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Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН

16 апреля 2018, 09:54  •  517 • Украина
Что возбудило сторонников прямолинейности?
Как известно, российская резолюция в Совете Безопасности ООН, осуждающая акт агрессии против Сирии, помимо самой России была поддержана ещё двумя государствами – членами Совета Безопасности. Это Китайская Народная Республика и Боливия. США, Франция, Британия, Польша, Кувейт, Швеция, Нидерланды, Кот-д'Ивуар проголосовали против.
Воздержались Эфиопия, Перу, Экваториальная Гвинея и Казахстан – страна-член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Голосование ближайшего союзника и партнёра России в ООН мгновенно вызвала гнев ряда политиков и аналитиков. Дров в огоньподбросил глава комитета по международным делам Константин Косачёв, написавший в Facebook, что итоги голосования были в целом ожидаемыми, за исключением одной позиции: «За документ, помимо России, проголосовали Китай и Боливия. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов СБ, включая США, Францию и Великобританию, высказались против. Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал».
В сетях сразу стали вспоминать, что Назарбаев ведёт, мол, двойную игру и вообще латинизацию у себя устраивает. А поведение казахстанского представителя в ООНКайрата Умарова якобы свидетельствует о том, что «руководство Казахстана фактически расписалось в том, что принципиально не скажет «нет» в случае прямой агрессии НАТО в отношении независимых государств».
Откуда такая горячность?
Безусловно, поверхностный взгляд на «воздержание» Казахстана вызывает эмоции, но отчего «эксперты и аналитики» забывают, что за день до голосования в Совбезе ООН состоялось экстренное заседание ОДКБ, где обсуждалась позиция стран-участниц после нанесения ракетных ударов США и Британии по Сирии? На заседании присутствовал и представитель Казахстана, в столице которого происходят мирные переговоры по сирийскому вопросу («Астанинский процесс»).
О решениях заседания ОДКБ пока ничего неизвестно, но 14 апреля постоянный представитель Казахстана в Совете Безопасности ООН Кайрат Умаров сделал заявление на экстренном заседании Совбеза, созванном в связи с ракетными ударами США, Франции и Великобритании по Сирии: «Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность по поводу острой эскалации ситуации в Сирии. Мы призываем все стороны предотвратить дальнейшую военную эскалацию и принять меры для того, чтобы вернуть доверие, мир и безопасность многострадальной Сирии, на основании устава ООН и соответствующих резолюции СБ. Кто еще, если не члены Совета могут продемонстрировать всему миру пример соблюдения принципов и положений устава?».
Казахстанский дипломат, призывая все страны следовать международному праву, подчеркнул: «К сожалению, вчера мы видели иной пример. Какие бы меры ни были приняты под благим предлогом, они не могут оправдать военное использование сил. Насилие в ответ на насилие никогда не даст мир и стабильность. Позиция Казахстана всегда оставалась и продолжает оставаться следующей: военные действия – это крайние меры, которые могут использоваться лишь будучи утвержденными Советом Безопасности».
Кайрат Ермекович говорил и об Астанинском процессе, который Запад пытается загнать в тупик. «Мы призываем США и Российскую Федерацию, учитывая то, что они являются сопредседателями международной группы поддержки Сирии и имеют влияние на другие стороны, активно действовать для того, чтобы прийти к политическому регулированию конфликта в Сирии. ООН должна сыграть критическую роль в проведении переговоров, для того, чтобы стороны урегулировали свои споры… Все стороны на международном, региональном и сирийском уровне должны поддерживать скорейшее прекращение огня и серьезно и объективно двигаться вперед без каких-либо предварительных условий без каких-либо условий в рамках международной группы поддержки Сирии под эгидой ООН в Женеве».
Надо ли добавлять к этому, что позиция Казахстана высказана довольно прямо? И агрессор указан.Не об этом ли договаривались и на заседании ОДКБ? Времени для манёвров практически нет, потому Казахстану требуется– высказать свою позицию, не теряя при этом политические возможности переговоров в Астане. Этим и объясняется «воздержание», так задевшее сторонников прямолинейности.
Соб. корр. ФСК
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