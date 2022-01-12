Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию • 259 • Аналитика © Фото : Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан Вот уже сутки — с момента, как стало известно о попадании в состав нового правительства Казахстана Аскара Умарова, — российская медиасфера полна эмоциональных оценок и патетических высказываний. На пост министра информации и общественного развития Республики Казахстан президентом Токаевым назначен Аскар Умаров — одиозный из-за своих националистических и русофобских взглядов казахстанский политик. Настолько одиозный, что даже заработал себе запрет на въезд в Россию. Собраны целые коллекции его ксенофобных высказываний в социальных сетях. Правда, после начала работы в органах власти самые скандальные высказывания он удалил. Но и в профессиональной сфере свеженазначенный министр также неоднократно отличился. Например, в бытность его руководителем государственного информационного агентства "Казинформ" на сайте была опубликована карта государства Qazaqstan, куда "вошли" территории, принадлежащие России, Китаю и Узбекистану. Как раз после этой истории политику был закрыт въезд в нашу страну. Неудивительно, что огромное множество людей в России оказалось оскорблено подобным назначением до глубины души, расценив это как пощечину нашей стране, только что оказавшей критически значимую помощь Казахстану. Однако имеет смысл оставить в стороне эмоции, посмотрев на ситуацию рационально, прагматично — и даже цинично. Что говорит об Аскаре Умарове его деятельность? Главное, что она сообщает, — он глубоко неумный человек. Публично обнажать свое нутро пещерного националиста — весьма недальновидно для политика, чья страна тесно связана с объектом его ксенофобии. И вот тут мы упираемся в другой вопрос — гораздо более сложный, масштабный и неприятный. Ведь кто-то может возразить: но ведь на постсоветском пространстве полным-полно политиков, которые именно на подобных убеждениях и заявлениях сделали успешную карьеру. Прибалтика, Украина, Грузия — да куда ни ткни. Теперь вот Казахстан — человек в министры вышел. Что же тут глупого и недальновидного? На это можно задать встречный вопрос: и как результаты? Не конкретно для этих людей: с точки зрения личного благополучия у многих из них действительно все хорошо. Нет, вопрос касается их стран — ради процветания и развития которых они вроде как работают и все это заявляют. Частенько в ответ на возмущение из России, что у ее соседей дают зеленый свет самым низкопробным русофобам, оттуда можно услышать возражения: в России тоже хватает публичных лиц, иногда даже официальных и высокопоставленных, которые нелестно высказываются о постсоветских странах, — например, об их искусственном происхождении, неблагодарности и даже государственной недееспособности. А это, между прочим, великодержавный шовинизм — весьма обидный для тех, в чей адрес он направлен. Для начала надо отметить, что между великодержавным шовинизмом (даже если предположить, что это он) и радикальной ксенофобией все-таки пролегает существенная такая граница — проложенная Нюрнбергским трибуналом. Ну а если по существу, то надо признать, что в России действительно можно встретить снисходительное и даже пренебрежительное отношение к государственности постсоветских стран. Причем такие случаи становятся все более распространены. Вот только причина этого — в переживаемых ими самими процессах. В каждом случае букет проблем различается, но общий постсоветский набор впечатляет: депопуляция, внешнее управление государством с Запада, передача ценнейших национальных активов в иностранные руки, обнищание населения, технологическая и экономическая деградация, смена власти в результате "цветных революций" и так далее и тому подобное. Список постсоветских государств, демонстрирующих полноценный суверенитет и дееспособность, сокращается на глазах и уже сведен к считанным единицам. Потому и стали столь шокирующими казахстанские события прошлой недели: до этого Казахстан из России выглядел столпом стабильности в регионе — и вдруг он стремительно оказался на грани краха, от которого его пришлось спасать ОДКБ. Причины такого печального положения дел разные, но, безусловно, важнейшим фактором является качество национальных элит — тех людей, что определяют путь, которым идет их страна. Практически все соседи России так или иначе разыгрывают антироссийскую карту. Происхождение подобной политики вполне понятно: за ней стоят опасения, что естественное притяжение великого соседа слишком сильно втянет их страны в орбиту российского влияния. Ну а для этого в рядах соответствующих элит прикармливаются националисты разной степени отмороженности. Казахстан, все 30 лет независимости служивший витриной здравой национальной политики государства и дружбы народов, по существу двигается ровно в том же русле. Тут и перевод казахского алфавита на латиницу. И заявления на самом высоком уровне о колониальном прошлом, когда "все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль" и " едва не были утрачены казахский язык и культура". И потакание радикалам — реакция властей на пресловутые "языковые патрули" последовала только после того, как по этому поводу скандал разразился и в России. Собственно, успешная государственная карьера Умарова говорит сама за себя. Результаты данной политики хорошо известны — и в Прибалтике, и в Средней Азии. Тот же Казахстан потерял за это время существенную часть своего русскоязычного населения. И исход продолжается. И судя по назначению Аскара Умарова министром информации, в казахстанских элитах так и не осознали связи между отрицательным отбором в собственные ряды и бандами террористов, громившими на прошлой неделе казахстанские города. Возникает вопрос: ну а что же делать России во всей этой ситуации, выглядящей даже несколько безнадежно? Ну, во-первых, надо осознавать, что наша страна пришла на помощь Казахстану не только ради него, но и ради самой себя — мы заинтересованы в максимальной стабильности на наших границах. А учитывая, что многие соседи все хуже справляются с этой задачей сами (по описанным выше причинам), наше участие важно. А во-вторых, нужно поменьше эмоций и побольше конкретного дела. Например, глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его агентство не будет работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым. Думается, что у России найдется немало и других способов донести до казахстанского руководства ошибочность и опасность националистического и русофобского пути. Для нашей страны в этом вопросе сосредоточены и обязанность защищать права русскоязычного населения, и необходимость обеспечения собственной национальной безопасности, и искренняя тревога по поводу очень опасного пути, на котором наши соседи, дистанцируясь от России, сдвигаются все ближе к краю пропасти. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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