлой неделе посетил крупнейший в мире завод по переработке редкоземельных элементов в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Поднебесная перерабатывает около 80% всех редкоземельных элементов, в том числе поставляемых в виде рудного концентрата из США. Сам же Китай располагает около 30% мировых доказанных запасов этих редких металлов.

Си Цзиньпин на прошлой неделе посетил крупнейший в мире завод по переработке редкоземельных элементов в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Фото: www.globallookpress.com

17 элементов, о которых идёт речь, используются в оборонной и космической промышленности, без них не создать камеру для телефона Apple, процессора фирмы Qualcomm или датчика наведения для американских ракет высокой точности. И, разумеется, Трамп не готов к введению со стороны Китая таких серьёзных санкций.

Поэтому обе стороны от открытых заявлений перешли к подковёрной борьбе. Трамп пытается показать «неготовность» США к сделке, чтобы Пекин в свойственной ему манере искал точки соприкосновения, а не рычаги давления, считают аналитики. В то же время, если бы Китай открыто заявил о соблюдении санкций против Ирана, это стало бы серьёзным ударом по политическому имиджу Поднебесной, руководство которой не устаёт осуждать меры против Тегерана.

Аргумент о несоблюдении Китаем санкций против Ирана всегда был в рукаве у Трампа. Однако теперь, когда официально Пекин ничего не заявил, а на деле, по-видимому, приостановил поставки, это оружие выбито из рук президента США. Экономисты также допускают, что эмбарго Китая против иранской нефти может быть временным для того, чтобы локально применить его как аргумент на переговорах. Учитывая тот факт, что Китай является основным покупателем иранской нефти, эти поставки нельзя будет свернуть без поиска Пекином альтернативы. Альтернативой же может стать нефть из России, однако процесс переориентации импорта и экспорта — достаточно длительный.

Наконец, как в начале мая заявил замминистра нефти Ирана по международным и торговым вопросам Амир Хосейн Заманиния, Тегеран может прибегнуть к продаже нефти на теневом рынке. Речь идёт о тайной перевалке «чёрного золота» в нейтральных портах, когда нефть иранского происхождения будет маркироваться как иная и погружаться на танкер нейтральной страны, который пойдёт уже в пункт назначения.

Это должно снизить маржу Ирана на поставках нефти из-за услуг перекупщиков, однако такой способ лучше, чем отсутствие всякого экспорта. Одним словом, отношения «Китай — США — Иран» превращаются в интересный треугольник, где каждая из сторон ищет собственной выгоды за счёт другой стороны. Тем интереснее наблюдать за этим противостоянием.