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Почему Киеву откажут в членстве в НАТО: мнение украинского эксперта

13 ноября 2021, 15:00  •  55 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Незалежная никогда не сможет стать частью военного блока
Украинские власти спят и видят, как бы затянуть страну в Североатлантический альянс. Однако, по мнению многих представителей экспертного сообщества, такое развитие событий исключено, так как станет слишком откровенным антироссийским шагом со стороны Запада.
Например, известный украинский политолог Кирилл Молчанов убежден, что руководство НАТО лишь прикрывается формальной причиной для отказа Незалежной во вступлении в блок. В военной коалиции заявляют, что не могут принять Украину в свои объятия из-за внутренних конфликтов на юго-востоке страны.
По мнению Молчанова, это лишь отговорка, на самом деле западные страны просто не готовы бросить России такой вызов. По факту, вступление братской соседней страны в блок НАТО можно расценивать, как объявление войны Российской Федерации. Разумеется, Кремль будет реагировать на такие откровенные недружественные действия соответствующим образом. Тогда развитие событий может принять весьма трагический оборот для всех игроков международной арены.
Западные страны, по крайней мере пока, не хотят развязывать глобальный конфликт, так что предпочитают ограничиваться обещаниями "непременно рассмотреть" заявку Украины на членство в НАТО.
Тем временем, ситуация в украинском государстве вызывает большую тревогу. По мнению местного депутата Юрия Бойко, страна фактически оказалась на грани экономической катастрофы из-за разворачивающегося топливного кризиса.

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